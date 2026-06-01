In den USA stehen mehrere spektakuläre IPOs an. Marco Herrmann sieht kurzfristig genug Kapital für die Börsenstarts – langfristig schätzt er die Lage kritischer ein.

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt und Cookies von diesen Drittplattformen gesetzt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung .

An dieser Stelle finden Sie externen Inhalt, der unseren Artikel ergänzt. Sie können sich die externen Inhalte mit einem Klick anzeigen lassen. Die eingebundene externe Seite setzt, wenn Sie den Inhalt einblenden, selbstständig Cookies, worauf wir keinen Einfluss haben.

Die angestrebten Marktkapitalisierungen der bevorstehenden Börsengänge sind gigantisch. So dürfte SpaceX zum Börsenstart mit rund 1.750 Milliarden US-Dollar bewertet werden. OpenAI und Anthropic sollen jeweils rund 1.000 Milliarden Dollar erreichen. SpaceX, das Konglomerat von Elon Musk mit den Geschäftsfeldern Raumfahrt, KI (xAI, Grok), Social Media (X) und Telekommunikation (Starlink), plant, von Investoren im Juni 75 bis 80 Milliarden US-Dollar einzuwerben.

Das ist fast dreimal so viel wie beim bisher größten IPO. Im Dezember 2019 platzierte der saudische Ölkonzern Aramco Aktien im Wert von knapp 30 Milliarden US-Dollar. Anschließend dürften OpenAI und Anthropic jeweils bis zu 60 Milliarden Dollar an neuem Kapital einsammeln wollen, das für ihre ambitionierten Wachstumspläne dringend benötigt wird.

Insgesamt könnten die drei Börsengänge neue Aktien im Wert von bis zu 200 Milliarden US-Dollar auf den Markt bringen. Ob dieses Volumen in der aktuellen KI-Euphorie leicht von den Investoren durch Depotaufstockungen aufgenommen wird

oder eher zu marktbelastenden Umschichtungen aus anderen Aktien führt, bleibt abzuwarten. Die angestrebten Bewertungen setzen in jedem Fall eine sehr langfristige Wachstumsvision für diese Unternehmen voraus.

Fiktion, keine Märchen

Zumindest ist Elon Musk ein talentierter Story-Teller, der Menschen in seinen Bann ziehen kann. Und trotz aller Kritik an seiner Person muss man ihm zugestehen, dass er einiges, was zuvor als unrealistisch galt, in die Tat umgesetzt hat, auch wenn er nicht immer den angekündigten Zeitplan eingehalten hat.

Mit geschätzten 30 Prozent fällt der Anteil „kleinerer“ Privatinvestoren bei Tesla im Vergleich zu anderen großen Gesellschaften ungewöhnlich hoch aus. Es ist sehr wahrscheinlich, dass sich diese Investoren auch an SpaceX beteiligen werden. So könnten sie bereits rund ein Drittel des Platzierungsvolumens aufnehmen.

Für institutionelle Investoren wird die Aufnahme in den Nasdaq 100 Index der Trigger für eine Beteiligung am IPO sein. Teil des Deals, weshalb SpaceX an die Nasdaq und nicht an die New York Stock Exchange geht, ist eine speziell angepasste Fast-Entry-Regel. So soll die Aktie bereits nach 15 Handelstagen in den Index aufgenommen werden, obwohl der Freefloat – also der Teil der Aktien, der nicht in festen Händen ist und an der Börse gekauft werden kann – mit drei bis vier Prozent deutlich unter der ursprünglichen Zehn-Prozent-Regel liegt.

Allerdings ist eine Aufnahme in den noch wichtigeren S&P 500 – Stand heute – erst ein Jahr nach Börsengang vorgesehen. Eventuell ändert S&P Global hier auch noch ihr Regelwerk. Der Index-Anbieter MSCI dürfte bereits nach dem ersten Handelstag eine Ankündigung über die Aufnahme der SpaceX-Aktie machen. Und um die 75 bis 80 Milliarden US-Dollar in Relation zu setzen: Das entspricht nur 0,1 Prozent der weltweiten Anlagen in Aktienfonds und ETFs. Zudem sind dieses Jahr bereits 360 Milliarden Dollar in globale Aktienfonds inklusive ETFs geflossen.

Immer weniger Diversifikation in den Indizes

Dank der herausragenden Performance der Technologieaktien ist deren Gewichtung in den wichtigen Indizes in den vergangenen zwei Jahren deutlich gestiegen. Mit den

großen IPOs dürfte die Gewichtung nochmals spürbar zunehmen. Michael Hartnett, Chef-Stratege der Bank of America, sieht nach den drei IPOs den Anteil bei 48 Prozent der US-Marktkapitalisierung liegen. Eine solch hohe Sektorkonzentration haben bislang nur die Eisenbahngesellschaften im 19. Jahrhundert übertroffen.

Selbst im MSCI Emerging Markets Index machen Technologie-Unternehmen inzwischen fast 40 Prozent aus. Solange dieser Bereich gut läuft, ist das wunderbar. Investoren sollten sich jedoch des Klumpenrisikos bewusst sein.

Unterm Strich dürfte es für die Börsengänge der neuen Tech-Konzerne zunächst ausreichend Nachfrage geben. Der Unterschied zwischen den Private Markets für Start-ups und den öffentlichen Börsen liegt jedoch in der Haltedauer der Investments und der damit verbundenen fehlenden Geduld der Börsianer für lange Durststrecken. Die drei neuen Börsenmitglieder werden in den nächsten vier bis fünf Jahren eine hohe Cash-Burn-Rate haben und regelmäßig Kapitalerhöhungen durchführen müssen, um neue Gelder einzuwerben.

Beispielsweise rechnet OpenAI noch im Jahr 2030 mit einem hohen zweistelligen Milliardenverlust. Die Frage ist, wie lange Anleger so etwas tolerieren werden. Hinzu kommen mögliche Verkäufe großer Aktienpositionen früherer Investoren. Für die langfristige Entwicklung wird daher entscheidend sein, ob Investoren die voraussichtlich hohen Cash-Burn-Raten und möglichen Folgefinanzierungen über mehrere Jahre mittragen.