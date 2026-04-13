Der Irankrieg belastet die Märkte, KI treibt die Gewinne – aber nur bei wenigen Unternehmen. Wo steckt jetzt noch Potenzial?

Szenarien für den Verlauf von Kriegen haben nur eine kurze Halbwertszeit. Das gilt umso mehr für die daraus resultierenden Auswirkungen auf die Finanzmärkte. Der Krieg in der Ukraine hat dies eindrucksvoll bestätigt. Wer hätte vor vier Jahren erwartet, dass die Aktienmärkte seit dem damaligen Rekordhoch bis heute noch einmal um 50 Prozent steigen würden – obwohl der Krieg in der Ukraine weiter andauert und die Versorgung mit russischem Gas stark eingeschränkt ist? Was damals kaum vorstellbar war, wurde Realität. Der Grund war eine vor vier Jahren bekannte (Künstliche Intelligenz) Unbekannte (für jedermann), die den größten Investitionsboom aller Zeiten in Gang setzte.

Ob es diesmal auch so kommt, wird sich zeigen. Aktuell überwiegt die Sorge, dass der Krieg im Iran die Weltwirtschaft und damit die Gewinne der Unternehmen belastet, was die Aktienkurse zuletzt unter Druck gesetzt hat. Erstaunlicherweise scheinen die Aktienanalysten (Bloomberg-Konsensschätzungen) diesen Pessimismus (noch) nicht zu teilen. Trotz der angespannten Lage haben sie ihre Gewinnprognosen für 2026 seit Jahresbeginn weiter erhöht. Für die Unternehmen des S&P 500 Index erwarten sie inzwischen ein Gewinnwachstum von 20 Prozent nach rund 15 Prozent zu Jahresbeginn. In absoluten Zahlen ausgedrückt würde dies einen Anstieg der Unternehmensgewinne von circa 2,4 Billionen US-Dollar im Jahr 2025 auf 2,9 Billionen US-Dollar in diesem Jahr bedeuten. Das wäre ein Plus von fast 500 Milliarden Dollar und damit 125 Milliarden mehr als noch vor drei Monaten erwartet wurde – trotz des Irankriegs.

Woher stammt dieser Optimismus? Als erstes kommt einem der Energiesektor mit den großen Ölkonzernen in den Sinn, in dem der gestiegene Ölpreis die Gewinne unmittelbar in die Höhe treibt. Für das Jahr 2026 prognostizieren die Analysten aktuell einen Gewinnanstieg von 26 Milliarden Dollar. Das sind 19 Milliarden mehr als noch zu Jahresbeginn erwartet wurden – vorausgesetzt der Ölpreis bleibt hoch. Allerdings wirkt sich dies nur sehr begrenzt auf die Gewinnaussichten des gesamten Aktienmarktes aus, da die Bedeutung des Energiesektors mit einem Indexgewicht von nur 4 Prozent gering ist.

Technologiesektor sorgt weiterhin für Optimismus

Letztendlich ist es vor allem ein Marktsegment, das den Optimismus der Analysten prägt: der Technologiesektor. Hier haben sich die Prognosen der Analysten in den ersten Monaten des Jahres weiter kontinuierlich erhöht. Aktuell rechnen sie mit einem Gewinnsprung von gut 50 Prozent gegenüber dem Vorjahr, was ein Gewinnplus von nahezu 300 Milliarden Dollar bedeuten würde. Das wären rund 60 Prozent des gesamten Gewinnanstiegs des Aktienmarktes. Würde man noch Amazon, Alphabet und Meta hinzuzählen, die offiziell anderen Branchen zugeordnet werden, wären es sogar knapp 370 Milliarden Dollar.

Doch auch das ist nur die halbe Wahrheit. Die Unternehmen aus der Halbleiterbranche – dem heißesten Segment innerhalb des Technologiebereichs – könnten ihre Gewinne sogar verdoppeln und 2026 gut 200 Milliarden Dollar mehr verdienen als im Vorjahr. Damit würden sie 40 Prozent zum Gewinnwachstum des Gesamtmarktes beitragen – und davon wiederum käme fast die Hälfte von einem einzigen Unternehmen, dem Chipdesigner Nvidia, dessen Gewinn um rund 90 Milliarden Dollar zulegen könnte. Damit würde fast ein Fünftel des erwarteten Gewinnwachstums des gesamten US-Aktienmarktes auf ein einziges US-Unternehmen entfallen; eine historisch einmalige Konzentration, die nicht für eine breite Gewinndynamik spricht.

Dass sich die Aktien vieler Technologieunternehmen trotz des positiven Ausblicks für die Gewinne zuletzt nicht gut entwickelt haben, liegt an den gigantischen Investitionen, die den frei verfügbaren Liquiditätszufluss (freier Cashflow) erheblich drücken.

Die ambitionierten KI-Investitionspläne der sogenannten „Hyperscaler“ binden erhebliche Liquidität. Die Gewinne steigen, aber unterm Strich kommt immer weniger auf den Bankkonten der Unternehmen an (vgl. Grafik 1). Ein besonders krasses Beispiel ist der Social-Media-Konzern Meta, bei dem die Investitionen dieses Jahr rund die Hälfte des Umsatzes ausmachen. Damit würden vom erwarteten Gewinn von circa 85 Milliarden Dollar nicht einmal 10 Milliarden auf dem Bankkonto landen. Berücksichtigt man noch die Kosten für die aktienbasierte Vergütung, die vom Unternehmen durch aufwendige Aktienrückkaufprogramme kompensiert werden, läge der freie Mittelzufluss sogar mit 30 Milliarden US-Dollar im Minus. Mit anderen Worten: Meta investiert so viel Geld in Datencenter und zahlt zudem einen erheblichen Teil der Mitarbeitergehälter in Form neu ausgegebener Aktien, dass das Unternehmen unterm Strich 30 Milliarden Dollar verliert.

Grafik 1

Das dürften Investoren auf Dauer nicht gutheißen. Die Kursverluste der Meta-Aktie und die zuletzt schwache Aktienkursentwicklung bei den anderen großen Hyperscalern (Amazon, Alphabet und Microsoft) spiegeln bereits eine zunehmende Skepsis des Marktes wider, ob es den Unternehmen gelingt, die erhoffte Rentabilität aus den KI-Investitionen tatsächlich auch zu erzielen. Sollten sich die Kursrückschläge fortsetzen, ist mit Kürzungen der Investitionsbudgets oder der Entwicklung eigener günstigerer Chips zu rechnen – ein Damoklesschwert, das über den Aktien der Halbleiterbranche schwebt.

Kräftige Rotation zwischen KI-Gewinnern und -Verlierern

In den vergangenen Quartalen hat der Kapitalmarkt im Technologiebereich eine sehr strenge Differenzierung zwischen KI-Gewinnern und KI-Verlierern vorgenommen. Während die Aktien von Unternehmen aus dem Halbleiterbereich in den vergangenen 15 Monaten rund die Hälfte an Wert gewonnen haben, sind die Softwareaktien in diesem Zeitraum um rund 10 Prozent gefallen. Seit Ende Oktober beträgt das Minus sogar rund 25 Prozent, wobei einzelne Titel seit ihren letztjährigen Höchstständen noch deutlich mehr verloren haben.

Das ist bemerkenswert, denn Unternehmenssoftware galt lange als ein stabiles Geschäft. Firmen wechseln ihre Software nur ungern, weil das oft teuer und aufwendig ist. An der Börse zählten Softwareunternehmen aufgrund ihrer abonnements-ähnlichen Umsätze lange Zeit zu den verlässlichsten Ertragslieferanten. Jetzt stellt sich aber die Frage, ob Künstliche Intelligenz diesen Markt komplett verändern könnte und wie sich das auf Preise und Nachfrage auswirkt.

Die Sorge besteht zum einen darin, dass sich mit Hilfe von KI zukünftig ganze Softwarelösungen nachbauen lassen. Für überschaubare Anwendungssoftware auf Basis bekannter Web- und Datenbankmuster ist dies durchaus denkbar. Wenn die Unternehmenssoftware, wie im Falle von Microsoft oder SAP, aber tief in Unternehmensprozesse integriert ist, auf aktuellen Daten basiert und aufgrund rechtlicher Konsequenzen – etwa bei Jahresabschlüssen – eine hohe Verlässlichkeit erfordert, erscheint der Ersatz durch KI-generierte Lösungen ein kühnes Unterfangen. Hinzu kommt, dass KI-Systeme viele Daten brauchen, die von den großen Softwareanbietern kontrolliert werden und KI-Wettbewerbern den Zugang erschweren. Die Gefahr, dass KI derart stark integrierte Softwarelösungen bald ersetzen könnte, ist begrenzt.

Ein weiteres Risiko wird darin gesehen, dass Software durch den Einsatz von KI leistungsfähiger wird und Unternehmen dadurch Personal einsparen können. Dann bräuchten sie auch weniger Softwarelizenzen, was alle Anbieter von Softwarelösungen unter Druck setzen würde.

Möglicherweise werden sich die Abrechnungsmodelle durch die Nutzung von KI wandeln, weg von klassischen Lizenzmodellen pro Arbeitsplatz hin zu nutzungsbasierten Angeboten, bei denen die tatsächliche Rechen- und Nutzungsintensität bezahlt wird. Allerdings zeigt sich bisher, dass Kunden nicht unbedingt bereit sind, für KI-Funktionen mehr zu zahlen. Ein Wechsel von festen Abos zu nutzungsbasierten Preisen würde ohnehin längere Zeit brauchen. Wie schon bei der Einführung der Cloud könnte die Umstellung zwar kurzfristig zu Umsatzbelastungen führen, längerfristig möglicherweise aber auch die Grundlage für steigende Umsätze schaffen.

Die Börse ist aber noch skeptisch. Hier sind die traditionell zyklischeren und weniger ertragsstabilen Halbleiteraktien die Favoriten, während die Aktien der etablierten Softwareunternehmen unter dem KI-bedingten Liebesentzug der Anleger leiden (vgl. Grafik 2).

Grafik 2

Doch nicht nur Softwareunternehmen werden aktuell als KI-Verlierer gehandelt, sondern auch Anbieter von Finanzinformationen, wie S&P Global oder Moody’s, bei denen das Disruptionsrisiko weniger naheliegend und die Gewinndynamik einstweilen ungebrochen ist.

Zuverlässige Ertragsbringer sind in Ungnade gefallen

Damit sind aktuell gleich mehrere Sektoren mit Unternehmen, die als zuverlässige Ertragsbringer galten, in Ungnade gefallen. Dies gilt nicht nur für die digitale Welt, sondern auch für Aktien defensiver Konsumunternehmen, die den täglichen Bedarf an Lebensmitteln, Gesundheits- und Haushaltsprodukten befriedigen und deshalb als wenig konjunkturabhängig gelten.

Hier spielen mehrere Faktoren eine Rolle: Spritzen und Medikamente, die den Appetit zügeln, demographische Entwicklungen, Verbrauchertrends, niedrigeres Wachstum in den Schwellenländern und zuletzt die Verteuerung von Benzin und Rohstoffen, die vor allem in den USA die sogenannte Erschwinglichkeitskrise verschärft haben. Das dämpft das Wachstum der defensiven Konsumwerte, die aber immer noch über einen stabilen Ertragssockel verfügen.

Ähnliches gilt für große Kreditkartenunternehmen wie Visa oder Mastercard. Bei langlebigen Konsumgütern, deren Anschaffung diskretionärer Natur ist und daher aufgeschoben werden kann, wirkt sich die Unsicherheit durch den Krieg im Iran naturgemäß noch stärker aus. Das verdeutlicht ein Vergleich der jüngsten Entwicklung von Aktien dieses Sektors, zu denen die Anbieter von Luxusgütern, Autos, Sportartikeln, aber auch große Einzelhändler wie Walmart oder Amazon zählen, mit der Entwicklung von Titeln des Energiesektors (vgl. Grafik 3).

Grafik 3

Man sollte aber nicht das Kind mit dem Bade ausschütten und glauben, all diese Dinge seien zukünftig nicht mehr gefragt und die Welt würde zukünftig nur noch aus Halbleitern und Social Media bestehen. Wozu bräuchte es diese dann? Auch wenn es angesichts der geopolitischen Lage und des hohen Ölpreises nicht gerade opportun erscheint, in konjunkturabhängige Konsumwerte zu investieren, sollte man deren Fähigkeit, rentabel zu wirtschaften und langfristig hohe Cashflows zu generieren, nicht unterschätzen. Als Beispiel seien die deutschen Premiumautohersteller BMW und Mercedes genannt. Sie haben in den vergangenen zehn Jahren nicht nur hohe Gewinne, sondern auch hohe freie Cashflows erwirtschaftet, die in Summe den aktuellen Börsenwert übersteigen (vgl. Grafik 4).

Grafik 4

Gut die Hälfte der Mittelzuflüsse wurde in Form von Dividenden an die Aktionäre ausgeschüttet, was oft vergessen wird, weil der langfristige Aktienkursverlauf diese wichtige Renditequelle verschweigt. Ein weiterer Teil wurde für den Rückkauf von Aktien verwendet, wodurch sich die Anzahl der ausstehenden Papiere entsprechend verringert und der Anteil der Altaktionäre am Unternehmen erhöht hat (anders als im Technologiesektor, wo der Rückkauf oft nur die neu ausgegebenen Mitarbeiteraktien kompensiert). Zweifelsohne sind die Wachstumsperspektiven hier geringer und Konjunktureinflüsse spürbarer. Dem stehen aber hohe Cashflows und Dividendenrenditen gegenüber, die in der jetzigen Marktphase anscheinend unter den Tisch fallen.

Das gilt im Übrigen nicht nur für diese beispielhaft genannten Titel, sondern auch für viele weitere Unternehmensbeispiele aus unterschiedlichen Branchen, deren Marktwert die hohen Cashflows und Dividendenzahlungen nicht angemessen widerspiegelt (vgl. Grafik 5).

Grafik 5

Die Suche nach dem sicheren Hafen

Angesichts der Krisenlage im Nahen Osten stellt sich die Frage, wo der sichere Hafen ist, den man im Falle einer Eskalation oder fortgesetzter Spannungen ansteuern könnte.

Geopolitische Risiken in Portfolioentscheidungen zu übersetzen, ist nicht nur schwer, sondern kann auch kontraproduktiv sein. Warum? Weil man dazu neigt, die jüngste Entwicklung einfach fortzuschreiben. Und wenn es dann anders kommt, fehlt oft der Plan B.

Resilienz lässt sich am besten durch Diversifikation und qualitativ gute Anlagen erzielen. Aber auch Aktien von Unternehmen mit nachhaltiger Ertragsstärke und Anleihen mit attraktiven (Real-)Renditen können temporär empfindliche Kursverluste erleiden.

Traditionell gelten Anleihen, genauer gesagt sichere Staatsanleihen wie US-Treasuries oder deutsche Bundesanleihen als sichere Häfen, die Investoren suchen, wenn dunkle Wolken am Konjunkturhimmel aufziehen. Wenn aber gleichzeitig die Inflationsraten anziehen, weil ein exogener Angebotsschock für den Wetterumschwung verantwortlich ist, ist die Sache nicht ganz so eindeutig. Ob die inzwischen wieder gestiegenen Renditeniveaus schon ausreichen, um langlaufende Anleihen mit Renditen von 3 bis 4 Prozent im Euroraum und 4,5 bis 5 Prozent bei US-Dollar-Anleihen attraktiv zu machen, hängt vom längerfristigen Inflationsausblick ab.

Im März haben Anleger spüren können, dass eine mögliche Konjunkturschwäche, die normalerweise gut für sichere Staatsanleihen ist, durch die Sorge vor steigender Inflation überkompensiert werden kann. Die Renditen von Bundesanleihen und US-Treasuries stiegen fast um einen halben Prozentpunkt, was bei den im Umlauf befindlichen Papieren zu Kursverlusten führte (bei zehnjährigen Titeln circa minus 4 Prozent). Die Inflationssorgen haben den „Flucht-in-den-sicheren-Hafen“- Reflex überlagert (vgl. Grafik 6).

Grafik 6

Parallel dazu haben die Notenbanken den Ton verschärft. Zwar ließ die EZB den Leitzins im März zunächst bei 2 Prozent, doch EZB-Präsidentin Christine Lagarde sprach anschließend von einem erheblichen Schock und betonte, man werde alles Notwendige tun, um die Preisstabilität zu sichern. Zinserhöhungen sind damit keineswegs vom Tisch. Entsprechend haben sich auch die Markterwartungen innerhalb weniger Wochen stark verschoben. Noch vor Ausbruch des Irankriegs setzten die Terminmärkte in Europa und den USA klar auf weitere Zinssenkungen. Inzwischen ist die Wahrscheinlichkeit einer Zinssenkung in diesem Jahr bei der Fed auf nahe null gesunken und für die EZB werden zwei oder drei Zinserhöhungen erwartet.

Unangenehmes Déjà-vu für Anleihenanleger

Für Anleiheanleger ist das ein unangenehmes Déjà-vu. Nach dem Ausbruch des Ukrainekriegs im Frühjahr 2022 zeigte sich, dass Staatsanleihen in einem Umfeld geopolitischer Unsicherheit, die zu steigender Inflation führt, keinen verlässlichen Schutz gegen fallende Aktienkurse boten. Im Gegenteil: Die Kombination aus höheren Inflationserwartungen und der Aussicht auf eine restriktivere Geldpolitik drückte die Kurse von Anleihen teilweise noch stärker als die von Aktien. Es gibt heute aber einen gewichtigen Unterschied zu 2022, der für Anleihen zumindest vorsichtig optimistisch stimmt: Damals starteten zehnjährige Bundesanleihen mit negativen Renditen in die Krise – es gab also keinen Puffer gegen steigende Renditen und fallende Kurse. Heute liegt das Renditeniveau bei über 3 Prozent und der zu erwartende Inflationsanstieg dürfte deutlich geringer ausfallen als vor vier Jahren.

Die entscheidende Frage ist, ob sich die Inflation verfestigt oder ob sie nur eine temporäre Erscheinung ist. Ein wesentlicher Aspekt ist in diesem Zusammenhang, dass steigende Öl- und Gaspreise heute auf einen schwächeren Konsumenten treffen. Als sich die Pandemie „auflöste“, waren die Portemonnaies dank der Corona-Hilfsmaßnahmen und nach zwei Jahren reduzierter Konsummöglichkeiten prall gefüllt. Erhebliche Ersparnisse trafen anschlie­ßend auf ein knappes Warenangebot und eine gesteigerte Sehnsucht nach Freizeitdienstleistungen.

Heute dagegen belasten steigende Preise fürs Heizen und Tanken die gesamtwirtschaftliche Nachfrage stärker. In den USA ist der Begriff Erschwinglichkeitskrise allgegenwärtig. Konsumenten verzichten auf nicht unbedingt notwendige Anschaffungen oder schieben diese auf. Ähnliches könnte auch für den ohnehin schon schwachen Konsum im Euroraum gelten, weshalb höhere Inflationsraten die Wirtschaft diesmal stärker belasten würden. Das wiederum zügelt mögliche Preissteigerungen, weil in einer wirtschaftlich angespannten Lage Zweitrundeneffekte wie steigende Löhne schwächer ausfallen, als dies vor einigen Jahren der Fall war. Das gilt auch für die USA, wo die Zahl der Arbeitslosen erstmals seit langem wieder über der Zahl der Stellenangebote liegt.

Die zu erwartende Abschwächung des Wirtschaftswachstums bei einer Verschärfung des Konflikts würde den Anstieg der Verbraucherpreise also diesmal stärker bremsen und das aktuelle Renditeniveau wäre ausreichend, um Anleihen erstklassiger Bonität zumindest relativ zum sicheren Hafen zu machen.

Das gilt langfristig auch für Gold, dessen Preis allerdings sehr stark schwanken kann – besonders in Krisenzeiten, wenn Anleger, aus welchen Gründen auch immer, rasch Liquidität benötigen und Gold als Liquiditätsgarant rettend zur Seite steht. Während geschlossene Fonds per Definition illiquide sind, Private-Credit-Fonds den Zugriff ihrer Investoren einschränken und bei Aktien die Kurse schon gefallen sind, ist Gold ein verlässlicher Liquiditätsanbieter (vgl. Grafik 7).

Grafik 7

Dass Liquidationen den Goldpreis in Krisenphasen drücken, ist aber ein Luxusproblem, denn im Vergleich zu anderen Assets ist auch dieser Preis zumeist noch relativ hoch. So lag der Goldpreis selbst am Ende der jüngsten Verkaufswelle im Vergleich zum Jahresanfang immer noch im Plus, obwohl der Rückgang vom Hoch fast 20 Prozent betrug. Es sind solch starke Preisschwankungen, die Gold in den Augen vieler Anleger riskant erscheinen lassen.

Dabei ist Gold vielen ökonomischen Risiken, die andere Anlagen prägen, gar nicht erst ausgesetzt. Es gibt kein Kredit- oder Liquiditätsrisiko. Der Wert wird nicht durch finanzielle Instabilität, Staatspleiten oder Turbulenzen an den Rohstoffmärkten bedroht. Es gibt keine Nachschusspflicht, kein Refinanzierungsrisiko, keine technologische Disruption, keine modischen Trends oder physischen Verfall. Gold braucht keine Straße von Hormus, keinen fähigen Präsidenten und auch keine erfolgreiche Unternehmensstrategie. Es bleibt einfach nur Gold, beständig und liquide.

Was Gold langfristig aber nicht bietet, sind das inhärente Wachstum von Aktien erfolgreicher Unternehmen oder die verlässlichen Zinserträge bonitätsstarker Anleihen. Deshalb ist Gold kein Ersatz für andere Anlageformen, sondern eine Ergänzung, die je nach Preisniveau und Anlegertyp 5 bis 15 Prozent des Vermögens ausmachen sollte.