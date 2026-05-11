Geopolitische Krisen verführen zu Aktionismus – doch Geduld schlägt Hektik. Gastautor Hans-Peter Schupp erklärt, warum Rebalancing jetzt wichtiger ist als Umschichten.

Die Straße von Hormus: Jede Eilmeldung von hier bewegt die Märkte – aber nicht zwingend die Substanz der Unternehmen dahinter, meint Hans-Peter Schupp von Fidecum.

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Investor Benjamin Graham brachte es auf den Punkt: Kurzfristig ist die Börse eine Abstimmungsmaschine. Kurse reagieren auf Stimmungen, Schlagzeilen und die Nervosität der Anleger. Langfristig aber zählt die Substanz – Ertragskraft, Bilanzqualität und Bewertung eines Unternehmens.

Der Iran-Konflikt zeigt, wie rasch der Markt seine Contenance verliert. Ein Satz aus Washington, eine Drohung aus Teheran, eine Eilmeldung – und Kurse reagieren, als seien Geschäftsmodelle über Nacht erfunden oder abgeschafft worden. Meist ist nur die Stimmung neu, nicht der Wert.

Weniger Aktivität ist oft mehr

In solchen Phasen gilt: Weniger Aktivität ist oft mehr. Nicht jede politische Äußerung verdient eine Anlageentscheidung. Wer jede Aufregung in Kauf oder Verkauf übersetzt, läuft der Bewegung meist hinterher. Geduld ist nicht spektakulär – aber häufig die richtige Entscheidung.

Niemand weiß verlässlich, wie sich dieser Konflikt in den nächsten drei bis sechs Monaten entwickelt. Wer dennoch Gewissheit verbreitet, braucht entweder eine Glaskugel oder einen Platz im Fernsehstudio. Vieles spricht dafür, dass auch diese Krise irgendwann in eine neue Normalität übergeht.

Zudem leben wir nicht mehr in den Siebzigerjahren. Die Weltwirtschaft ist heute weniger vom Öl abhängig. Der Anteil der Rohol̈förderung an der globalen Wirtschaftsleistung liegt bei rund 2 Prozent – etwa ein Viertel des Niveaus von 1979. Die Apokalypse fällt, wie so oft, der Übertreibung zum Opfer.

Die entscheidende Frage für das Portfolio

Nicht jede Meldung aus dem Krisenticker ist für Anleger relevant. Die entscheidende Frage lautet: Sollte das eigene Portfolio anders aussehen, wenn dieser Konflikt absehbar endet? Falls ja – warum? Falls nein – warum sollte jede neue Nachricht eine neue Strategie erzwingen?

Daraus folgt: Es wäre falsch, gerade jetzt anders zu investieren als vor Beginn der Iran-Operation. Sinnvoll ist es dagegen, zu Beginn eines solchen Konflikts alle Titel im Portfolio zu prüfen: Hat sich strukturell etwas an diesen Unternehmen verändert? Ist die Antwort nein, gibt es keinen Grund, weder die Grundausrichtung noch die aktive Selektion zu ändern.

Rebalancing als Handwerk, nicht als Reaktion

Aktiv zu bleiben heißt nicht, untätig zu sein. Starke Kursschwankungen verschieben einzelne Gewichte im Portfolio deutlich. Diese Positionen sollten regelmäßig auf ihr Zielgewicht zurückgeführt werden. Das ist keine höhere Mathematik, sondern diszipliniertes Handwerk: nach deutlichen Rückgängen aufstocken, nach starken Anstiegen reduzieren.

Ein konkretes Beispiel aus jüngster Zeit illustriert das: Lanxess (ISIN: DE0005470405). Der Kurs fiel von rund 20 auf 12 Euro und erholte sich anschließend auf fast 19 Euro. Nicht, weil sich das Unternehmen innerhalb weniger Wochen zweimal fundamental verändert hatte – sondern weil der Markt in solchen Phasen manches schneller neu bewertet, als die Unternehmensrealität es rechtfertigt.

Fällt eine Position durch einen starken Kursrückgang deutlich unter ihr Zielgewicht, wird sie aufgestockt. Im beschriebenen Fall führte die Rückführung auf das Zielgewicht nahezu zu einer Verdopplung der Stückzahl. Nach der anschließenden Erholung wirkte derselbe Mechanismus in die andere Richtung – das gestiegene Gewicht wurde wieder auf das Zielniveau zurückgeführt, die Position nahezu halbiert.

So wird kurzfristige Marktunruhe nicht zum Anlass für Aktionismus, sondern zur Gelegenheit, Disziplin in einen Anlagevorteil zu übersetzen.

Politische Unsicherheit ist unangenehm – für geduldige Anleger aber nicht zwingend ein Nachteil. Wert und Ertragskraft eines Unternehmens bestimmen langfristig den Börsenwert. Kurzfristig bewegen Stimmungen die Kurse. Langfristig kommt es auf die wirtschaftliche Substanz an. Man muss ihr nur Zeit lassen.