Der Iran-Krieg sorgt für Turbulenzen an den Märkten – doch laut Multi-Asset-Stratege Arun Sai sprechen robuste Fundamentaldaten gegen eine nachhaltige Belastung der Weltwirtschaft.

Der Iran-Krieg und die Märkte „Ein dauerhafter Energiepreisschock ist nicht unser Basisszenario“

Arun Sai, Multi-Asset-Stratege bei Pictet Asset Management: „Selbst ein Ölpreisanstieg von 30 Prozent würde das globale Wachstum nur um etwa 0,2 Prozentpunkte dämpfen.“

Steigende Energiepreise, nervöse Anleger und eine fragile Marktstruktur: Der Krieg im Iran hat die globalen Finanzmärkte erschüttert. Arun Sai, Senior Multi-Asset-Stratege bei Pictet Asset Management, erläutert im Interview, welche Szenarien Investoren jetzt im Blick behalten sollten – und warum ein massiver wirtschaftlicher Schaden dennoch nicht als wahrscheinlich gilt.

Herr Sai, wie stark belastet der Iran-Krieg derzeit die Finanzmärkte?

Arun Sai: Der Konflikt hat die Märkte spürbar erschüttert. Wir sehen deutlich steigende Öl- und Gaspreise, insbesondere in Europa, während die Aktienmärkte unter Druck geraten sind. Die zentrale Sorge ist ein möglicher Energiepreisschock – vergleichbar mit den Verwerfungen nach dem Beginn des Ukraine-Kriegs. Allerdings sollte man das einordnen: Ein solch gravierender und nachhaltiger Effekt ist nicht unser Basisszenario.

Warum halten Sie einen langfristigen wirtschaftlichen Schaden für eher unwahrscheinlich?

Sai: Historisch betrachtet führen geopolitische Krisen nur selten zu dauerhaften Schäden für Wachstum und Kapitalmärkte. Die große Ausnahme war die Ölkrise der 1970er-Jahre. Doch die Ausgangslage heute ist eine andere.

“ „Geopolitische Krisen führen nur selten zu dauerhaften Schäden für Wachstum und Kapitalmärkte.“ Arun Sai Multi-Asset-Stratege bei Pictet Asset Management

Die Weltwirtschaft ist deutlich weniger ölintensiv, die USA sind inzwischen Nettoexporteur von Erdöl, und die globalen Reserven sind ausreichend. Selbst ein Ölpreisanstieg von 30 Prozent würde das globale Wachstum nur um etwa 0,2 Prozentpunkte dämpfen und die Inflation um rund einen Prozentpunkt erhöhen.

Wo sehen Sie aktuell die größten Risiken für Anleger?

Sai: Neben den Fundamentaldaten spielt die Marktstimmung eine entscheidende Rolle – und hier sehen wir eine erhöhte Anfälligkeit. Vor der Eskalation befanden sich die Märkte in einem fragilen Gleichgewicht: Auf der einen Seite verbesserten sich die makroökonomischen Daten, auf der anderen Seite schwand Vertrauen in die Perspektiven von US-Technologieaktien. In einem solchen Umfeld können geopolitische Schocks stärkere Volatilität auslösen als üblich.

Welche Szenarien sollten Investoren konkret berücksichtigen?

Sai: Wir betrachten ein Spektrum möglicher Entwicklungen. Im günstigsten Fall endet der Konflikt relativ schnell, der Iran wird militärisch geschwächt, das Regime bleibt jedoch bestehen.

Am anderen Ende steht ein extremes, wenn auch unwahrscheinliches Szenario: eine Ausweitung des Konflikts über die Region hinaus.

Entscheidend ist: Solange es nicht zu einer erheblichen Eskalation kommt – etwa durch eine Einbindung großer Mächte wie Russland oder China –, dürften die Kursverluste an den Aktienmärkten moderat bleiben.

Wie reagieren die verschiedenen Anlageklassen?

Sai: Anleihen könnten zunächst unter Druck geraten, da steigende Energiepreise die Inflation hoch halten. Sollte sich der Konflikt jedoch verschärfen, wäre ein gegenteiliger Effekt denkbar: Schwächere Konsumausgaben und ein eingetrübtes Geschäftsklima könnten Zinssenkungserwartungen befeuern – und damit die Renditen sinken lassen.

Gold dürfte profitieren, da es als liquider Wertspeicher und Absicherung gegen Inflation fungiert, auch wenn kurzfristige Schwankungen möglich bleiben.

Der US-Dollar wiederum gewinnt in solchen Phasen typischerweise an Wert – getragen von seiner Rolle als sicherer Hafen und der starken Position der USA als Energieproduzent. Bei einer raschen Entspannung könnte er jedoch wieder nachgeben.

Wie haben Sie Ihre Multi-Asset-Portfolios positioniert?

Sai: Wir haben unsere Allokation in risikoreicheren Anlagen reduziert und Aktien sowie Finanzwerte von „übergewichtet“ auf „neutral“ zurückgestuft. Gleichzeitig haben wir den Bargeldanteil erhöht und gezielte Absicherungen implementiert – etwa über Put-Optionen auf Aktien und Unternehmensanleihen.

Zudem haben wir unsere Position im US-Dollar ausgebaut. Auch der Schweizer Franken dürfte profitieren, insbesondere wenn die Schweizerische Nationalbank eine Aufwertung unterstützt, um importierten Inflationsdruck zu dämpfen. Unsere Übergewichtung in Gold und im Schweizer Franken bildet aktuell einen zentralen Stabilitätsanker im Portfolio.

Gibt es auch positive Entwicklungen aus Anlegersicht?

Sai: Ja, insbesondere die Widerstandsfähigkeit vieler Schwellenmärkte ist bemerkenswert – vor allem außerhalb des technologiegetriebenen Nordasiens.

Wir sehen Schwellenländeraktien nicht nur als zyklisches Investment, sondern als strategische Allokation. Sie profitieren zunehmend von soliden binnenwirtschaftlichen Fundamentaldaten, die sie unabhängiger vom globalen Konjunkturzyklus machen.

Ihr abschließendes Fazit?

Sai: Der Iran-Krieg erhöht kurzfristig die Unsicherheit an den Märkten und sorgt für spürbare Ausschläge bei Energiepreisen und Risikoanlagen. Doch strukturell spricht vieles gegen einen dauerhaften Schock wie in den 1970er-Jahren.

Für Anleger rückt damit weniger die Frage nach einem Systembruch in den Fokus – sondern vielmehr die Fähigkeit, mit erhöhter Volatilität umzugehen, Risiken gezielt abzusichern und Chancen selektiv zu nutzen.