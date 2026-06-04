Öl bleibt teuer, das globale Wachstum geht zurück – Gewinner dürften die Erneuerbaren Energien und die Öl- und Gasinfrastruktur sein, so der Ausblick der ICM InvestmentBank AG.

US-Marines in der Straße von Hormus: Die Ölproduktion im Nahen Osten ist um 40 Prozent eingebrochen – Energiesicherheit gewinnt beim Ausbau erneuerbarer Energien an Bedeutung.

Dass die Weltwirtschaft nur noch kurze Zeit ohne nachhaltige Schäden auskommen kann, falls die Störung des Öltransports durch die Straße von Hormus anhält, lässt sich leicht nachvollziehen. Im April allein ist das Angebot um etwa 10 Prozent eingebrochen – eine Größenordnung wie während der Pandemie. Daran hat auch der kurzfristige Waffenstillstand nichts geändert.

Besonders kritisch ist dabei nicht nur Rohöl, sondern vor allem die Versorgung mit raffinierten Produkten, deren Preise deutlich stärker gestiegen sind. Historische Vergleiche mit früheren Angebotsschocks (Ölkrise der 1970er-Jahre, Iranische Revolution, Golfkrieg, Ukraine-Krieg) zeigen hierfür ein klares Muster: Solche Schocks wirken fast immer negativ auf das Wirtschaftswachstum, während die Effekte auf die Inflation unterschiedlich ausfallen.

Wachstumseinbrüche nahezu unvermeidlich

Wachstumseinbrüche in Folge des Krieges sind nahezu unvermeidlich. Frühindikatoren wie Einkaufsmanagerindizes fallen typischerweise deutlich, die Arbeitslosigkeit nimmt meist zu. Die Inflation steigt kurzfristig zwar an, entwickelt sich aber langfristig unterschiedlich – abhängig von Faktoren wie Lohnstrukturen oder staatlichen Eingriffen. Anders als in den 1970er-Jahren sind heute starke Lohn-Preis-Spiralen weniger wahrscheinlich, sodass ein dauerhaftes Entgleiten der Inflation nicht als Basisszenario gilt.

Ob sich Öl und Gas in absehbarer Zeit wieder nachhaltig verbilligen werden, ist derzeit schwer zu beurteilen. Der Iran hat in Ländern wie Katar oder Saudi-Arabien mindestens 40 Energieanlagen durch Drohnen- und Raketenangriffe schwer beschädigt- wodurch die Ölproduktion im Nahen Osten ist um 40 Prozent eingebrochen ist. Vor dem Irankrieg stammten aus der Region 20 bis 25 Millionen Barrel Öl pro Tag, etwa ein Fünftel bis ein Viertel der weltweiten Produktion.

Erschwerend kommt hinzu, dass die Ukraine erfolgreich Ölanlagen, Raffinerien und Häfen in Russland angreift, um die russischen Ölexporte zu dezimieren – eine wichtige Finanzierungsquelle für den Krieg, Auch das verknappt das Angebot auf dem Weltmarkt.

Nahost-Konflikt: Höhere Investitionen in Erneuerbare und Öl- und Gasinfrastruktur

Durch den Konflikt im Nahen Osten ist mit einer steigenden Nachfrage nach erneuerbaren Energien zu rechnen. Während es bei den Erneuerbaren ursprünglich darum ging, die Kohlenstoffemissionen zu senken, steht mittlerweile die Energiesicherheit im Vordergrund.

Im Gegensatz zur Straße von Hormus unterliegen Sonne und Wind nicht den Launen der Geopolitik. Auch die Kernenergie wird durch die jüngsten Entwicklungen Auftrieb erhalten. Insbesondere EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen, die sich 2011 für die Stilllegung aller deutschen Kernkraftwerke ausgesprochen hatte, ist nun eine vehemente Befürworterin der Kernenergie.

“ „Im Gegensatz zur Straße von Hormus unterliegen Sonne und Wind nicht den Launen der Geopolitik.“ Norbert Hagen Vorstandsvorsitzender der ICM Investmentbank AG

Außerdem dürfte der Krieg im Nahen Osten zu höheren Ausgaben für die Öl- und Gasinfrastruktur führen. Die Tatsache, dass derzeit 20 Prozent der weltweiten Öl- und Gasproduktion die Meerenge von Hormus passieren müssen, die an ihrer engsten Stelle nur 33 Kilometer breit ist, stellt eine erhebliche Schwachstelle dar.

Saudi-Arabiens Ost-West-Pipeline-Netzwerk, das Rohöl vom Persischen Golf zu Exportterminals entlang des Roten Meeres transportiert, hat sich in dieser Lage als strategischer Vorteil erwiesen. Das Königreich kann dadurch etwa 70 Prozent des Öls an der Straße von Hormus vorbeileiten. Der Konflikt dürfte Anreize schaffen, weitere Pipelines zu bauen und die bestehende Infrastruktur zu verstärken.

Grafik: Bevölkerungszuwachs in den Golfstaaten vor dem Aus?

Darüber hinaus dürfte der Konflikt die Golfstaaten dazu veranlassen, ihre Energieautarkie auszubauen und lokale Öl- und Gasvorkommen stärker zu erschließen. Auch die Militärbudgets in der Region werden voraussichtlich steigen.

Offen bleibt, wie sich das veränderte geopolitische Umfeld langfristig auf die Metropolen der Region auswirkt. Städte wie Dubai, Abu Dhabi und Doha haben sich dank attraktiver Steuerregime und niedriger Kriminalität als Anziehungspunkte für internationale Fachkräfte entwickelt – diese Position könnte durch anhaltende regionale Spannungen unter Druck geraten.

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