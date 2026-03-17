Der Krieg USA und Israel gegen Iran macht die Märkte insgesamt volatil. Mit Blick auf einzelne Weltregionen wirkt er sich jedoch sehr unterschiedlich aus, meint Michael Wittek.

Die USA sind vom Irankrieg wirtschaftlich weniger betroffen als andere Weltregionen, sagt unser Gastautor Michael Wittek.

Die Anleger reagieren wieder einmal nach den bekannten Verhaltensmustern. Kommt es zu geopolitischen Krisen, fließt das Kapital in vermeintlich sichere Häfen. Dazu zählen in erster Linie US-Aktien, der Dollar und amerikanische Staatsanleihen. So ist es auch im Fall des Kriegs im Nahen Osten. Vor allem Investoren aus den USA schichten ihr im Ausland angelegtes Vermögen wieder in die Vereinigten Staaten um.

Diese regionale Rotation lässt sich nicht nur psychologisch, sondern auch fundamental erklären. Auch wenn es auf den ersten Blick verwundert: Die USA sind vom Irankrieg wirtschaftlich weniger betroffen als Europa und Asien, auch wenn diese daran bislang gar nicht teilnehmen.

Dafür gibt es im Wesentlichen zwei Gründe:

Erstens dominieren an der Wall Street die großen Technologiewerte. Unternehmen wie Nvidia, Microsoft oder Apple agieren weitgehend unabhängig vom Krieg im Nahen Osten. Strukturelle Trends wie Künstliche Intelligenz (KI), Cloud Computing und Rechenzentren sind von dem Konflikt kaum betroffen. In den vergangenen Tagen ist sogar der Ölpreis wieder etwas zurückgekommen, was bei den Hyperscalern auch bei den Energiekosten für Entspannung sorgen dürfte. Der Nasdaq-Index notiert seit Beginn des Irankriegs unter dem Strich annähernd unverändert. Einige Tech-Aktien konnten in dieser Zeit sogar zulegen. Der Dax hat dagegen rund sieben Prozent nachgegeben.

Zweitens produzieren die USA mehr Öl und Flüssiggas (LNG), als sie selbst benötigen. Sie exportieren fossile Energierohstoffe. Dadurch sind sie von einer möglicherweise länger andauernden Blockade der Straße von Hormus durch den Iran weniger stark betroffen.

Asien braucht Öl und LNG aus dem Nahen Osten

Im Gegensatz dazu handelt es sich bei dem energiehungrigen China um den größten Ölimporteur der Welt. Zwar verfügt die Volksrepublik über Reserven von rund 1,2 Milliarden Barrel Öl. Diese würden im schlimmsten Fall für circa 100 Tage reichen. Doch dann ginge auch China das Öl aus. Eine wirtschaftliche Vollbremsung wäre die Folge.

Noch prekärer sieht die Lage bei Japan aus. Das Land deckt 95 Prozent seines Ölbedarfs und elf Prozent seiner LNG-Importe aus dem Nahen Osten. Ein großer Teil dieser Lieferungen erfolgt über die Straße von Hormus. Die Einstellung der LNG-Produktion in Katar trifft Asien daher besonders hart. Das erklärt auch, warum der Kospi-Index in Südkorea an nur einem Handelstag um zwölf Prozent einbrach. Dabei handelte es sich um den höchsten Tagesverlust in der Geschichte des südkoreanischen Aktienmarktes.

Zwar bezieht Europa sein Gas überwiegend aus Norwegen und den USA und leidet somit nicht unmittelbar unter dem LNG-Produktionsstopp in Katar. Doch bei LNG handelt es sich um einen Weltmarkt. Wenn asiatische Länder das Flüssiggas aus dem Nahen Osten ersetzen müssen, steuern amerikanische LNG-Tanker nicht mehr Europa, sondern Asien an, wenn dort höhere Preise geboten werden.

Im Gegensatz zu der maßgeblich auf Dienstleistungen basierenden US-Wirtschaft, gibt es in Europa noch umfangreich Industrie. Und die ist auf Öl und Gas angewiesen. Beispielsweise arbeitet die Chemiebranche ausgesprochen energieintensiv. Außerdem benötigt sie Schwefelsäure, die bei der Produktion von Öl und Gas als Beiprodukt abfällt. Schwefelsäure ist der wichtigste Grundstoff bei der Herstellung von Dünger. Dass mehr als 30 Staaten auf Bitten der Internationalen Energieagentur einen Teil ihrer Ölreserven freigegeben haben, zeigt, wie angespannt die Lage bereits ist.

Länge des Kriegs ist entscheidend

Ob in den kommenden Wochen die Wall Street oder die Aktienmärkte in Europa und Asien besser laufen werden, hängt davon ab, wie lange der Krieg im Nahen Osten noch andauert. Die Anleger hoffen, dass US-Präsident Donald Trump das Abenteuer zeitnah beendet. Es gibt wieder Taco-Trades.

Die Kosten für die U.S. Army sind beträchtlich. Laut einem Bericht der Washington Post hat das US-Militär allein an den ersten beiden Kriegstagen Munition im Wert von 5,6 Milliarden Dollar verschossen. Angeblich soll es schon bald einen Nachtragshaushalt für das Pentagon in Höhe von mehreren Dutzend Milliarden Dollar geben. Schlimmer noch: Es gibt Befürchtungen, dass die Waffenvorräte der USA knapp werden könnten.

Die größten Hoffnungen auf ein rasches Kriegsende ruhen jedoch auf den amerikanischen Verbrauchern. Sie ächzen unter der Inflation. Eine längere Blockade der Straße von Hormus durch den Iran würde in den USA zwar nicht zu einem Ölmangel führen. Aber auch dort würden die Preise an den Tankstellen steigen. Das kann sich Trump vor den Midterm-Wahlen im November eigentlich nicht leisten.