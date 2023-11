Zum 1. März 2024 Axa Deutschland bekommt neue Finanzvorständin

Irina Buchmann wird ab dem 1. März 2024 die Position der Finanzvorständin bei Axa Deutschland übernehmen. Das erklärte das Unternehmen am Dienstag. Buchmann tritt damit die Nachfolge von Marc Daniel Zimmermann an, der in die Leitung des Sachressorts wechselt.

Derzeit ist Buchmann als Chief Reporting and Capital Officer bei Axa XL in New York tätig, wo sie für Bereiche wie Profitabilitäts- und Kostenmanagement, Planung und Controlling, Rechnungslegung und Jahresabschlüsse sowie Kapital- und Liquiditätssteuerung verantwortlich ist.

Ihre Karriere bei Axa begann Buchmann 2002 als Vorstandsassistentin im Finanzressort. Sie hat in ihrer Laufbahn verschiedene Managementrollen in diversen Axa-Einheiten innegehabt.

Der Wechsel Buchmanns in den Konzernvorstand von Axa Deutschland steht noch unter dem Vorbehalt der Zustimmung der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (Bafin).