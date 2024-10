Das Bankhaus Metzler hat Isabella Kriegsmann (50) zur neuen Leiterin der Personalabteilung ernannt. Sie wird ihre Position zum 1. Oktober 2024 antreten und bringt mehr als zwei Jahrzehnte Erfahrung im Personalwesen mit, davon 17 Jahre spezifisch in der Finanzbranche.

In ihrer neuen Rolle wird Kriegsmann die HR-Strategie des Frankfurter Bankhauses weiterentwickeln. Sie berichtet direkt an Donovan Lippe, der den Bereich Legal, Personal & Kommunikation verantwortet. Kriegsmann übernimmt die Leitung einer Abteilung, die für rund 800 Mitarbeiter an Standorten in Deutschland, den USA und Japan zuständig ist.

Vor ihrem Wechsel zu Metzler war Kriegsmann über sechs Jahre bei der Berenberg Bank tätig, wo sie als Head of HR für die Bereiche Wealth and Asset Management sowie Corporate Banking verantwortlich zeichnete. Ihre Karriere umfasst zudem Stationen bei der ING-Diba und Allianz Global Investor.