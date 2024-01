Bei Blackrock zeichnet sich ein größerer Umbau im oberen Management ab: Der Chef der Indexfonds-Sparte iShares, Salim Ramij, hat angekündigt, Blackrock verlassen zu wollen. Das schreibt Ramij in einem persönlich gehaltenen Post auf der Berufsnetzwerk-Plattform Linkedin. Demnach will sich Ramji beruflich umorientieren. Nach zehnjähriger Tätigkeit wolle er „nach einer neuen Führungs- oder unternehmerischen Aufgabe außerhalb des Unternehmens suchen“, so Ramji. Der iShares-Chef dankt Blackrock-Mitründer Larry Fink sowie seinen direkten Kollegen für „ein wunderbares Jahrzehnt bei Blackrock“.

Darüber hinaus soll – laut einem Bericht des englischsprachigen „Citywire“ – auch Edwin Conway das Unternehmen verlassen. Das Branchenportal beruft sich auf eine Mitteilung, die Blackrock zusammen mit Geschäftsergebnissen am Freitag vergangener Woche veröffentlichte. Conway ist bis dato globaler Leiter Private Equity bei Blackrock.

Ebenso wie Ramji gibt auch Conway auf seinem Linkedin-Profil einstweilen weiterhin Blackrock als derzeitigen Arbeitgeber an. Conway kam 2011 zu dem weltweit größten Asset Manager. 2019 wurde er zum globalen Leiter für iShares und den Bereich Index-Investments ernannt.

Blackrock: Neuer Unternehmensarm in Planung

Blackrock habe zudem angekündigt, einen neuen Unternehmensarm zu gründen, zitiert Citywire weiter aus dem Blackrock-Memo. Die künftige Abteilung soll „Global Product Solutions" heißen und liquide sowie illiquide Vermögenswerte im Bereich offener und geschlossener Analgen abdecken. Sie soll sowohl ETFs als auch aktive Fonds, Publikums- sowie geschlossene Strategien anbieten können.

Chef des neuen Blackrock-Zweigs soll demnach Stephen Cohen werden. Cohen hat zuvor das Geschäft von iShares in Europa, dem Nahen und und Afrika (Emea) geleitet.

Die angekündigten Wechsel im Management reihen sich in einen weiteren Umbau bei dem Vermögensverwalter ein: Blackrock will seine oberste Führungsebene insgesamt neu aufstellen. Laut dem Memo soll es eine einheitliche Spitze für die vier großen Weltregionen Europa, Naher Osten, Indien und Asien-Pazifik geben. Dort soll demnach die ehemalige Asien-Pazifik-Leiterin von Blackrock, Rachel Lord, an die Spitze treten.

Die Neuaufstellungen könnten im Zusammenhang mit einem zukünftigen Rückzug Larry Finks stehen. Der Blackrock-Mitgründer hatte im vergangenen Jahr angekündigt, dass man sich bei Blackrock bereits Gedanken um seine Nachfolge mache – auch wenn noch kein konkreter Zeitpunkt für sein Ausscheiden feststehe.

Blackrock will Global Infrastrukture Partners übernehmen

In der vergangenen Woche hatte Blackrock außerdem mit einer größeren Ankündigung branchenweit aufhorchen lassen: Das Fondshaus will den Infrastruktur-Experten Global Infrastructure Partners übernehmen. Mit der für Sommer 2024 angepeilten Übernahme würde – nach Macquarie – der zweitgrößte Infrastruktur-Anlagemanager der Welt entstehen.

Die Fondsgesellschaft Blackrock wurde 1988 gegründet und hat ihren Hauptsitz in New York. Mit rund 10 Billionen US-Dollar Assets under Management ist Blackrock der mit Abstand größte Vermögensverwalter der Welt.