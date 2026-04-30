iShares startet aktiven Schwellenländer-Anleihen-ETF
Blackrock hat den iShares $ EM Bond Active ETF (ISIN: IE000D9S4LT3) aufgelegt. Der Fonds investiert in auf US-Dollar lautende Anleihen aus Schwellenländern und wird aktiv verwaltet. Das Fondsmanagement übernehmen Michel Aubenas, Ana-Sofia Monck und Kirill Veretinskii.
Der ETF ist an der Euronext Amsterdam gelistet, wird in US-Dollar geführt und hat eine jährliche Gesamtkostenquote (TER) von 0,45 Prozent. Als Benchmark dient der JPM EMBI Global Diversified.
Breites Anlageuniversum
Das Segment der Schwellenländeranleihen umfasst laut Blackrock ein Marktvolumen von rund 4 Billionen US-Dollar, verteilt auf mehr als 70 Länder und Hunderte von Emittenten. Der Fonds kombiniert eine fundamentale Einzeltitelauswahl mit einer Einschätzung relativer Bewertungen sowie makroökonomischen Überlegungen. Hinzu kommt ein Rahmenwerk zur Portfoliokonstruktion, das auf eine Balance zwischen Ertragserzielung und Risikosteuerung abzielt.
Michel Aubenas, Leiter des Bereichs Schwellenländeranleihen bei Blackrock, betont, dass Beständigkeit bei dieser Anlageklasse entscheidend sei. Die Renditen lägen auf einem historisch attraktiven Niveau, doch seien die Erträge weniger auf einen einzelnen Trend zurückzuführen. Ein disziplinierter, aktiver Ansatz sei notwendig, um die Komplexität der Anlageklasse zu navigieren und Erträge langfristig zu akkumulieren.
Aktives Management als Argument
Vasiliki Pachatouridi, Leiterin der iShares-Strategie für festverzinsliche Wertpapiere in der Region EMEA, verweist darauf, dass viele europäische Investoren in dieser Anlageklasse nach wie vor unterdurchschnittlich engagiert seien. Als Grund dafür nannte sie Bedenken hinsichtlich der Komplexität und Volatilität des Segments. Der neue ETF soll einen zugänglicheren Einstieg ermöglichen, indem er aktives Management mit der Handelbarkeit und Transparenz der ETF-Struktur verbindet.
Das Fondsmanagementteam wird von Blackrocks globalem Team für Schwellenländeranleihen unterstützt, das nach Unternehmensangaben ein verwaltetes Vermögen von mehr als 44 Milliarden US-Dollar betreut.
Aktives ETF-Angebot wächst
Mit dem neuen Produkt weitet Blackrock sein Angebot an aktiv verwalteten, in Europa notierten ETFs weiter aus. Das verwaltete Vermögen in diesem Segment belief sich nach Unternehmensangaben zuletzt auf 8,6 Milliarden US-Dollar (Stand: 24. April 2026).