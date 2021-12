iShares Erster nachhaltig investierender Anleihen-ETF

Der neue ETF ergänzt BlackRocks Angebot an Produkten, die anhand nachhaltiger Maßstäbe beziehungsweise unter dem Gesichtspunkte des Impact Investing anlegen. Dazu gehören aktiv gemanagte Fonds, klassische Indexfonds und ETFs.



Das verwaltete Vermögen in nachhaltigen Investmentprodukten ist zwischen 2012 und 2014 um 61 Prozent auf 21,4 Billionen Dollar angewachsen.1 Mit börsennotierten Indexfonds lassen sich nachhaltig orientierte Portfolios auf transparente und kosteneffiziente Weise aufbauen.



Der iShares Euro Corporate Bond Sustainability Screened 0-3yr UCITS ETF bildet den Barclays MSCI Euro Corporate 0-3 year Sustainability ex-Controversial Weapons Index ab. Dieser umfasst Anleihen mit kurzen Laufzeiten und Investmentgrade-Ratings, die auf Euro lauten und von Unternehmen begeben wurden, die von MSCI Nachhaltigkeitsratings von BBB oder besser erhalten haben. Im Zuge des Rating-Prozesses bewertet MSCI die Unternehmen anhand von 37 verschiedenen Nachhaltigkeitsfaktoren, beispielweise der Kohlenstoffemissionen. Zudem schließt MSCI Unternehmen aus, die Geschäfte mit kontrovers diskutierten Waffen betreiben, zum Beispiel Streubomben, Landminen sowie chemischen und biologische Waffen. Die Emittenten der Anleihen im Index sitzen in Europa, Nord- und Lateinamerika sowie der Region Asien-Pazifik.



Hannah Skeates, globale Leiterin des Bereiches nachhaltige Investments für die Sparte iShares bei BlackRock, sagt: „Nachhaltiges Investieren entwickelt sich zu einem breiten Trend und ist kein Nischenansatz mehr. Investoren legen den Schwerpunkt vermehrt auf Transparenz und darauf, wie Unternehmen mit nachhaltigen Kriterien umgehen – unabhängig davon, ob sie in deren Aktien oder Unternehmensanleihen anlegen. ETFs sind in diesem Zusammenhang eines der Mittel der Wahl. Denn sie sind nicht nur einfach einzusetzen. Sie ermöglichen Investoren auch, den Auswahlprozess und die Methodologie in Bezug auf soziale und Umweltkriterien einzusehen – umgesetzt in einer einzigen Transaktion.“



„Dies ist unser erster nachhaltig investierender Anleihen-ETF. Er ergänzt unsere europäische Familie entsprechender Aktienfonds, deren verwaltetes Vermögen sich auf fast 500 Millionen Dollar beläuft.2 Zusammen mit den aktiv gemanagten Fonds und klassischen Indexfonds bei BlackRock haben Investoren nun die Wahl, wie sie ihre traditionellen Marktmeinungen umsetzen möchten und gleichzeitig die Auswirkungen ihrer Anlageentscheidungen einbeziehen können.“ Der Fonds bildet den zugrundeliegenden Index physisch ab. Seine Gesamtkostenquote beläuft sich auf 0,25 Prozent.



BlackRock verwaltet aktuell weltweit mehr als 200 Milliarden Dollar3 in Fonds, die im Anlageprozess nachhaltige Kriterien berücksichtigen, beziehungsweise unter dem Gesichtspunkte des Impact Investing anlegen. iShares, die ETF-Sparte bei BlackRock, ist weltweit führend im Bereich nachhaltig orientierter ETFs. Die Sparte bietet eine Reihe entsprechender ETFs auf die Aktienmärkte der Industriestaaten und Schwellenländer sowie auf Unternehmensanleihen an.



Einblick in die Funktionsweise von ETFs bieten der Bereich Wissenswertes auf der iShares-Webseite sowie die folgenden dreiminütigen Videos (engl.):



Einführung in ETFs: www.youtube.com/watch?v=etQ-iJ3pT00



Einführung in Anleihen-ETFs: www.youtube.com/watch?v=lwQh5oUUF2U



1. Quelle: The Global Sustainable Investment Alliance “2014 Global Sustainable Investment Review”

2. Quelle: BlackRock; Stand Dezember 2015

3. Quelle: BlackRock; Stand Dezember 2015