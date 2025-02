Die europäische ETF-Branche feiert einen historischen Meilenstein: Der iShares S&P 500 UCITS ETF (ISIN: IE00B5BMR087) ist der erste börsengehandelte Fonds in Europa, der die Marke von 100 Milliarden Euro an verwaltetem Vermögen überschritten hat.

Der Fonds steht schon länger mit Abstand an der Spitze der S&P-500-ETFs.

Starke Zuflüsse im Jahr 2024

Weitere Informationen Quelle Fondsdaten: FWW 2025

Der ETF profitierte dabei von anhaltend hohen Mittelzuflüssen. Allein im vergangenen Jahr flossen dem Produkt laut ETF Stream 18,3 Milliarden Euro zu. Dies unterstreicht die ungebrochene Attraktivität von kostengünstigen Kernbausteinen bei Anlegern.

Der Erfolg des ETFs trägt auch maßgeblich zum Gesamterfolg von Blackrock in Europa bei: Der Vermögensverwalter hat als erster Anbieter die Marke von einer Billion Euro an verwaltetem Vermögen in europäischen börsengehandelten Produkten (ETPs) überschritten.

Die Dominanz des Unternehmens wird im Vergleich zur Konkurrenz deutlich: Der zweitgrößte Anbieter Amundi verwaltete zum Jahresende 2024 mit 276,8 Milliarden Euro nur rund ein Viertel des Blackrock-Volumens.

Marktanteil trotz Wachstum rückläufig

Trotz der beeindruckenden absoluten Zahlen zeigt sich im Detail ein differenzierteres Bild: „Der europäische Markt als Ganzes ist noch schneller gewachsen, was zu einem Rückgang des iShares-Marktanteils von 48 auf 41,5 Prozent in den Jahren 2015 bis 2025 führte“, erläutert Pawel Janus, Mitgründer und CEO von ETFbook.