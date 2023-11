Vom Hype zum Albtraum Der Absturz des iShares Global Clean Energy ETF und was du daraus lernen kannst

Der iShares Global Clean Energy ETF, einst ein Hoffnungsträger für viele Anleger, entwickelte sich in den vergangenen Jahren zu einer Achterbahnfahrt. Warum der Themen-ETF enttäuscht und welche Lehren Anleger aus der Geschichte ziehen können.

Erneuerbare Energien in Schieflage: Der iShares Global Clean Energy ETF hat 2023 massiv an Wert verloren.

© Christin Jahns mit Canva

Die Welt verändern, das Klima retten und ganz nebenbei eine Menge Geld verdienen: Ein Mix, der viele, gerade junge Anleger, überzeugt hat. Während der Corona-Krise gehörte der iShares Global Clean Energy ETF zu den börsengehandelten Indexfonds mit den höchsten Mittelzuflüssen in Europa. Von Anfang 2019 bis Ende 2021 wuchs das verwaltete Vermögen von überschaubaren 100 Millionen auf gigantische 6,1 Milliarden Euro an.

So kometenhaft wie der Aufstieg auch war, so rasant ging es auch wieder bergab. Von den ehemals 6,1 Milliarden Euro waren zum Ende des dritten Quartals 2023 nur noch knapp vier Milliarden übrig.

Doch wie kam es zu dieser Achterbahnfahrt? Um das zu erklären, fangen wir am besten ganz von vorne an.

Tragödie des iShares Global Clean Energy ETF s

Der iShares Global Clean Energy wurde im Juli 2007 von Barclays Global Investors (BGI) aufgelegt, die 2009 von Blackrock übernommen wurden. Mit seinem stolzen Alter von 14 Jahren ist er der älteste Indexfonds in der Kategorie „Aktien alternative Energien“. Der zugrunde liegende Index ist der S&P Global Clean Energy, der damals 30 Aktien von kleinen und mittelgroßen Unternehmen umfasste.

Aufgrund seiner Auflage direkt vor der Finanzkrise erwischte der ETF leider keinen guten Start. Anleger, die direkt Anfang August 2007 investierten, verloren bis Ende Juli 2010 rund 62 Prozent. Bis Ende 2018 dümpelte der Indexfonds dann überwiegend vor sich hin. 2011 und 2014 verzeichnete er zwar kurzfristig Gewinne, die sich dann jedoch wieder in Verluste verwandelten. Ali Masarwah, Fondsanalyst und Geschäftsführer von Envestor, erklärt das auf seiner Website mit dem Aufschwung und Absturz der europäischen Solarbranche. Diese litt vor allem unter der billigen Konkurrenz aus China und dem Wegfall von Subventionen.

Aufstieg, Hype und Indexchaos

Das Momentum des iShares Global Clean Energy begann 2019. Angetrieben von den Pariser Klimabeschlüssen erlebte der ETF nun einen enormen Aufschwung. Der Fondspreis verteuerte sich von Anfang 2019 bis Ende 2022 um satte 165 Prozent.

Schon bald drohte jedoch neue Unruhe. Fonds zum Thema grüne Energie waren Teil des Meme-Aktien-Hypes, der 2020 und 2021 viele Kurse auf ungeahnte Höhen trieb. Der iShares Global Clean Energy wurde 2020 mit einem Plus von 120 Prozent zum Marktgestalter und zwang den S&P-Index zu zwei Notbremsen. Die beiden iShares ETFs in Europa und den USA hielten zeitweilig jeweils acht Prozent bei sechs von 30 Index-Unternehmen, wie Masarwah erläutert. Die Zahl der Aktien im Index wurde daraufhin von 30 auf 100 erweitert. Hinzu kamen beispielsweise Unternehmen aus den Schwellenländern. Darüber hinaus wurde die thematische Definition erweitert, sodass auch Unternehmen in den Index aufgenommen werden konnten, die nicht ausschließlich im Bereich erneuerbare Energien aktiv sind.

iShares Global Clean Energy Ucits ETF im Überblick

Weitere Informationen Quelle Fondsdaten: FWW 2023

Kategorie: Aktienfonds Umwelt / Klima / Neue Energien Welt

Aktienfonds Umwelt / Klima / Neue Energien Welt ISIN: IE00B1XNHC34

IE00B1XNHC34 Wertentwicklung laufendes Jahr: -34,5 Prozent

-34,5 Prozent Wertentwicklung 5 Jahre: 65,8 Prozent (10,6 Prozent p.a.)

65,8 Prozent (10,6 Prozent p.a.) Wertentwicklung 10 Jahre: 81 Prozent (6,1 Prozent p.a.)

81 Prozent (6,1 Prozent p.a.) Management: Blackrock Asset Management

Blackrock Asset Management Auflage: 6. Juli 2007

6. Juli 2007 Fondsvolumen: 3.973,88 Millionen US-Dollar

3.973,88 Millionen US-Dollar Laufende Kosten: 0,72 Prozent

0,72 Prozent Volatilität 5 Jahre: 32,1 Prozent

32,1 Prozent Max. Wertverlust: 88,8 Prozent

Top-Holdings

First Solar ist ein führendes Unternehmen im Bereich erneuerbare Energien mit Hauptsitz in den USA. Gegründet im Jahr 1999, hat sich First Solar auf die Herstellung von Dünnschicht-Solarmodulen spezialisiert, die auf Cadmiumtellurid-Technologie basieren. Das Unternehmen ist ein bedeutender Akteur in der Photovoltaik-Branche und bietet nachhaltige Energielösungen für verschiedene Märkte weltweit an. Die Produkte von First Solar werden in großen Solarprojekten für die Stromerzeugung eingesetzt, sowohl für netzgekoppelte als auch für netzferne Anwendungen. Das Unternehmen hat sich auf die Entwicklung von umweltfreundlichen Technologien und nachhaltigen Energielösungen konzentriert: 8,4 Prozent

ist ein führendes Unternehmen im Bereich erneuerbare Energien mit Hauptsitz in den USA. Gegründet im Jahr 1999, hat sich First Solar auf die Herstellung von Dünnschicht-Solarmodulen spezialisiert, die auf Cadmiumtellurid-Technologie basieren. Das Unternehmen ist ein bedeutender Akteur in der Photovoltaik-Branche und bietet nachhaltige Energielösungen für verschiedene Märkte weltweit an. Die Produkte von First Solar werden in großen Solarprojekten für die Stromerzeugung eingesetzt, sowohl für netzgekoppelte als auch für netzferne Anwendungen. Das Unternehmen hat sich auf die Entwicklung von umweltfreundlichen Technologien und nachhaltigen Energielösungen konzentriert: Consolidated Edison , auch bekannt als Con Edison, ist ein führendes Energieunternehmen mit Sitz in den USA. Gegründet im Jahr 1824, ist Con Edison einer der größten Energieversorger im Nordosten der Vereinigten Staaten. Das Unternehmen ist in verschiedenen Geschäftsbereichen tätig, darunter Stromerzeugung, -übertragung und -verteilung sowie Gasversorgung. Die Finanzperformance von Con Edison wird von Faktoren wie Energiepreisen, regulatorischen Rahmenbedingungen und Investitionen in die Infrastruktur beeinflusst. Das Unternehmen ist an der New York Stock Exchange gelistet, unter dem Ticker-Symbol „ED“: 7 Prozent

, auch bekannt als Con Edison, ist ein führendes Energieunternehmen mit Sitz in den USA. Gegründet im Jahr 1824, ist Con Edison einer der größten Energieversorger im Nordosten der Vereinigten Staaten. Das Unternehmen ist in verschiedenen Geschäftsbereichen tätig, darunter Stromerzeugung, -übertragung und -verteilung sowie Gasversorgung. Die Finanzperformance von Con Edison wird von Faktoren wie Energiepreisen, regulatorischen Rahmenbedingungen und Investitionen in die Infrastruktur beeinflusst. Das Unternehmen ist an der New York Stock Exchange gelistet, unter dem Ticker-Symbol „ED“: Enphase Energy, mit Sitz in den USA, ist ein führendes Unternehmen im Bereich erneuerbare Energien und spezialisiert sich auf die Entwicklung und Herstellung von Mikroinvertern für Solaranlagen. Gegründet im Jahr 2006, hat sich Enphase Energy darauf konzentriert, innovative Lösungen für die Photovoltaik-Industrie anzubieten. Die Mikroinverter von Enphase ermöglichen eine dezentrale Energieerzeugung, was zu einer verbesserten Zuverlässigkeit und Leistungsfähigkeit von Solaranlagen führt. Die Finanzperformance von Enphase Energy wird durch die Nachfrage nach Solarlösungen, technologische Innovationen im erneuerbaren Energiesektor und den Ausbau der Solarenergieinfrastruktur beeinflusst: 6,7 Prozent

Der Absturz des Clean-Energy-ETF

2023 kam es dann zum dramatischen Absturz des iShares Global Clean Energy ETF. Hohe Inflation, Zinserhöhungen und Lieferkettenprobleme erschwerten das Wachstum der alternativen Energien. Besonders die Installation von Windkraftanlagen hat sich wegen der stark gestiegenen Rohstoffpreise deutlich verteuert. Zudem fehlt es an der nötigen Infrastruktur wie Leitungen oder Speicher.

„Weil die Konditionen der Windkraftbetreiber im Vorhinein fixiert werden, bringen die gestiegenen Kosten viele Betreiber in Schwierigkeiten“, schreibt Masarwah. „Siemens Energy gab Ende Oktober bereits die zweite Gewinnwarnung in nur vier Monaten heraus und macht den Weiterbetrieb von Langfristprojekten offenbar von Staatsgarantien abhängig.“

Der ETF verlor rund ein Drittel seines Werts. Unternehmen wie Enphase Energy und Orsted, die im Index hoch gewichtet waren, erlebten erhebliche Kurseinbrüche.

„Während der AI-Boom noch anhält, gehen in Sachen Cleantech und Energiewende langsam aber sicher die Lichter aus“, schreibt auch Quantex-Fondsmanager Peter Frech in seinem monatlichen Anlegerbrief. „Der MSCI Global Alternative Energy Index, voll mit schlingernden Windaktien, lag Ende Oktober mit 42 Prozent im Minus. Der Solactiv Global Hydrogen Index verbuchte dieses Jahr einen Rückgang von 44 Prozent. Seit dem Höhepunkt des Hypes im November 2021, als besonders viele solche Themen-Produkte abgesetzt wurden, belaufen sich die Rückgänge sogar auf satte 54 und 78 Prozent. Unter dem ,Weg zu Netto-Null‘ hatten sich die Anleger wohl was anderes vorgestellt.“

Das hatten sie sich ganz sicher. Gerade, wenn man berücksichtigt, wie viele Anleger zur Zeit der enormen Kurssteigerungen in den ETF eingestiegen waren und sein Vermögen in die Höhe trieben.

Wo lag also der Fehler?

Probleme des Investierens mit dem Strom

Der iShares Global Clean Energy kann als Symbol für die Tücken (aber auch Chancen) von Themeninvestitionen betrachtet werden. Im besonderen Fall dieses ETFs spielten zwar sicher auch ungünstige Marktbedingungen wie die globale Finanzkrise kurz nach der Auflage und Branchenprobleme, insbesondere im Bereich Solar, eine große Rolle.

Eng definierte Themenfonds bergen aufgrund von mangelnder Diversifikation jedoch auch ganz generell hohe Verlustrisiken.

„Eine der größten Fallen für Investoren sind Themen-ETF und -Fonds“, ist Peter Frech überzeugt. „Kunden mögen es, gut erzählte Geschichten zu hören und bei Zukunftsinvestments dabei zu sein. Das gibt ihnen zumindest eine Zeitlang ein gutes Gefühl. Meist früher als später kommen dann jedoch die bitteren Verluste. Aus Frechs Sicht ist das nicht nur Pech, sondern liegt in der Natur der Themen-Investments. „Es werden Anteile an Firmen gekauft ohne Rücksicht auf deren Profitabilität oder Bilanzstärke, Hauptsache, sie sind im heißen Sektor aktiv. Und es wird vor allem gekauft, wenn alle anderen auch kaufen wollen, also viel zu teuer. Deshalb sollten solche Fonds kein Thema für den Anleger sein.“

Dass Anleger oft zur Unzeit kaufen und die Performance auf diese Weise zusätzlich verschlechtern bestätigt auch die Mind-the-Gap-Studie von Morningstar. Demnach war mit dem Clean-Energy-ETF zwischen 2018 und 2023 eine jährliche Performance von 17 Prozent pro Jahr drin. Die meisten Anleger stiegen jedoch erst nach dem Jahr 2020 ein, als der ETF gerade um 120 Prozent gestiegen war. Ab diesem Zeitpunkt mussten sie dann im Schnitt ein Minus von 3 Prozent pro Jahr verkraften, wie die Studie zeigt.

Ähnlich wie den Clean-Energy-Anlegern ging es auch vielen, die auf spitze Themen wie Wasserstoff oder Cannabis gesetzt hatten, oft ebenfalls zum falschen Zeitpunkt ein- und ausstiegen und auf diese Weise herbe Verluste erlitten.

>> Auf welche Themen-Fonds du deshalb besser nicht gesetzt hast, erfährst du in unserer Klickstrecke.

Azyklische Investments als Verlustabsicherung

Um Verlusten entgegenzuwirken, gilt deshalb: azyklisch und im besten Fall breit diversifiziert zu investieren.

Ein Fonds, der zeigt, dass es möglich war auch ohne Achterbahnfahrt auf erneuerbare Energien zu setzen, ist der Robeco SAM Smart Energy Equities Fonds.

Der Fonds investiert weltweit in Unternehmen, die Technologien für die Erzeugung und Verteilung sauberer Energie, Stromverwaltungsinfrastruktur und Energieeffizienz anbieten. Die Aktienauswahl basiert auf der Fundamentaldatenanalyse. Im Rahmen der Strategie werden Nachhaltigkeitskriterien sowohl als integraler Bestandteil des Aktienauswahlprozesses als auch im Rahmen einer themenspezifischen Nachhaltigkeitsbewertung berücksichtigt. Das Portfolio beinhaltet Unternehmen, deren Geschäftsmodelle zu den thematischen Anlagezielen beitragen.

Robeco SAM Smart Energy Equities im Überblick

Weitere Informationen Quelle Fondsdaten: FWW 2023

Kategorie: Aktienfonds Umwelt / Klima / Neue Energien Welt

Aktienfonds Umwelt / Klima / Neue Energien Welt ISIN: LU2145461757

LU2145461757 Wertentwicklung laufendes Jahr: -6,1 Prozent

-6,1 Prozent Wertentwicklung 5 Jahre: 96,5 Prozent (14,5 Prozent p.a.)

96,5 Prozent (14,5 Prozent p.a.) Wertentwicklung 10 Jahre: 182,3 Prozent (10,9 Prozent p.a.)

182,3 Prozent (10,9 Prozent p.a.) Management: Roman Boner

Roman Boner Auflage: 23. September 2003

23. September 2003 Fondsvolumen: 3.648,20 Millionen Euro

3.648,20 Millionen Euro Laufende Kosten: 1,9 Prozent

1,9 Prozent Volatilität 5 Jahre: 24,4 Prozent

24,4 Prozent Max. Wertverlust: 66,9 Prozent

Top-Holdings

On Semiconductor ist ein global agierendes Unternehmen in der Halbleiterbranche mit Hauptsitz in den USA. Gegründet im Jahr 1999, hat es sich auf die Entwicklung und Herstellung von Power-Management- und Sensorlösungen spezialisiert. Das Unternehmen bedient eine Vielzahl von Märkten, darunter Automotive, Industrie, Medizintechnik und Kommunikation. Mit einem breiten Produktportfolio bietet ON Semiconductor eine umfassende Palette von Halbleiterkomponenten, darunter Leistungsverstärker, Mikrocontroller, Bildsensoren und energieeffiziente Chips. Das Unternehmen hat sich auf energieeffiziente Lösungen fokussiert und spielt eine bedeutende Rolle in der Entwicklung von Technologien für das Internet der Dinge (IoT) und Elektromobilität: 4,2 Prozent

ist ein global agierendes Unternehmen in der Halbleiterbranche mit Hauptsitz in den USA. Gegründet im Jahr 1999, hat es sich auf die Entwicklung und Herstellung von Power-Management- und Sensorlösungen spezialisiert. Das Unternehmen bedient eine Vielzahl von Märkten, darunter Automotive, Industrie, Medizintechnik und Kommunikation. Mit einem breiten Produktportfolio bietet ON Semiconductor eine umfassende Palette von Halbleiterkomponenten, darunter Leistungsverstärker, Mikrocontroller, Bildsensoren und energieeffiziente Chips. Das Unternehmen hat sich auf energieeffiziente Lösungen fokussiert und spielt eine bedeutende Rolle in der Entwicklung von Technologien für das Internet der Dinge (IoT) und Elektromobilität: Infineon Technologies ist ein weltweit führender Anbieter von Halbleiterlösungen mit Hauptsitz in Deutschland. Das Unternehmen wurde 1999 gegründet und hat sich auf die Entwicklung und Produktion von Halbleitern für verschiedene Anwendungen spezialisiert, darunter Automotive, Industrie, Kommunikation und Sicherheitstechnik. Besonders im Bereich Automotive spielt Infineon eine Schlüsselrolle, indem es Chips für Anwendungen wie Elektromobilität, Fahrerassistenzsysteme und Autonomes Fahren liefert: 3,7 Prozent

ist ein weltweit führender Anbieter von Halbleiterlösungen mit Hauptsitz in Deutschland. Das Unternehmen wurde 1999 gegründet und hat sich auf die Entwicklung und Produktion von Halbleitern für verschiedene Anwendungen spezialisiert, darunter Automotive, Industrie, Kommunikation und Sicherheitstechnik. Besonders im Bereich Automotive spielt Infineon eine Schlüsselrolle, indem es Chips für Anwendungen wie Elektromobilität, Fahrerassistenzsysteme und Autonomes Fahren liefert: Quanta Services ist ein führendes Unternehmen im Bereich Infrastruktur-Lösungen mit Sitz in den USA. Gegründet im Jahr 1997, ist Quanta Services auf die Bereitstellung von Dienstleistungen für die Energie- und Kommunikationsindustrie spezialisiert. Das Unternehmen bietet ein breites Spektrum von Dienstleistungen an, darunter Engineering, Installation, Wartung und Reparatur von Infrastrukturen für Stromversorgung, erneuerbare Energien und Telekommunikation. Die Finanzperformance von Quanta Services wird maßgeblich durch die Nachfrage nach Infrastrukturdienstleistungen beeinflusst, insbesondere in den Energie- und Telekommunikationsmärkten. Das Unternehmen ist an der New York Stock Exchange gelistet, unter dem Ticker-Symbol „PWR“: 3,6 Prozent

Diversifikation und aktives Management

Die Beispiele zeigen: Trotz der aktuellen Herausforderungen bieten sowohl die Solar- als auch die Windenergie-Branche Potenzial. Jedoch ist die Entwicklung volatil, und Anleger sollten vorsichtig agieren, sich über die Entwicklung des Sektors informieren und ihre Investments entsprechend diversifizieren. Aktiv verwaltete Fonds könnten angesichts einer oft breiteren Diversifikation in diesem Bereich die bessere Wahl sein.