ETF der Woche iShares Global Clean Energy ETF: Saubere Energie voraus!

Mit einer Performance von mehr als 100 Prozent sorgte der iShares Global Clean Energy ETF 2020 für Furore und stieg zum Liebling der Anleger auf. In den vergangenen Jahren war mit dem Indexfonds, der auf saubere Energie setzt, aber nicht viel zu holen. Steht nun, wo die Zinsen wieder sinken, ein Turnaround bevor? Wir werfen einen Blick auf den einstigen Bestseller unter den Megatrend-ETFs.

© Christin Jahns mit Canva-KI

Weltweit in die Energiewende investieren

Mit Clean-Energy-ETFs können Anleger in aussichtsreiche Aktien von Unternehmen investieren, die in den Bereichen Erzeugung und Vertrieb von erneuerbaren Energien tätig sind. Das umfasst Aktien von Unternehmen aus den Bereichen Solar-, Wind- und Bioenergie sowie Geothermie und Wasserkraft.

Der bereits im Juli 2007 in Irland aufgelegte iShares Global Clean Energy ETF bildet den S&P Global Clean Energy Index physisch vollständig nach. Er investiert weltweit in rund 100 Unternehmen aus den Industrie- und Schwellenländern, die in den Geschäftsfeldern der erneuerbaren Energie als Erzeuger, Verteiler oder Zulieferer aktiv sind. Darunter finden sich namhafte Hersteller von Windrädern, Solarmodulen oder Brennstoffzellen sowie auch Betreiber von Grünstrom-Kraftwerken. Die Unternehmen werden vom Indexprovider S&P Dow Jones Indices halbjährlich über eine Kombination ihres Exposures zu sauberer Energie und ihrer Marktkapitalisierung zusammengestellt und gewichtet. Aktien von Unternehmen mit einem zu hohen Kohlenstoffemissionsschwellenwert werden grundsätzlich ausgeschlossen.

Volatile ETF-Historie: Erst Hype, dann Frust

Weitere Informationen Quelle Fondsdaten: FWW 2024

Es klingt so vielversprechend, mit dem iShares Global Clean Energy ETF weltweit breit gestreut und mit gutem Gewissen in saubere Energie investieren zu können und dabei auch noch Geld zu verdienen. Über einen Zeitraum von fünf Jahren hat das auch ganz ordentlich funktioniert. So steht bei dem ausschüttenden Aktien-ETF über diesen Zeitraum ein Wertzuwachs von gut 30 Prozent zu Buche.

Doch die historische Wertsteigerung täuscht und steht auf sehr wackeligen Beinen. Denn: Die Durchschnittsrendite ist heute lediglich aufgrund des starken Wertzuwachses um mehr als 100 Prozent im Jahr 2020 positiv. In den vergangenen drei Jahren ging es mit den Kursen bei erneuerbaren Energie-Aktien dagegen steil bergab. So verlor der Clean Energy ETF rund 30 Prozent an Wert, während globale Aktien, gemessen an MSCI World ETFs, im gleichen Zeitraum um 30 Prozent an Wert zulegen konnten.

Der harte Wettbewerb in Kombination mit dem veränderten Zinsumfeld machte vielen Unternehmen zu schaffen. Aus der einstigen Erfolgsgeschichte „Erfolgreich in die Energiewende investieren“, wurde ein Albtraum und Desaster für viele Anleger, die vom Herdentrieb angestachelt noch bis Ende 2022 kräftig Anteile vom Clean-Energy-ETF kauften und das Fondsvolumen zwischenzeitlich sogar auf nahezu sieben Milliarden Euro nach oben trieben. Viele der im Clean-Energy-ETF enthaltenen Aktien werden in den kommenden Jahren noch einiges an Wert zulegen müssen, bis viele Anleger, die erst spät eingestiegen sind, ihre Einstandskurse wiedersehen.

Inzwischen ist das Fondsvolumen über Rückgaben und aufgrund der schwachen Wertentwicklung der im ETF enthaltenen Aktien auf rund 2,6 Milliarden Euro zurückgegangen. Damit bleibt der ausschüttende iShares Global Clean Energy ETF allerdings auch weiterhin dem Fondsvolumen nach die Nummer 1 unter den Clean-Energy-ETFs. Die Gesamtkostenquote (TER) ist mit jährlichen 0,65 Prozent jedoch alles andere als günstig und allenfalls der Spitzenreiter im negativen Sinne. Hier könnte sich ein Blick auf kostengünstigere Clean-Energy-ETFs von Mitbewerbern lohnen.

Clean-Energy-Index: Verbesserte Diversifikation und Risikoverteilung

Um die Kurshistorie des iShares Global Clean Energy ETF besser einordnen zu können, gilt es sich auch mit der historischen Zusammenstellung des dem ETF zugrundeliegenden S&P Global Clean Energy Index auseinander zu setzen. Der Index wurde im Laufe der Jahre nämlich regelmäßig überarbeitet. So waren bis zum April 2021 lediglich 30 Titel im Index enthalten.

Da verwundert es nicht, dass die überzeugende Wertentwicklung des Clean-Energy-ETF im Jahr 2020/21 vor allem auf die exorbitante Kurssteigerung der Aktie von Plug Power zurückzuführen war. Der Kurs der Plug-Power-Aktie konnte in dem Zeitraum um 1.000 Prozent an Wert zulegen und war seinerzeit im ETF extrem hoch gewichtet. Die Performance des iShares Clean Energy ETF wurde temporär also maßgeblich durch die Kursentwicklung einer einzelnen Aktie beeinflusst. Das war alles andere als Risikostreuung.

Inzwischen bietet der ETF eine vielfach bessere Diversifikation und Risikoverteilung, bleibt in seiner Entwicklung allerdings weiterhin volatil. Über drei Jahre beträgt die Volatilität rund 27 Prozent und der maximale Verlust belief sich in diesem Zeitraum auf knapp 48 Prozent. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) des Clean-Energy-ETF ist mit 17,4 jedoch niedriger als bei MSCI-World-ETFs, die im Durchschnitt auf ein KGV von 20 kommen. Auch das Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV) liegt mit 1,5 deutlich unter dem der MSCI-World-ETFs, die inzwischen auf ein KBV von 3,0 kommen. Das langfristig geschätzte Gewinnwachstum hingegen beträgt mehr als 16 Prozent und zeigt das Potenzial für Wachstum bei den Clean-Energy-Aktien eindrucksvoll auf.

Unter den Top 10 findet sich neben den US-amerikanischen Unternehmen Enphase Energy, First Solar, und Consolidated Edison auch der dänische Hersteller von Windenergieanlagen Vestas Wind Systems.

Regional ist der ETF zu 38 Prozent in Nordamerika gewichtet, gefolgt von Europa mit 30 Prozent und Asien mit einem Anteil von 23 Prozent. Der Rest verteilt sich auf die Regionen Lateinamerika und Pazifik. Bei den Branchen dominieren Versorger mit einer Gewichtung von 60 Prozent, gefolgt von Technologie mit 24 Prozent, Industriewerten mit einem Anteil von 14 Prozent und Grundstoffe mit 2 Prozent.

Top-10-Holdings iShares Global Clean Energy ETF © iShares

Politik stützt Entwicklung – extreme Kurszuwächse sind Vergangenheit

Der Übergang zu einer sauberen und nachhaltigeren Energieversorgung hat erst vor wenigen Jahren begonnen und die Staaten und Regierungen weltweit streben in den nächsten Jahren und Dekaden einen kohlenstoffärmeren Verbrauch an. Um dem Klimawandel aktiv entgegenzuwirken, werden Investitionen in saubere Energie in der Politik und bei Großinvestoren immer mehr in den Fokus rücken. Politische Maßnahmen und öffentliche Gelder dürften diese Entwicklungen weiter unterstützen und den Unternehmen Wachstumschancen eröffnen.

Dennoch kommt es bei den Unternehmen nicht nur auf Innovation, sondern vor allem auf Wirtschaftlichkeit an. Völlig übertriebene Erwartungen haben die Kurse einzelner Unternehmen viel zu schnell steigen lassen. Inzwischen hat sich die Überbewertung in dem Sektor jedoch wieder relativiert, sodass sich ein Investment für mittel- bis langfristig orientierte Anleger wieder lohnen könnte. Seit der Erweiterung des S&P Global Clean Energy Index auf 100 Titel ist der iShares Global Clean Energy ETF viel besser aufgestellt und diversifiziert als zuvor. Extrem starke Wertsteigerungen wie in den Jahren 2020/21 sind zukünftig allerdings nicht mehr zu erwarten.