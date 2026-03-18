Während der Nahost‑Krieg für Preisschocks bei Öl und Gas sorgt, feiern erneuerbare Energien ein Comeback. Was bedeutet das für den iShares Global Clean Energy Transition ETF?

Je teurer und volatiler Öl und Gas werden, desto attraktiver wird langfristig die kalkulierbare Stromerzeugung aus Wind und Sonne.

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Der Krieg im Nahen Osten hat die Energiemärkte mit voller Wucht erfasst. Mit der Ausweitung der Kampfhandlungen im Iran Anfang März stiegen die Ölpreise zeitweise massiv an; Analysten sprechen von einem „Volatilitätsschock“, dessen Ausmaß von Dauer und Intensität realer Angebots‑ und Transportstörungen abhängt. Besonders kritisch dabei: die Schließung der Straße von Hormus, über die rund ein Fünftel des globalen Ölflusses läuft.

Entsprechend stark schwanken die Preise, so wird die Ölsorte Brent inzwischen auf Niveaus von rund 100 US‑Dollar gehandelt – trotz der Ankündigung der IEA-Mitgliedstaaten (International Energy Agency), zu denen auch Deutschland gehört, historische hohe Mengen aus strategischen Reserven freizugeben. Diese Maßnahmen können kurzfristig dämpfen, ersetzen aber keine länger anhaltende Versorgungslücke.

Für Anleger stehen nun zwei Folgewirkungen im Fokus:

Erstens verteuern sich fossile Energieträger weiter und die Planungsunsicherheit verlängert sich auf unbestimmte Zeit.

verteuern sich fossile Energieträger weiter und die Planungsunsicherheit verlängert sich auf unbestimmte Zeit. Zweitens verstärkt die geopolitische Lage die Priorität von Versorgungssicherheit – ein wesentliches Argument dafür, Netze, Speicher und die Clean‑Tech‑Fertigung zu beschleunigen.

Genau hier rückt das Investmentthema „Clean Energy“ wieder in das Interesse der Marktteilnehmer.

Warum Clean‑Energy‑Aktien wieder Rückenwind haben

Nach einer ausgeprägten Schwächephase in den Jahren 2023/24 – getrieben von höheren Zinsen und Lieferkettenproblemen – hat sich das Sentiment für Clean-Energy-Aktien inzwischen wieder deutlich verbessert.

Der S&P Global Clean Energy Transition Index, der als Referenzuniversum für den iShares Global Clean Energy Transition ETF dient, legte auf Zwölf‑Monats‑Sicht deutlich zu, gestützt von sinkenden Finanzierungskosten und einer strukturell hohen Investitionsdynamik in Erzeugung, Netz‑Infrastruktur und Speicher.

Hinzu kommt: Je teurer und volatiler Öl und Gas werden, desto attraktiver wird langfristig die kalkulierbare Stromerzeugung aus Wind und Sonne – insbesondere, wenn sie über langlaufende Einspeise- oder PPA-Verträge abgesichert werden kann. Historisch zeigen Studien, dass geopolitische Öl-Schocks über Erwartungen und Terminmärkte schnell in stark steigende Preise überspringen – ein Katalysator, der den Bewertungsdruck bei erneuerbaren Qualitätsanbietern wiederum umkehren kann.

Zudem beschleunigen weltweit industriepolitische Programme die Transformation – auch wenn in den USA unter der Trump-Administration zuletzt einige Förderstränge auf den Prüfstand gestellt wurden. Gleichzeitig zeigen Daten, dass die in den Jahren zuvor angestoßenen Investitionen in Clean-Tech-Fertigung und -Infrastruktur weiterlaufen – zwar in Teilen politisch bekämpft – industriell jedoch breit verankert. Für die Börse heißt das: mehr Unsicherheit im Detail, aber keine Abkehr von der Elektrifizierung und der Netzausbau-Story.

100 Clean-Energy- Aktien in einem ETF

Der im Februar 2022 in Irland aufgelegte iShares Global Clean Energy Transition ETF (ISIN: IE000U58J0M1) bildet den S&P Global Clean Energy Transition Index physisch vollständig nach. Der Index zielt auf rund 100 der größten und liquidesten Unternehmen entlang der Clean-Energy-Wertschöpfung ab. Darunter finden sich Erzeuger und Ausrüster von Solar- und Windenergie, Geothermie, Wasserstoff und Bio-Energie unter Berücksichtigung von ESG-Ausschlüssen und Kappungen.

Im Index und ETF dominieren Versorger, Technologie und Industriewerte. Die Top-Positionen sind derzeit:

Bloom Energy

Nextpower

First Solar

Iberdrola

China Yangtze Power

Regional ist das Portfolio des ETF weltweit breit gestreut, so entfallen rund 44 Prozent der Gewichtung auf Nordamerika, gefolgt von Asien-Pazifik mit 31 Prozent, Europa mit rund 17 Prozent und Lateinamerika mit gut 8 Prozent.

Das Fondsvolumen des iShares ETFs liegt bei rund 650 Millionen Euro und die Gesamtkostenquote (TER) beträgt 0,65 Prozent pro Jahr. Die Erträge im ETF werden thesauriert. Über ein Jahr konnte der iShares ETF um gut 54 Prozent an Wert zulegen, über drei Jahre ist allerdings noch ein Minus von 7 Prozent aufzuholen.

Themenbezogene Beimischung

Der iShares Global Clean Energy Transition ETF bietet einen breit gestreuten Zugang zur globalen Energiewende. In der aktuellen Phase profitieren Clean‑Energy‑Titel von der Suche nach Versorgungssicherheit und von besseren Finanzierungskonditionen, beides Faktoren, die durch den fossilen Preisschock zusätzlichen Schub erhalten.

Gleichwohl bleibt das Segment volatil: Geopolitik, Zinsentwicklung und Förderpolitik können die Kursentwicklung stark bewegen. Für langfristig orientierte Anleger, die auf ein strukturelles Wachstum rund um erneuerbare Energien setzen wollen, eignet sich der ETF als themenbezogene Beimischung. Sie sollten dabei allerdings die Bereitschaft mitbringen, starke Schwankungen auszuhalten.