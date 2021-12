iShares in Deutschland, Österreich und Osteuropa Neuer Leiter des Vertriebsteams

Peter Scharl hat die Leitung des Vertriebsteams von iShares in Deutschland, Österreich und Osteuropa übernommen. Er gehört seit sieben Jahren zum iShares Team, wo er zunächst als Mitarbeiter im institutionellen Vertrieb tätig war. Zuletzt war er stellvertretender Leiter für iShares Deutschland.Die Ernennung von Peter Scharl folgt auf die Berufung von Michael Grüner zum Leiter des iShares-Geschäftes mit Wealth- und Retail-Kunden in der Region Europa, Naher Osten und Afrika (EMEA) vor einigen Monaten. Michael Grüner wird sich damit vollständig auf diese Aufgabe konzentrieren.Peter Scharl berichtet in seiner neuen Funktion an Leen Meijaard, Leiter des Vertriebs bei iShares in der Region EMEA, sowie an Christian Staub, Länderchef für Deutschland, Österreich, Osteuropa und die Schweiz bei Blackrock.