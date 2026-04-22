Ohne Batterien keine Energiewende – ein iShares-ETF setzt gezielt auf Lithiumproduzenten und Zellhersteller. Was hinter der starken Performance steckt, erklärt Markus Kaiser.

Lithium-Ionen-Batterien sind der technologische Standard – sowohl in Elektroautos als auch in stationären Speichersystemen für Haushalte, Industrie und Netze.

Die globale Energiewende ist ohne leistungsfähige Batterien und effiziente Speicherlösungen kaum denkbar. Elektromobilität, der Ausbau erneuerbarer Energien sowie dezentrale Stromnetze erhöhen den Bedarf an Energiespeichern rasant. Lithium-Ionen-Batterien sind dabei der technologische Standard – sowohl in Elektroautos als auch in stationären Speichersystemen für Haushalte, Industrie und Netze.

Genau hier setzen themenorientierte ETFs wie der iShares Lithium & Battery Producers ETF (ISIN: IE000WDG5795) an. Der iShares-ETF bündelt dazu rund 65 Unternehmen entlang der gesamten Batteriewertschöpfungskette: von Lithium-Produzenten und -Veredlern über Batterie- und Zellhersteller bis hin zu spezialisierten Material- und Komponentenlieferanten.

Geopolitik als zusätzlicher Katalysator

Die jüngsten geopolitischen Spannungen – insbesondere der Krieg im Nahen Osten – haben dem Sektor zusätzlichen Rückenwind verliehen. Die erneuten Risiken für fossile Energieversorgungsketten und Transportwege haben das strategische Interesse an Energieunabhängigkeit und Versorgungssicherheit weiter verstärkt. Viele Staaten beschleunigen daher ihre Investitionen in erneuerbare Energien, Elektromobilität und Batteriespeicher, um ihre Abhängigkeit von Öl- und Gasimporten zu reduzieren. Davon profitieren Batterie- und Lithiumunternehmen, auch wenn die Kursentwicklungen weniger von kurzfristigen politischen Ereignissen als vielmehr von einem langfristigen strukturellen Trend geprägt sind.

Starke Zwölf-Monats-Performance – was steckt dahinter?

In den vergangenen zwölf Monaten zählte der iShares Lithium & Battery Producers ETF zu den stärksten Themen-ETFs. Die überdurchschnittliche Wertentwicklung hatte mehrere Ursachen:

Erholung der Lithiumpreise nach der Schwächephase 2022/2023

w ieder anziehende Nachfrage aus der E-Mobilität, insbesondere in China und Europa

Kostensenkungen und Effizienzfortschritte bei Batterieherstellern

s taatliche Förderprogramme für Elektrofahrzeuge, Batteriefabriken und Speicherlösungen

t echnologische Fortschritte, etwa bei Energiedichte und Lebensdauer von Batterien

Insbesondere Aktien großer Lithiumproduzenten und integrierter Batterieunternehmen konnten direkt von steigenden Lithiumpreisen oder vom wachsenden Absatz batteriebasierter Anwendungen profitieren. Darunter sind besonders hervorzuheben:

Albemarle – einer der weltweit größten Lithiumproduzenten

SQM (Sociedad Química y Minera de Chile) – ein zentraler Anbieter von Lithiumchemikalien

Panasonic – ein wichtiger Batteriepartner für die Automobilindustrie

LG Energy Solution – ein führender Hersteller von EV-Batterien

Die Facts zum iShares Lithium & Battery Producers ETF

Der ETF repliziert den Stoxx Global Lithium and Battery Producers Index vollständig physisch und setzt damit klar auf Produzenten und Zulieferer – nicht auf Autobauer oder reine Endanwender. Das unterscheidet ihn von breiter angelegten Clean-Energy oder E-Mobility-ETFs.

Die zentralen Merkmale sind:

g ezielter Fokus auf Lithium- und Batterieproduzenten

g lobale Streuung mit Schwergewichten in Asien, Nordamerika und Australien

k lare Industrieausrichtung statt thematischer Verwässerung

t hesaurierende Ertragsverwendung

Die Gesamtkostenquote (TER) ist mit 0,55 Prozent pro Jahr zwar nicht günstig aber für einen Themen-ETF noch akzeptabel. Das Fondsvermögen ist seit Jahresbeginn deutlich angewachsen und beträgt rund 45 Millionen Euro. Über ein Jahr legte der erst im Oktober 2023 in Irland aufgelegte iShares-ETF um mehr als 130 Prozent an Wert zu und auch im laufenden Jahr überzeugt die Performance.

Fokussiertes Investment als Beimischung

Der iShares Lithium & Battery Producers ETF ist ein fokussiertes Investment in das Herzstück der globalen Energiewende. Batterie-ETFs sind keine simplen Trendprodukte, sondern ein strukturelles Investment in eine Schlüsseltechnologie des 21. Jahrhunderts. Die starke Performance der vergangenen zwölf Monate zeigt, wie sensibel der Sektor auf Nachfrageimpulse, geopolitische Entwicklungen und technologische Fortschritte reagiert.

Für risikobewusste Anleger bietet der ETF eine attraktive Möglichkeit, an einem langfristigen Megatrend zu partizipieren – als dynamische Beimischung in einem breit diversifizierten Portfolio. Volatilität gehört allerdings auch dazu. Wer diese aushalten kann, setzt mit Batterie-ETFs auf einen zentralen Wachstumstreiber der kommenden Jahrzehnte.