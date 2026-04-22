1 Jahr, 130 Prozent Plus: iShares Lithium & Battery ETF im Check
Die globale Energiewende ist ohne leistungsfähige Batterien und effiziente Speicherlösungen kaum denkbar. Elektromobilität, der Ausbau erneuerbarer Energien sowie dezentrale Stromnetze erhöhen den Bedarf an Energiespeichern rasant. Lithium-Ionen-Batterien sind dabei der technologische Standard – sowohl in Elektroautos als auch in stationären Speichersystemen für Haushalte, Industrie und Netze.
Genau hier setzen themenorientierte ETFs wie der iShares Lithium & Battery Producers ETF (ISIN: IE000WDG5795) an. Der iShares-ETF bündelt dazu rund 65 Unternehmen entlang der gesamten Batteriewertschöpfungskette: von Lithium-Produzenten und -Veredlern über Batterie- und Zellhersteller bis hin zu spezialisierten Material- und Komponentenlieferanten.
Geopolitik als zusätzlicher Katalysator
Die jüngsten geopolitischen Spannungen – insbesondere der Krieg im Nahen Osten – haben dem Sektor zusätzlichen Rückenwind verliehen. Die erneuten Risiken für fossile Energieversorgungsketten und Transportwege haben das strategische Interesse an Energieunabhängigkeit und Versorgungssicherheit weiter verstärkt. Viele Staaten beschleunigen daher ihre Investitionen in erneuerbare Energien, Elektromobilität und Batteriespeicher, um ihre Abhängigkeit von Öl- und Gasimporten zu reduzieren. Davon profitieren Batterie- und Lithiumunternehmen, auch wenn die Kursentwicklungen weniger von kurzfristigen politischen Ereignissen als vielmehr von einem langfristigen strukturellen Trend geprägt sind.
Starke Zwölf-Monats-Performance – was steckt dahinter?
In den vergangenen zwölf Monaten zählte der iShares Lithium & Battery Producers ETF zu den stärksten Themen-ETFs. Die überdurchschnittliche Wertentwicklung hatte mehrere Ursachen:
- Erholung der Lithiumpreise nach der Schwächephase 2022/2023
- wieder anziehende Nachfrage aus der E-Mobilität, insbesondere in China und Europa
- Kostensenkungen und Effizienzfortschritte bei Batterieherstellern
- staatliche Förderprogramme für Elektrofahrzeuge, Batteriefabriken und Speicherlösungen
- technologische Fortschritte, etwa bei Energiedichte und Lebensdauer von Batterien
Insbesondere Aktien großer Lithiumproduzenten und integrierter Batterieunternehmen konnten direkt von steigenden Lithiumpreisen oder vom wachsenden Absatz batteriebasierter Anwendungen profitieren. Darunter sind besonders hervorzuheben:
- Albemarle – einer der weltweit größten Lithiumproduzenten
- SQM (Sociedad Química y Minera de Chile) – ein zentraler Anbieter von Lithiumchemikalien
- Panasonic – ein wichtiger Batteriepartner für die Automobilindustrie
- LG Energy Solution – ein führender Hersteller von EV-Batterien
Die Facts zum iShares Lithium & Battery Producers ETF
Der ETF repliziert den Stoxx Global Lithium and Battery Producers Index vollständig physisch und setzt damit klar auf Produzenten und Zulieferer – nicht auf Autobauer oder reine Endanwender. Das unterscheidet ihn von breiter angelegten Clean-Energy oder E-Mobility-ETFs.
Die zentralen Merkmale sind:
- gezielter Fokus auf Lithium- und Batterieproduzenten
- globale Streuung mit Schwergewichten in Asien, Nordamerika und Australien
- klare Industrieausrichtung statt thematischer Verwässerung
- thesaurierende Ertragsverwendung
Die Gesamtkostenquote (TER) ist mit 0,55 Prozent pro Jahr zwar nicht günstig aber für einen Themen-ETF noch akzeptabel. Das Fondsvermögen ist seit Jahresbeginn deutlich angewachsen und beträgt rund 45 Millionen Euro. Über ein Jahr legte der erst im Oktober 2023 in Irland aufgelegte iShares-ETF um mehr als 130 Prozent an Wert zu und auch im laufenden Jahr überzeugt die Performance.
Fokussiertes Investment als Beimischung
Der iShares Lithium & Battery Producers ETF ist ein fokussiertes Investment in das Herzstück der globalen Energiewende. Batterie-ETFs sind keine simplen Trendprodukte, sondern ein strukturelles Investment in eine Schlüsseltechnologie des 21. Jahrhunderts. Die starke Performance der vergangenen zwölf Monate zeigt, wie sensibel der Sektor auf Nachfrageimpulse, geopolitische Entwicklungen und technologische Fortschritte reagiert.
Für risikobewusste Anleger bietet der ETF eine attraktive Möglichkeit, an einem langfristigen Megatrend zu partizipieren – als dynamische Beimischung in einem breit diversifizierten Portfolio. Volatilität gehört allerdings auch dazu. Wer diese aushalten kann, setzt mit Batterie-ETFs auf einen zentralen Wachstumstreiber der kommenden Jahrzehnte.