Banken-, Rohstoff- und Energiewerte haben den brasilianischen Aktienmarkt auf neue Höchststände getrieben. Dabei hat die jüngste Rally mehrere Ursachen. Eine zentrale Rolle spielte die erste Runde der brasilianischen Präsidentschaftswahl Anfang Oktober. Der konservative Kandidat Flávio Bolsonaro schnitt deutlich besser ab als von Umfragen erwartet und zog gegen Amtsinhaber Luiz Inácio Lula da Silva in die Stichwahl ein. Die Finanzmärkte interpretierten das Ergebnis als Signal für eine wirtschaftsfreundlichere Fiskalpolitik, mehr Haushaltsdisziplin und eine höhere Wahrscheinlichkeit von Strukturreformen. Daraufhin sprang der brasilianische Leitindex Bovespa um fast 8 Prozent an einem einzigen Handelstag nach oben. Auch der brasilianische Real wertete deutlich auf.

Gleichzeitig unterstützt der anhaltende Konflikt im Nahen Osten. Die geopolitischen Spannungen erhöhen die Risikoaufschläge an den Energiemärkten und sorgen für höhere Ölpreise. Davon profitieren insbesondere die großen brasilianischen Energieunternehmen wie Petrobras und Prio. Höhere Energiepreise stärken die Gewinnperspektiven der Unternehmen und verbessern zugleich die Handelsbilanz des rohstoffreichen Landes. Brasilien gilt als unabhängiger Rohstoffexporteur und wird von Investoren häufig als Gewinner geopolitischer Unsicherheiten betrachtet.

Darüber hinaus gilt der brasilianische Aktienmarkt als günstig bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt im Durchschnitt bei unter 10 und das erwartete KGV sogar noch deutlich darunter. Die Dividendenrendite des Index bewegt sich oberhalb von 6 Prozent und gilt als sehr attraktiv. Der iShares MSCI Brazil ETF (ISIN: DE000A0Q4R85) bildet den MSCI Brazil Index vollständig physisch ab. Dabei deckt der 45 Titel umfassende Index etwa 85 Prozent des brasilianischen Aktienuniversums ab.

Nicht alle Aktien profitierten gleichermaßen

Die jüngste Kursrally wurde allerdings keineswegs von allen Unternehmen getragen. Besonders stark nachgefragt waren zuletzt Finanzwerte, Börsenbetreiber, Broker und zyklische Titel, darunter:

B3

Banco Bradesco

Itaú Unibanco

Nu Holdings

XP

Während Banken und Finanzdienstleister teilweise zweistellige Tagesgewinne verbuchten, entwickelten sich defensive Konsumwerte deutlich verhaltener. Die Rally konzentrierte sich daher vor allem auf die Segmente, die von einem wirtschaftsfreundlicheren politischen Umfeld und sinkenden Risikoaufschlägen profitieren könnten.

Was macht Brasilien interessant

Investoren suchen zunehmend nach Alternativen zu den hoch bewerteten US-Aktienmärkten und den strukturell schwächeren Teilen Asiens. Brasilien als größte Volkswirtschaft in Lateinamerika steht dabei besonders im Fokus. Das Land gehört zu den weltweit führenden Exporteuren von Eisenerz, Sojabohnen, Fleisch und Öl. Gerade die Nachfrage aus Asien sowie die Stabilisierung der Rohstoffpreise unterstützen die Gewinnerwartungen vieler Indexmitglieder.

Dabei profitieren die Unternehmen von:

steigenden Ölpreisen

stabilen Eisenerzpreisen

attraktiven Exporterlösen

einer möglichen Verbesserung der Fiskalpolitik

sinkenden Risikoaufschlägen für Brasilien

einer Aufwertung des brasilianischen Real gegenüber dem US-Dollar

Insbesondere Banken könnten von einer Belebung der Wirtschaft und einer steigenden Kreditnachfrage profitieren. Rohstoffkonzerne wie Vale oder Petrobras profitieren dagegen stärker von den globalen Rohstoffmärkten.

Das Fondsvolumen des thesaurierenden iShares MSCI Brazil ETF beträgt stolze 4,9 Milliarden Euro und die Gesamtkostenquote (TER) liegt bei kostengünstigen 0,27 Prozent pro Jahr.

Renditestarker Schwellenländerbaustein

Der iShares MSCI Brazil ETF gehört derzeit zu den spannendsten Länder-ETFs für chancenorientierte Anleger. Die Kombination aus günstigen Bewertungen, hohen Dividendenrenditen, einer rohstoffreichen Volkswirtschaft und politischen Hoffnungen auf mehr Marktfreundlichkeit hat in den vergangenen Wochen für eine starke Kursrally gesorgt.

Zwar bleiben politische Risiken und die hohe Abhängigkeit von Rohstoffpreisen bestehen. Im Gegenzug erhalten Anleger jedoch Zugang zu einem Markt, der im internationalen Vergleich weiterhin attraktiv bewertet erscheint und von einer möglichen Neubewertung brasilianischer Aktien profitieren könnte. Für Investoren, die ihr Portfolio um einen renditestarken Schwellenländerbaustein ergänzen möchten, bleibt Brasilien damit eine interessante Beimischung.