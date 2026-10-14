Rally durch Wahl und Rohstoffe: iShares MSCI Brazil im Check
Banken-, Rohstoff- und Energiewerte haben den brasilianischen Aktienmarkt auf neue Höchststände getrieben. Dabei hat die jüngste Rally mehrere Ursachen. Eine zentrale Rolle spielte die erste Runde der brasilianischen Präsidentschaftswahl Anfang Oktober. Der konservative Kandidat Flávio Bolsonaro schnitt deutlich besser ab als von Umfragen erwartet und zog gegen Amtsinhaber Luiz Inácio Lula da Silva in die Stichwahl ein.
Die Finanzmärkte interpretierten das Ergebnis als Signal für eine wirtschaftsfreundlichere Fiskalpolitik, mehr Haushaltsdisziplin und eine höhere Wahrscheinlichkeit von Strukturreformen. Daraufhin sprang der brasilianische Leitindex Bovespa um fast 8 Prozent an einem einzigen Handelstag nach oben. Auch der brasilianische Real wertete deutlich auf.