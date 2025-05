Die langfristigen Perspektiven in den Schwellenländern Asiens sind vielversprechend, denn die Region verfügt über enorme Ressourcen. Allein die junge, stark wachsende Bevölkerung, die in Richtung der globalen Mittelschicht strebt, und der technologische Fortschritt bieten viel Potenzial für Investments in asiatischen Unternehmen.

Zwar belasten die von US-Präsident Donald Trump ausgelösten Zollstreitigkeiten auch die aufstrebenden asiatischen Märkte und könnten das Wachstum in den handelsorientierteren Volkswirtschaften kurzfristig verlangsamen. Doch in China, Indien und den Asean-Staaten herrscht mittlerweile ein reger Binnenhandel gepaart mit einer hohen Nachfrage, die von den globalen Handelsstreitigkeiten weit weniger betroffen ist.

Darüber hinaus zielt die Politik in vielen dieser Staaten darauf ab, die eigene Wirtschaft stärker zu fördern. Eine starke Wirtschaft sorgt nicht nur für mehr Stabilität, sondern bietet auch Chancen für diversifizierte Investments in der Region. Immerhin liegen die Erwartungen für das Wirtschaftswachstum in China in diesem Jahr bei 5 Prozent und in Indien, der zuletzt am schnellsten wachsenden großen Volkswirtschaft der Welt, sogar bei 6,5 Prozent.