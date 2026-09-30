Schwellenländeraktien erleben in diesem Jahr eine bemerkenswerte Rally. Der klassische Schwellenländer-Index MSCI Emerging Markets legte seit Jahresbeginn in Euro gerechnet um rund 30 Prozent an Wert zu. Ohne China sehen die Ergebnisse noch besser aus. So kommt der iShares MSCI EM ex-China ETF (ISIN: IE00BMG6Z448 ) auf einen Zuwachs von mehr als 44 Prozent. Auf Zwölfmonatssicht betrug das Plus sogar rund 57 Prozent.

Entscheidender Treiber war der Boom bei Künstlicher Intelligenz (KI). Vor allem Taiwan und Südkorea verfügen über einige der weltweit wichtigsten Hersteller von Halbleitern, Speicherchips und elektronischen Komponenten. Der massive Ausbau von KI-Rechenzentren hat die Nachfrage angeheizt und die Gewinnerwartungen vieler Unternehmen nach oben getrieben.

Ohne China verändert sich der Charakter des Index

Der im April 2021 in Ireland aufgelegte iShares MSCI EM ex-China ETF bildet den MSCI Emerging Markets ex China Index vollständig physisch ab. Dieser umfasst rund 600 Large und Mid Caps aus 23 Schwellenländern ohne China und deckt damit etwa 85 Prozent der Freefloat-Marktkapitalisierung ab.

Regional dominieren die asiatischen Aktienmärkte die Gewichtung mit einem Anteil von 85 Prozent. Dabei verändert der Ausschluss Chinas die Struktur des Portfolios allerdings erheblich. Aktuell entfallen rund 35 Prozent auf Taiwan, 27 Prozent auf Südkorea und 14 Prozent auf Indien. Damit stehen diese drei Märkte für rund drei Viertel des Portfolios. Über den Ausschluss Chinas werden unmittelbare Risiken chinesischer Unternehmen und der chinesischen Wirtschaftspolitik zwar reduziert, gleichzeitig steigt jedoch die Abhängigkeit von Taiwan, Südkorea und der globalen Halbleiterindustrie.

Die Gesamtkostenquote (TER) des thesaurierenden iShares-ETFs beträgt kostengünstige 0,18 Prozent pro Jahr. Das Fondsvolumen liegt bei über 5 Milliarden Euro.

TSMC, Samsung und SK Hynix dominieren

Besonders deutlich wird die Konzentration bei den Einzelwerten. Die drei größten Positionen sind:

Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSMC, 19 Prozent)

Samsung Electronics (10 Prozent)

SK Hynix (7 Prozent)

Allein diese drei Unternehmen stellen rund ein Drittel des Portfolios. TSMC ist der weltweit führende Auftragsfertiger für hochentwickelte Halbleiter. Samsung und SK Hynix gehören zu den wichtigsten Produzenten von Speicherchips und profitieren besonders von der Nachfrage nach High-Bandwidth-Memory für KI-Systeme.

Die Kehrseite des Erfolgs ist ein beträchtliches Klumpenrisiko: Fast die Hälfte des ETF entfällt inzwischen auf Informationstechnologie. Eine Korrektur bei KI- und Halbleiteraktien könnte den ETF deshalb überproportional treffen. Hinzu kommt das geopolitische Taiwan-Risiko. Eine Eskalation des Konflikts zwischen China und Taiwan dürfte den ETF trotz des Ausschlusses chinesischer Aktien erheblich belasten.

Ist die Rally schon ausgereizt?

Trotz der starken Kursgewinne sind die Schwellenländer allerdings immer noch vergleichsweise günstig bewertet. Zuletzt lag das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) des MSCI Emerging Markets ex China bei 15, auf Basis der erwarteten Gewinne nach vorne gerichtet sogar lediglich bei 10. Der von den USA dominierte globale Aktienmarkt, gemessen am weltweit ausgerichteten MSCI ACWI Index kam dagegen auf 22 beziehungsweise 17.

Der Bewertungsabschlag spricht für weiteres Potenzial bei den Schwellenländeraktien. Unterstützung liefern zudem steigende Unternehmensgewinne und die strukturell anhaltende hohe Nachfrage nach KI-Infrastruktur. Nach der extremen Rally insbesondere koreanischer und taiwanischer Technologiewerte müssen Anleger temporär allerdings immer mal wieder mit Rückschlägen rechnen.

Wachstumsstarker Baustein mit Klumpenrisiko

Der iShares MSCI EM ex-China ETF ist eine interessante Alternative zu klassischen Schwellenländer-ETFs. Anleger verzichten bewusst auf chinesische Aktien, erhalten dafür aber deutlich mehr Taiwan, Südkorea und Halbleiter.

Gerade darin liegen Chance und Risiko. KI, Digitalisierung und eine günstige Bewertung sprechen weiterhin für die Schwellenländer. Gleichzeitig machen die hohe Gewichtung von TSMC, Samsung und SK Hynix sowie das Taiwan-Risiko den ETF anfälliger für Rückschläge.

Bei der Auswahl eines Schwellenländer-ETF sollten Anlegerinnen und Anleger deshalb nicht nur auf Kosten und Performance achten. Länder-, Branchen- und Einzelwertgewichtungen sind mindestens ebenso wichtig. Wer China bewusst separat steuern möchte und die hohe Technologiegewichtung akzeptiert, findet im iShares MSCI EM ex-China einen kostengünstigen und derzeit ausgesprochen wachstumsstarken Baustein fürs Portfolio.