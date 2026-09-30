ETFs
Schwellenländer-ETF ohne China – 44 Prozent Plus (Analyse)
ETF der Woche Emerging Markets boomen – ETF ohne China schlägt den Klassiker
Schwellenländeraktien erleben in diesem Jahr eine bemerkenswerte Rally. Der klassische Schwellenländer-Index MSCI Emerging Markets legte seit Jahresbeginn in Euro gerechnet um rund 30 Prozent an Wert zu. Ohne China sehen die Ergebnisse noch besser aus. So kommt der iShares MSCI EM ex-China ETF (ISIN: IE00BMG6Z448) auf einen Zuwachs von mehr als 44 Prozent. Auf Zwölfmonatssicht betrug das Plus sogar rund 57 Prozent.
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