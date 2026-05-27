Günstig bewertet, lange ignoriert – jetzt im Aufwind: Der iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF profitiert von Zinswende und Sektorrotation. Lohnt sich der Einstieg?

Die „Mean Reversion“ führt dazu, dass unterbewertete Titel überdurchschnittlich stark aufholen können.

Der Value-Faktor gehört zu den am besten erforschten Renditetreibern am Aktienmarkt. Er basiert auf der Idee, gezielt in unterbewertete Unternehmen zu investieren, deren Aktien im Verhältnis zu Kennzahlen wie Kurs-Buchwert-Verhältnis, Kurs-Gewinn-Verhältnis oder Dividendenrendite günstig erscheinen.

Langfristig lässt sich beobachten, dass solche Aktien eine sogenannte Faktorprämie liefern: Der Markt tendiert dazu, den inneren Wert von Unternehmen früher oder später anzuerkennen. Diese sogenannte „Mean Reversion“ führt dazu, dass unterbewertete Titel überdurchschnittlich stark aufholen können.

Wann Value-Aktien besonders stark performen

Die Stärke des Value-Faktors hängt vor allem vom Marktumfeld ab. Besonders profitieren Value-Aktien in folgenden Phasen:

Steigende Zinsen und Inflation: Höhere Diskontierungssätze belasten Wachstumswerte, während etablierte Unternehmen mit stabilen Cashflows attraktiver werden.

Höhere Diskontierungssätze belasten Wachstumswerte, während etablierte Unternehmen mit stabilen Cashflows attraktiver werden. Konjunkturelle Erholung: Zyklische Branchen wie Industrie, Finanz- und Rohstoffwerte können überproportional profitieren.

Zyklische Branchen wie Industrie, Finanz- und Rohstoffwerte können überproportional profitieren. Nach Growth-Übertreibungen: Value-Aktien holen nach längeren Perioden starker Growth-Performance häufig auf.

Nach Jahren dominanter US-Tech-Konzerne greifen Investoren nun vermehrt wieder bei günstig bewerteten Substanzwerten zu.

Gewinner im Value-Segment

Die jüngste Entwicklung zeigt sich auch auf Einzeltitelebene. Zu den Top-Positionen des ETFs zählen unter anderem:

Micron Technology (Halbleiter)

Intel (Halbleiter)

Cisco Systems (Netzwerktechnologie)

Applied Materials (Chipausrüstung)

General Motors (Automobilindustrie)

Zwar sind Halbleiter-Unternehmen eher dem Segment der Wachstumstitel zuzuordnen, zuletzt haben sich jedoch viele ehemals günstig bewertete Titel dynamisch entwickelt und konnten die Value-Performance damit befeuern.

Kann Value langfristig den MSCI World schlagen?

Value-Aktien können über lange Zeiträume höhere risikoadjustierte Renditen als der Gesamtmarkt erzielen, man spricht dann auch von der Value-Prämie. Die wesentlichen Gründe dafür sind:

Risikoprämie: Value-Unternehmen sind oft zyklischer und riskanter – Anleger verlangen dafür höhere Renditen

Value-Unternehmen sind oft zyklischer und riskanter – Anleger verlangen dafür höhere Renditen Verhaltensfehler: Investoren überschätzen häufig Wachstumschancen und unterschätzen etablierte Geschäftsmodelle

Investoren überschätzen häufig Wachstumschancen und unterschätzen etablierte Geschäftsmodelle Mean Reversion: Bewertungen gleichen sich langfristig an

Faktorstrategien wie Value verfolgen das Ziel, systematische Ineffizienzen auszunutzen. Allerdings treten Outperformance-Phasen nicht kontinuierlich auf, sondern meist zyklisch und sie können manchmal auch mehrere Jahre auf sich warten lassen. Das setzt Geduld bei den Investoren voraus.

Günstiger ETF

Der im Oktober 2016 in Irland aufgelegte iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF (ISIN: IE00BD1F4M44) bildet den MSCI USA Enhanced Value Index physisch vollständig nach und investiert in rund 150 ausgewählte Value-Aktien mit hoher und mittlerer Kapitalisierung aus dem Universum der entwickelten Industrieländer. Bei der Titelauswahl stehen die Aktien der Unternehmen im Fokus, die im Verhältnis zu ihren Fundamentaldaten als unterbewertet gelten. Die Zusammensetzung erfolgt halbjährlich auf Basis der vom Indexanbieter festgelegten Value-Kriterien.

Die Ertragsverwendung des ETF ist thesaurierend und das Fondsvolumen beträgt stolze 4,3 Milliarden Euro. Die Gesamtkostenquote (TER) liegt bei günstigen 0,20 Prozent pro Jahr. In den vergangenen drei Jahren konnte der iShares-ETF um rund 107 Prozent an Wert zulegen, das entspricht einer jährlichen Rendite von mehr als 27 Prozent. Und auch im laufenden Jahr gehört der ETF mit einem Zuwachs von rund 40 Prozent zu den auffälligen Gewinnern.

Mit Geduld zur Outperformance

Der iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF ist ein überzeugender Baustein für Anleger, die gezielt auf die Rückkehr des Value-Faktors setzen. Die Kombination aus günstigen Bewertungen, makroökonomischem Rückenwind und zuletzt auch einer geopolitisch bedingten Sektor-Rotation spricht mehr und mehr für die unterbewerteten Substanzwerte.

Dabei zeigt die Vergangenheit: Value braucht Geduld – damit langfristige Investoren von einer strukturellen Renditeprämie auch profitieren können und mit Outperformance belohnt werden.