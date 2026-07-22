Nach einem kräftigen Kursanstieg im ersten Quartal 2026 rückt der Energiesektor erneut in den Fokus. So legte der weltweit in Energieunternehmen anlegende iShares MSCI World Energy Sector ETF (ISIN: IE00BJ5JP105) auf Sicht von zwölf Monaten um rund 39 Prozent an Wert zu.