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ETF der Woche: iShares MSCI World Energy Sector im Check
ETF der Woche iShares MSCI World Energy Sector: Energie-Aktien – volle Kraft voraus?
Nach einem kräftigen Kursanstieg im ersten Quartal 2026 rückt der Energiesektor erneut in den Fokus. So legte der weltweit in Energieunternehmen anlegende iShares MSCI World Energy Sector ETF (ISIN: IE00BJ5JP105) auf Sicht von zwölf Monaten um rund 39 Prozent an Wert zu.
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