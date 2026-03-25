Sie möchten nicht nur in einen ETF, sondern in ein ganzes Portfolio aus mehreren ETFs investieren, um Ihre Anlage breiter aufzustellen?

ETF-Portfolio leicht gemacht iShares Musterportfolios von BlackRock für jeden Anlegertyp

Segmente eines Kreisdiagramms: Mit den Musterportfolios von iShares können Sie mit nur wenigen Klicks Ihr Portfolio für Ihre Altersvorsorge oder ein anderes Sparziel zusammenstellen.

Ein Portfolio kann man natürlich einfach selbst aufbauen. Brauchen Sie ein wenig Unterstützung, können Ihnen die iShares Musterportfolios helfen.

Was sind Musterportfolios?

Musterportfolios sind wie Blaupausen, die Sie für Ihre ETF-Anlage verwenden können. Das heißt, Sie können diese als Vorlage nutzen, um Ihr persönliches Portfolio aus unterschiedlichen ETFs zusammenzustellen.

Die iShares Musterportfolios wurden von unseren Spezialisten des BlackRock Portfolio Consulting Teams erstellt und bieten Ihnen drei unterschiedliche Risiko-Rendite-Profile:

Konservativ

Ausgewogen

Wachstumsorientiert

Auswahl des Risiko-Rendite-Profils

Die Mischung aus Aktien und Anleihen in Ihrem Portfolio kann einen großen Einfluss auf Ihre langfristigen Erträge haben. Mit Aktien können Sie höhere Renditen erzielen als mit Anleihen, aber sie gelten als riskanter.

Ein konservatives Portfolio hat in der Regel einen höheren Anteil an Anleihen als an Aktien, während ein wachstumsorientiertes Portfolio einen höheren Anteil an Aktien als an Anleihen hat.

Je länger Sie Ihr Geld investieren, desto weniger problematisch kann das tägliche Auf und Ab bei Aktien sein.

Drei Musterportfolios zur Wahl

Wählen Sie das für Ihre Anlageziele passende Portfolio aus und besuchen Sie anschließend unseren Fondsfinder, um die ETFs für Ihre Anlage zusammenzustellen.

Portfolio 1: Konservativ (Anlagehorizont 3 bis 5 Jahre)

Sie streben ein kurzfristigeres Ziel an, wie eine besondere Reise, Ihre Hochzeit oder einen anderen unvergesslichen Moment in Ihrem Leben. Dann könnte unser konservatives Musterportfolio etwas für Sie sein – es verfügt über den geringsten Aktienanteil und ist somit weniger schwankungsanfällig, aber auch weniger renditestark.

Grafik 1: Für die kleinen großen Wünsche – Zusammensetzung des „Konservativ“-Portfolios

Quelle: BlackRock: 12. März 2026

Portfolio 2: Ausgewogen (Anlagehorizont 5 bis 10 Jahre)

Planen Sie über mehr als fünf Jahre zu investieren, möchten Sie Ihr Haus instandsetzen, sich den langersehnten Wintergarten oder doch ein neues Auto leisten? Dieses Musterportfolio kann für einen mittelfristigen Anlagehorizont genutzt werden. Es bietet eine gleichmäßige Mischung aus Aktien und Anleihen und ermöglicht somit ein ausgewogenes Verhältnis von Rendite und Risiko.

Grafik 2: Für die goldene Mitte – Zusammensetzung des „Ausgewogen“-Portfolios

Quelle: BlackRock: 12. März 2026

Portfolio 3: Wachstumsorientiert (Anlagehorizont 10+ Jahre)

Sie möchten Ihr Geld langfristig anlegen etwa für die Ausbildung Ihrer Kinder oder für ein finanziell entspanntes Leben in der Rente, dann kann unser wachstumsorientiertes Portfolio eine Möglichkeit für Sie sein. Es verfügt über den größten Aktienanteil – das Risiko kann also höher sein, aber auch die Rendite. Schwankungen am Aktienmarkt können über den langen Zeitraum besser ausgeglichen werden.

Grafik 3: Für später – Zusammensetzung des „Wachstumsorientiert“-Portfolios

Quelle: BlackRock: 12. März 2026

iShares Fondsfinder

Haben Sie Ihr Musterportfolio ausgewählt? Der Fondsfinder bietet eine Übersicht der passenden ETFs.