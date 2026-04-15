Märkte schwanken, Zinsen drücken – doch Dividenden fließen weiter. Der iShares Stoxx Global Select Dividend 100 setzt auf 100 verlässliche Ausschütter aus aller Welt.

In Zeiten geopolitischer Unsicherheit können Dividendenstrategien für Stabilität und laufende Erträge im Portfolio sorgen.

Die geopolitischen Spannungen rund um den Krieg im Nahen Osten haben die Nervosität an den Finanzmärkten deutlich erhöht. Angesichts steigender Volatilität, schwankenden Rohstoffpreisen und anhaltenden Inflationssorgen wächst bei vielen Investoren der Wunsch nach planbaren Erträgen und defensiveren Anlageformen. In diesem Umfeld gewinnen Dividendentitel an Attraktivität.

Dividenden gelten traditionell als ein Zeichen finanzieller Stärke und unternehmerischer Verlässlichkeit. Unternehmen, die auch in unsicheren Zeiten stabile oder sogar steigende Ausschüttungen leisten, vermitteln Anlegern Sicherheit – insbesondere dann, wenn Kursgewinne schwer kalkulierbar sind.

Dividendensaison startet – laufende Erträge im Fokus

Mit dem Frühjahr beginnt normalerweise die Dividendensaison. Viele Unternehmen weltweit schütten in den kommenden Wochen ihre Jahresdividenden aus. Für Anleger bedeutet das: Wer auf dividendenstarke Titel oder entsprechende ETFs setzt, kann kurzfristig von laufenden Erträgen profitieren – unabhängig von der weiteren Kursentwicklung.

Die globale Dividendenelite in einem ETF

Der bereits im September 2009 in Deutschland aufgelegte iShares Stoxx Global Select Dividend 100 ETF (ISIN: DE000A0F5UH1) investiert in 100 der dividendenstärksten Unternehmen weltweit aus den Industrie- und ausgewählten Schwellenländern.

Grundlage dafür liefert der Stoxx Global Select Dividend 100 Index, der vollständig physisch abgebildet wird. Der Index enthält 40 Aktien aus Nordamerika, 30 Aktien aus Europa und 30 Aktien aus dem asiatisch-pazifischen Raum, deren Dividende in den vergangenen fünf Jahren nicht gesunken ist. Dabei werden die ausgewählten Unternehmen nicht nur anhand der Höhe der Dividendenrendite ausgewählt, es werden auch Qualität und Nachhaltigkeit der Ausschüttungen berücksichtigt.

Zu den Auswahlkriterien zählen:

überdurchschnittliche Dividendenrendite

historisch stabile oder steigende Dividendenzahlungen

ausreichende Gewinn- und Cashflow-Deckung der Ausschüttungen

Der ETF bietet damit einen breit gestreuten Zugang zu etablierten Dividendenzahlern jenseits einzelner Regionen oder Branchen.

Die Gesamtkostenquote (TER) liegt bei 0,46 Prozent pro Jahr. Das Fondsvermögen beträgt rund 4,3 Milliarden Euro. Über ein Jahr legte der iShares-ETF um rund 44 Prozent an Wert zu. Über drei Jahre beträgt der Wertzuwachs 58 Prozent, was einer jährlichen Rendite von mehr als 16 Prozent entspricht. Auch im laufenden Jahr weiß der ETF zu überzeugen.

Was zeichnet den iShares Stoxx Global Select Dividend 100 ETF aus?

Ein zentrales Merkmal ist die globale Ausrichtung. Während viele Dividenden-ETFs auf einzelne Regionen – etwa die USA oder Europa – fokussiert sind, verteilt sich das Portfolio hier ausgewogen auf Nordamerika, Europa und den asiatisch-pazifischen Raum.

Weitere Besonderheiten:

Maximalgewichtung einzelner Titel begrenzt Klumpenrisiken

s ektorale Diversifikation, häufig mit Schwerpunkten in defensiven Branchen wie Finanzdienstleistungen, Telekommunikation, Energie und Basiskonsum

a usschüttend: Dividenden werden vierteljährlich an die Anleger ausgezahlt

a ttraktive Kostenstruktur mit einer moderaten Gesamtkostenquote

Im Vergleich zu vielen High-Dividend-ETFs, die häufig stark auf Banken oder Energieunternehmen konzentriert sind, verfolgt der iShares-ETF einen breiteren, defensiveren Ansatz. Darüber hinaus legt der ETF auch großen Wert auf die Nachhaltigkeit der Dividenden. Reine Momentaufnahmen mit extrem hohen Renditen, die aus sinkenden Kursen resultieren könnten, werden so gezielt vermieden.

Warum Dividenden-ETFs ins Portfolio gehören

Dividenden-ETFs erfüllen mehrere Funktionen im Portfolio:

s tetige Erträge auch bei seitwärts tendierenden Märkten

Volatilitätsdämpfung, da Dividendenaktien oft defensiver reagieren

l angfristiger Renditetreiber, da ein erheblicher Teil der Aktienrendite historisch aus Dividenden stammt

p sychologischer Vorteil, weil regelmäßige Ausschüttungen Marktschwankungen leichter erträglich machen

Gerade in geopolitisch unsicheren Zeiten können Dividenden-ETFs daher einen stabilisierenden Gegenpol zu wachstums- oder zyklisch orientierten Anlagen bilden.

Regelmäßige Ausschüttungen und globale Streuung

Der iShares Stoxx Global Select Dividend 100 ETF bietet Anlegern einen ausgewogenen, global diversifizierten Zugang zu verlässlichen Dividendenzahlern. In Zeiten geopolitischer Unsicherheit – wie aktuell angesichts der Lage im Nahen Osten – können solche Strategien für Stabilität und laufende Erträge im Portfolio sorgen.

Als defensiver Baustein oder einkommensorientierte Beimischung eignet sich der ETF besonders für Anleger, die Wert auf regelmäßige Ausschüttungen und globale Streuung legen – gerade jetzt, zum Start der Dividendensaison.