iShares Sustainable MSCI BlackRock erweitert nachhaltige ETF-Produktreihe

BlackRock hat zwei neue nachhaltige ETFs auf den Markt gebracht. Die beiden neuen Fonds bilden Indizes mit Unternehmen ab, die von MSCI hinsichtlich Umweltaspekten, sozialen Kriterien und Aspekten der Unternehmensführung (ESG) bewertet mindestens ein BB-Rating erhalten haben.



Anhand dieser Ratings werden Unternehmen basierend auf 37 zentralen Nachhaltigkeitsfaktoren wie Kohlenstoffemission und Unternehmensethik bewertet. Ziel der Indizes ist es, Unternehmen mit Aktivitäten in den Bereichen Alkohol, Tabak, Glücksspiel, Waffen, Nuklearenergie, nicht jugendfreie Unterhaltung sowie genetisch veränderte Organismen (GMOs) auszuschließen.



Schwellenmärkte und USA im Fokus



Der iShares Sustainable MSCI Emerging Markets bildet den MSCI Emerging Markets SRI Index ab. Dieser beinhaltet Aktien großer und mittelgroßer Unternehmen aus 23 Schwellenländern. Der iShares Sustainable MSCI USA bildet den MSCI USA SRI Index ab, der aus Aktien großer und mittelgroßer Unternehmen aus den USA besteht.



Beide Fonds bilden die zugrundeliegenden Indizes physisch ab, das heißt das Management kauft die in den Indizes enthaltenen Wertpapiere. Ihre Gesamtkostenquote beläuft sich auf 0,35 Prozent bzw. 0,30 Prozent.



„Viele Anleger möchten mit ihren Anlagen positive langfristige und nachhaltige Wirkung erzielen. Dieser Anlageansatz findet bei immer mehr Anlegern Anklang und entwickelt sich zu einem echten Trend“, sagt iShares-Produktleiter Tom Fekete, der für Europa, den Nahen Osten und Afrika zuständig ist. „Mit den beiden neuen Fonds bieten wir dieser wachsenden Anlegergruppe flexible und kosteneffiziente Anlageinstrumente, mit denen sie Portfolios mit verschiedenen Anlageklassen aufbauen können. Dies ist ein aufregendes, innovatives Segment, auf das wir uns in den nächsten Jahren weiter fokussieren werden.“



BlackRock verwaltet aktuell weltweit mehr als 200 Milliarden Dollar in Fonds, die bei ihrem Anlageprozess ESG- und Impact-Investing-Kriterien berücksichtigen.