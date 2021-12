Diskussion im Podcast Ist der klassische Finanzberater ein Auslaufmodell?

Unter dem Titel „Rente gut, alles gut?“ berichtet das Deutsche Institut für Altersvorsorge (DIA) in seinem 14-tägig erscheinenden Podcast über neue Studien zur Altersvorsorge und die deutsche Rentenpolitik. Ins Gespräch mit den beiden DIA-Sprechern Fabian Dittrich und Klaus Morgenstern kam jetzt beispielsweise Christian Machts, Vertriebsleiter für Deutschland, Österreich und Osteuropa bei Fidelity International.

Dabei ging es um die Frage, wie sich die Finanzberatung hierzulande in Zukunft entwickeln dürfte. Welche Rolle spielt Social Media? Ist der klassische Finanzberater ein Auslaufmodell? Und wem trauen Sparer in der Beratung zur Altersvorsorge und zum Vermögensaufbau mehr zu: Alexa oder Herrn Kaiser? Passenderweise lautet der Titel der Podcast-Folge 10 auch: Muss Herr Kaiser in Rente gehen?