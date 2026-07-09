Künstliche Intelligenz wird nur dort zur Konkurrenz, wo Finanzberatung halbherzig stattfindet, ist Stefan Schmitt überzeugt. Warum freie Berater von KI sogar profitieren können.

Die Krawatte in der Finanzbranche – muss, kann oder bloß nicht?

Der Private Banker und sein Umfeld haben sich in den vergangenen zwanzig Jahren verändert. Die Krawatte verschwand im Schrank, der blankpolierte Schnürschuh wurde durch den weißen Sneaker ersetzt. Kundengespräche führt der Berater nicht mehr in der Filiale, sondern online. Insgesamt wirkt die Branche moderner und nahbarer.

Doch wer genauer hinsieht, weiß: Das ist nur Oberflächenkosmetik. Die wirkliche Transformation läuft im Hintergrund. Digitalisierung, Kostendruck und Künstliche Intelligenz ändern die ökonomische Logik des Private Bankings.

Wenn viele Aufgaben im Wealth Management digital und durch die KI gelöst werden, drängt sich diese Frage auf: Wie viele Private Banker werden die Institute in Zukunft noch brauchen? Ist der Private Banker dort vielleicht sogar ein Auslaufmodell?

Private Banking lebte lange von einem Informationsgefälle. Der Berater wusste mehr, hatte mehr Quellen und kannte die internen Einschätzungen der Bank. Das gab ihm Autorität. Heute genügt das nicht mehr. Ein Kunde, der vor dem Termin bereits drei Marktmeinungen gelesen, seine Depotstruktur analysiert und kritische Fragen notiert hat, erwartet keine Nacherzählung des Hausmeinungs-Foliensatzes. Er will, dass sein Gegenüber in der Bank Informationen gewichten kann. Was ist relevant? Was ist nur Lärm? Was passt zu meiner Lebenssituation? Was klingt plausibel, ist aber gefährlich verkürzt?

Hoheitswissen war gestern. Heute sind individuelle Analysen und zugewandte Gesprächsführung gefragt. Für sehr gute Private Banker ist diese Rollenverschiebung eine Chance. Für durchschnittliche droht es unangenehm zu werden.

Private Banking, Skalierung und Stellenabbau

In einer Pressenotiz der Deutschen Bundesbank zur Bankstellenentwicklung 2025 heißt es: „Der Trend zur Digitalisierung, der hohe Kostendruck und ein verändertes Kundenverhalten führten zu einer Verschlankung des Filialnetzes in fast allen Bankbereichen. Insbesondere bei den Großbanken ist ein deutlicher Rückgang zu verzeichnen.“ Nun ist Private Banking nicht Retail Banking. Trotzdem zeigt diese Entwicklung die Richtung: mehr digitale Prozesse, weniger Ansprechpartner.

Auch im Private Banking tragen die digitalen Prozesse dazu bei, dass der manuelle Aufwand im regulatorischen Bereich drastisch reduziert wird. Das kann Beratern mehr Zeit für hochwertige Gespräche geben. Weil der Berater dank KI-Unterstützung mehr Mandate schultern kann, ist angesichts der Kostenoptimierung im Bankwesen aber auch dieses Szenario wahrscheinlich: Über kurz oder lang wird es deutlich weniger oder vielleicht sogar keine angestellten Private Banker mehr geben.

Zwei mögliche Zukunftszenarien beschreibt der „Global Wealth Report 2026“ der Boston Consulting Group; er erschien im Mai 2026. In einem Szenario verändern KI-gestützte Lösungen die bestehenden Geschäftsmodelle der Vermögensverwaltung grundlegend, ohne den menschlichen Berater vollständig zu verdrängen. Im zweiten Szenario übernehmen KI-Agenten zentrale Beratungsaufgaben so weitgehend, dass Vermögensberater für einen erheblichen Teil des Marktes verzichtbar werden.

Auch der „Natixis 2026 Global Survey of Financial Advisors“, vom Juni 2026, beschreibt KI nicht nur als Effizienzwerkzeug, sondern als möglichen neuen Hauptwettbewerber der Beratung.

Was Private Banker jetzt können müssen

Die KI-Revolution schafft den Private Banker vielleicht nicht ganz ab. Aber sie zeigt, welche Teile seines Berufsbildes wirklich wertschöpfend sind. Was für sehr vermögende Menschen das alles entscheidende „Produkt“ ist, beschreibt Mckinsey im Februar 2025: Das Interesse an ganzheitlicher Beratung stieg von 29 Prozent im Jahr 2018 auf 52 Prozent im Jahr 2023.

Künftig müssen Private Banker also stärker als Sparringspartner auftreten. Während ein Teil des Private Bankings mit Hilfe der KI industrialisiert wird, gewinnen menschliche Fähigkeiten an Bedeutung: Private Banker müssen Annahmen hinterfragen und Familienkonstellationen verstehen; Sie müssen Unternehmerbiografien einordnen und Kunden in Krisen vor sich selbst schützen. Es ist zu vermuten, dass dies zunehmend außerhalb des klassischen Bankensystems stattfinden wird.

Neue Rolle, neues Habitat

Große Institute brauchen Skalierung und einheitliche Prozesse. Während Arbeitsplätze für angestellte Private Banker aufgrund der KI-geschuldeten Mandantenkonzentration langfristig Mangelware werden, wird es für unabhängige Berater, die mit KI umgehen können und ein hohes Maß an kognitiven und sozialen Fähigkeiten mitbringen, ein neues Habitat geben.

Für sie werden neue Rollen außerhalb großer Bankstrukturen entstehen. Sie kombinieren persönliche Kundenbeziehung mit professioneller Infrastruktur: Wir werden mehr unabhängige Vermögensverwalter erleben, mehr Family-Office-Berater, mehr Unternehmerberater, Wealthtech-gestützte Relationship Manager oder Berater unter modernen Plattformmodellen.

Die Aufgaben im Private Banking sind anspruchsvoller geworden. Wer Kunden das Beste aus den beiden Welten Mensch und Maschine anbietet, wird in den kommenden Jahren die Nase vorn haben.