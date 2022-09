Neuer Podcast mit Uli Harmssen Ist die Inflation gekommen, um zu bleiben?

Unter Ökonomen kursiert das Sprichwort: Die Inflation sei wie der Ketchup in einer Flasche. Erst komme gar nichts heraus und dann ein ganzer Schwall. In der ersten Folge der neuen Podcast-Serie „Kohle-Talk“ spricht Fonds-Select-Chef Uli Harmssen mit Netfonds-Chefvolkswirt Folker Hellmeyer über das brandheiße Thema Inflation.

Der Inflationsdruck weltweit ist weiter hoch. Auch in Deutschland machen sich viele Menschen Sorgen, dass ihre Kaufkraft schwindet und sie sich weniger leisten können. Viele Experten glauben, dass die Teuerung auf absehbare Zeit hoch bleiben könnte. In der ersten Episode von „Kohle-Talk“ spricht Fonds-Select Geschäftsführer Uli Harmssen deshalb mit Netfonds-Chefvolkswirt Folker Hellmeyer über das Thema Inflation, alles was damit zusammenhängt und was sich daraus für die Zukunft ableiten lässt.

Ziel des neuen Podcast ist es, komplexe Zusammenhänge in einfachen Worten darzustellen. Es geht darum, wichtiges Wissen zu vermitteln, damit künftige Anlageentscheidungen der Zuhörer nicht von Emotionen bestimmt sind. Denn: „Wer sein Geld nicht von seinen Emotionen trennt, den werden die Emotionen von seinem Geld trennen!