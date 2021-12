Dauerbrenner-Thema Ist die Verspätungsklausel in der BU-Police wirksam?

Das Urteil ist zwar nicht neu, es spiele in seiner täglichen Praxis jedoch immer wieder eine Rolle, verrät Rechtsanwalt Björn Thorben M. Jöhnke. Es geht um eine Klausel in den Bedingungen einer BU-Versicherung: Der Kunde muss seine Berufsunfähigkeit fristgerecht melden, weil der Versicherer rückwirkend nicht zahlt. Was der BGH dazu sagt und was Versicherte beachten sollten, steht hier.