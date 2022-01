Redaktion 11.01.2022 Lesedauer: 1 Minute

Neuer Geschäftsführer Blau Direkt will Nachfolge von Oliver Pradetto regeln

Blau Direkt hat einen neuen Geschäftsführer ernannt und stockt so die Riege von bislang drei auf damit vier Chefs auf. Mit der Personalie will man bei dem Lübecker Maklerpool auch die Nachfolge von Noch-Geschäftsführer Oliver Pradetto in die Wege leiten.