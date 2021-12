IT-Expertin an der Unternehmensspitze Christina Schwartmann wechselt in den BCA-Vorstand

Christina Schwartmann tritt dem Vorstand des Maklerpools BCA bei. Sie übernimmt das IT-Ressort. In ihrer neuen Position wird sie unter anderem für die Weiterentwicklung der hauseigenen Abwicklungsplattform Business plus zuständig sein.Schwartmann stand zuvor dem Maklerpool bei der Weiterentwicklung seiner Beratungs- und Abwicklungsplattform BCA Business plus unterstützend zur Seite.