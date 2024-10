Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt und Cookies von diesen Drittplattformen gesetzt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung .

Am Donnerstag kündigte das Kreditinstitut an, seine Belegschaft in den kommenden Jahren um etwa 2.000 Mitarbeiter zu reduzieren. Durch „KI- und GenAI-gestützte Prozessoptimierung und Automatisierung“ soll die Mitarbeiterzahl bis 2027 um 10 Prozent auf etwa 18.500 sinken. „Der Personalabbau wird durch bereits vereinbarte freiwillige Austritte und natürliche Fluktuation erfolgen“, erklärte ein Sprecher der Bank.

Die italienische BPER Banca liefert als eines der ersten Institute konkrete Zahlen zu den Auswirkungen von KI auf die Beschäftigung.

Die Citigroup prognostiziert, dass KI-Technologien mehr Jobs in der Bankenbranche verdrängen werden als in jedem anderen Sektor. Die erwartete Folge: eine Steigerung der globalen Rentabilität in der Branche um 170 Milliarden US-Dollar in den nächsten Jahren.