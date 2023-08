Italien macht plötzlich bella figura. Nach dem coronabedingten Einbruch im Jahr 2020 hat sich die Wirtschaft kräftig erholt. Anfang 2023 lag die Wirtschaftsleistung bereits 2,6 Prozent über dem Niveau des vierten Quartals 2019. In Deutschland waren es gerade einmal 0,2 Prozent. Spanien erreichte zu diesem Zeitpunkt überhaupt erst das Ausgangsniveau.



Die günstige konjunkturelle Entwicklung spiegelt sich auch in wichtigen Stimmungsindikatoren wider. Das Geschäftsklima beispielsweise entwickelt sich seit rund zwei Jahren deutlich besser als in den meisten Euroländern (siehe Abbildung). Positiv fällt das Urteil auch für den Arbeitsmarkt aus. Die Arbeitslosenquote lag im Juni in Italien nur...