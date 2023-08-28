Volkswirt Jörg Angelé
Italiens Regierung entfacht ein teures Strohfeuer
Hohe Arbeitslosigkeit, ausufernde Staatsverschuldung, Produktivitätsstillstand: Italien galt lange als der kranke Mann Europas. In den vergangenen Jahren wandelte sich das Bild jedoch, weil die Regierung in Rom hohe Summen in die Wirtschaft pumpte.
Italien macht plötzlich bella figura. Nach dem coronabedingten Einbruch im Jahr 2020 hat sich die Wirtschaft kräftig erholt. Anfang 2023 lag die Wirtschaftsleistung bereits 2,6 Prozent über dem Niveau des vierten Quartals 2019. In Deutschland waren es gerade einmal 0,2 Prozent. Spanien erreichte zu diesem Zeitpunkt überhaupt erst das Ausgangsniveau.