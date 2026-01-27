Der iTraxx Main gilt als Barometer für Unternehmensanleihen in Euro. Doch Index und Cash-Bonds können auseinanderlaufen, erklärt Claus Tumbrägel. Die Gründe sind vielfältig.

Index und Anleihen: Parallel unterwegs, aber nicht im gleichen Tempo.

Wer Kreditrisiken im Anleihenportfolio steuert, hat zwei Möglichkeiten: Er nutzt entweder physische Unternehmensanleihen oder setzt auf synthetische Kreditabsicherung. Dazu gehören Credit Default Swaps (CDS) und CDS-Indizes. Viele Investoren betrachten den europäischen CDS-Index iTraxx Main als führenden Indikator für den Euro-Investment-Grade-Markt. Genau daraus entsteht jedoch ein klassischer Interpretationsfehler.

Investoren lesen Index-Spreads häufig wie einen direkten Preiszettel für den physischen Anleihemarkt. Tatsächlich bildet der iTraxx als CDS-Index primär den Preis der Kreditabsicherung ab. Cash-Spreads prägen dagegen viel stärker Faktoren wie Emissionstätigkeit, Liquidität und Bilanzrestriktionen. In einem Umfeld, in dem Carry wieder ein zentraler Renditebaustein ist, gewinnt diese Unterscheidung spürbar an Bedeutung.

Ruhiger Index trotz aktivem Primärmarkt

Aktuell zeigt der Markt ein typisches Muster zum Jahresauftakt. Der iTraxx Main notiert im Bereich von rund 50 bis 60 Basispunkten. Diese sehr engen Levels vermitteln den Eindruck eines ruhigen Kreditumfelds ohne erkennbare Risiken. Parallel dazu ist der Primärmarkt jedoch wieder deutlich aktiver.

Neuemissionen müssen trotz unverändert guter Nachfrage mit einer Prämie platziert werden. Nur so füllen Emittenten ihre Orderbücher und stellen Sekundärliquidität her. Diese Neuemissionsprämie liegt im Euro-IG traditionell in einer Spanne von etwa fünf bis zehn Basispunkten. In Phasen hoher Angebotsdichte kann sie auch darüber hinausgehen.

Für den Cash-Markt bedeutet das vorerst unverändert enge Spreads mit unverändert guten Kreditqualitäten. Der Index spiegelt diesen Mechanismus hingegen nur begrenzt wider. Neuemissionsprämien spielen keine direkte Rolle im CDS-Preis. Die Indexbildung trägt stärker das allgemeine Risikosentiment.

Liquidität als entscheidender Faktor

Hinzu kommt ein zweiter zentraler Faktor: Liquidität. CDS-Indizes sind standardisiert. Cash-Bonds dagegen fragmentieren sich über viele Linien, Laufzeiten und Kupons. Wenn Market-Making-Kapazitäten selektiver werden oder Investoren ihr Risikobudget eng führen, steigt der Liquiditätsabschlag im Cash-Markt.

Das drückt sich in einem zusätzlichen Spread-Puffer aus. Der iTraxx wird als Liquiditätsventil häufig sauberer gehandelt. Beide Effekte treffen sich in der Index-Cash-Basis. Diese Differenz zwischen synthetischem Index-Spread und dem Spread-Niveau am physischen Markt ist durchaus volatil. Sie ist keine akademische Kennzahl, sondern bestimmt unmittelbar die Hedge-Qualität.

Ein IG-Portfolio pauschal über iTraxx abzusichern, bleibt sinnvoll. Bei ausgeprägter Basisbewegung kann dies aber einen Tracking Error erzeugen. Der Hedge korrespondiert dann nicht mehr sauber mit der Cash-Spread-Dynamik. Anders ausgedrückt: Die Wertentwicklung von Hedge und Portfolio entwickeln sich unterschiedlich.

Drei Konsequenzen für die Portfoliopraxis

Für die Portfoliopraxis folgt daraus ein klarer Dreiklang:

Erstens sollten Portfoliomanager Index-Hedges taktisch an Primärmarktlage und Basis anpassen. Das gelingt etwa über flexible Hedge-Quoten oder ergänzende Einzelnamen, wenn die Divergenz groß ist.

Zweitens wird die Neuemissionsprämie zu einer Renditequelle. Gerade langfristige Investoren können sie vereinnahmen, sofern Emittentenqualität und Liquidität stimmen.

Drittens liefern Phasen, in denen Cash technisch billiger wird als iTraxx, ein relatives Value-Signal. Der Index zeigt die Stimmung beziehungsweise die reine Kreditqualität. Der Cash-Markt liefert das Pricing.

Wie sich Risk-off-Phasen auswirken

In einer abrupten Risk-off-Phase weitet sich der iTraxx häufig als erste Reaktion schneller aus als der Cash-Markt. Das liegt daran, dass Investoren Absicherung sofort und standardisiert über den Index kaufen. Mit etwas Verzögerung folgen dann häufig die physischen Anleihen. Nicht selten verstärken Forced Selling, abnehmende Sekundärliquidität und engere Risikobudgets diesen Effekt.

In dieser Phase kann die Index-Cash-Basis deutlich negativer werden. Das eröffnet wiederum interessante Einstiegsmöglichkeiten. Cash-Bonds geraten dann zeitweise stärker unter Druck als die synthetische Absicherung.

Carry-Umfeld erfordert differenzierten Blick

Wer anerkennt, dass der Index Stimmung misst und einen fokussierten Blick auf die wahre Kreditqualität hat, kann Hedges präziser setzen. Portfoliomanager nutzen Primärmarktprämien gezielt und steuern den Euro-Credit-Markt differenzierter. In einem Umfeld, in dem Carry wieder wichtiger wird, bleibt diese Differenzierung einer der zentralen Hebel für zusätzliche Rendite ohne unnötige Risikoblindheit.

Über den Autor:

Claus Tumbrägel ist Vorstand von Nordix in Hamburg.