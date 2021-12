Svetlana Kerschner 13.10.2015 Lesedauer: 2 Minuten

It's a Man's World Columbia Threadneedle will Frauen an die Spitze holen

„Von allen Berufen in der Londoner Finanzwelt ist der Beruf des Fondsmanagers wohl am besten für Frauen geeignet“, sagt Mark Burgess, Investmentchef EMEA bei Columbia Threadneedle Investments. Doch derzeit dominieren Männer die Asset-Management-Branche. Wie das Unternehmen mehr Frauen ins Fondsmanagement und in die Führungspositionen des Unternehmens holen will.