29.08.2008

It’s over Darling

In der europäischen Finanzhauptstadt London ist die Scheidungsrate in diesem Sommer im Vergleich zum Vorjahr um 150 Prozent in die Höhe geschnellt. Experten machen hierfür an erster Stelle die Kreditkrise und die damit verbundenen finanziellen Einbußen zahlreicher in der der Finanzbranche beschäftigten Leute verantwortlich – noch vor der deprimierenden Rückkehr aus dem vorher lange herbeigesehnten Sommerurlaub.