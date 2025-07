Via WhatsApp teilen

Aktualisiert am: 17. Juli 2025

DAS INVESTMENT: Herr Ludka, 2024 war bei der Itzehoer sehr erfolgreich. Wie sind Ihre Geschäftserwartungen für dieses Jahr?

Uwe Ludka: Das Jahr 2025 ist bereits zur Hälfte vorbei, insofern können wir relativ verlässliche Prognosen abgeben. Wir werden auch in diesem Jahr umsatzmäßig um etwa 10 Prozent wachsen, was einem Zuwachs von ungefähr 85 Millionen Euro entspricht.

Allerdings wird die Anzahl der Neuverträge im Kfz-Geschäft nur um 50.000 Verträge steigen. Das ist deutlich weniger als die 220.000 Policen im vergangenen Jahr, aber immer noch eine sehr beachtliche Zahl. Wichtig ist dabei, dass wir diese Größenordnung auch servicemäßig gut bewältigen können.

Sie werden in absehbarer Zeit den Vorstandsvorsitz aufgeben. Wie sind Sie in die Nachfolgersuche eingebunden?

Ludka: Formal und auch faktisch liegt die Entscheidung beim Aufsichtsrat. Da die ersten vorbereitenden Überlegungen bereits stattfinden, kann ich sagen, dass meine Rolle tatsächlich beratend sein wird – der Aufsichtsrat wird mich immer wieder fragen, was wichtig ist und was nicht. Bei der Nachfolgeregelung sind zwei zentrale Fragen zu beantworten: Zum einen die Besetzung des Vorstandsvorsitzes und zum anderen die Verantwortung für das Finanzressort, das ich heute verantworte. Diese beiden Funktionen müssen nicht zwangsläufig in Personalunion geführt werden.

Die Itzehoer Versicherungen bestehen nicht nur aus meiner Person, wir haben mehrere starke Persönlichkeiten im Vorstand. Ich finde es sehr positiv, dass der Aufsichtsrat frühzeitig erkannt hat, dass wir uns um dieses Thema kümmern müssen. Ich bin gerade 62 Jahre alt geworden. Es ist daher absehbar, dass ein Führungswechsel vorbereitet werden sollte. Wenn man an Leistungsfähigkeit und Zukunftsfähigkeit denkt, muss irgendwann auch wieder frisches Blut in die Unternehmensführung. Ich habe das Unternehmen 30 Jahre lang geprägt und das erreicht, was ich erreichen wollte und konnte.

Werden Sie in den Aufsichtsrat wechseln?

Ludka: Für mich ist von zentraler Bedeutung, dass sich das Unternehmen weiterhin positiv entwickelt. Die Itzehoer Versicherungen sind mein Lebenswerk, das ich hier über Jahrzehnte mitgestaltet habe. Insofern habe ich mir natürlich über eine weitere Tätigkeit im Aufsichtsrat Gedanken gemacht.

Ich bin primär ein Kfz-Experte, und wenn man sich anschaut, was Mitbewerber gemacht haben, bei denen der Vorstandsvorsitzende in den Aufsichtsratsvorsitz gewechselt ist, kann man nicht feststellen, dass diese Unternehmen marktüberdurchschnittliche Wachstumszahlen erzielt haben. Daher habe ich entschieden, mich nicht für den Aufsichtsrat des Vereins zur Verfügung zu stellen. Sollte man mich darum bitten, könnte ich mir vorstellen, in einer Tochtergesellschaft eine Funktion zu übernehmen.

Könnten Sie sich einen vollständigen Ruhestand vorstellen oder auch noch eine ganz neue Aufgabe?

Ludka: Eine Tätigkeit wie die Führung eines Versicherungsunternehmens ist außerordentlich zeitaufwendig und beansprucht einen sehr stark. Nach über 30 Jahren mit der Möglichkeit, frei zu gestalten und strategische Entscheidungen zu treffen, gehe ich davon aus, dass ich eine Verbindung zur Itzehoer behalten werde. Mehr will ich allerdings auch nicht, damit ich dann auch noch mal etwas anderes erleben kann.

Was würden Sie als die DNA der Itzehoer bezeichnen?

Ludka: Zunächst einmal verstehen wir uns primär als Privatkundenversicherer mit einem eindeutigen Schwerpunkt im Kfz-Bereich. Wir haben jedoch vor einigen Jahren auch die Rechtsschutzsparte übernommen und damit ein zweites starkes Standbein aufgebaut.

Was uns jedoch besonders auszeichnet, ist die Pflege des Familiencharakters. Wir halten sehr engen Kontakt sowohl zu unseren Vertriebspartnern als auch intern, sodass eine langfristig gewachsene Unternehmenskultur entstanden ist. Man kann sich auf uns verlassen. Das ist letztendlich unsere Erfolgsstory. Wir nennen das auch Eins-zu-eins-Betreuung gegenüber den Vertriebspartnern: Jeder hat immer einen konkreten Ansprechpartner und muss sich nicht mit anonymen Strukturen Auseinandersetzen.

Worin äußert sich die Binnenwirkung dieser Unternehmenskultur?

Ludka: Uns zeichnet eine außergewöhnlich hohe Betriebszugehörigkeitsdauer aus. Meine 37 Jahre bei der Itzehoer sind keine Ausnahme, sondern fast schon der Regelfall. Sehr viele Mitarbeiter haben hier ihre berufliche Laufbahn begonnen und gehen hier auch in den Ruhestand.

Das ist meines Erachtens ein deutlicher Ausdruck von Zufriedenheit – eine große Wechselbereitschaft existiert nicht. Wir bieten unseren Mitarbeitern einen attraktiven Arbeitsplatz in der Region und haben dabei den Vorteil, dass nicht der Mitbewerber gleich um die Ecke wartet. Der Kreis Steinburg ist nicht der Kreis, in dem sich viele Großunternehmen angesiedelt haben.

Gibt es Überlegungen, das Produktspektrum über Kfz-Versicherung und Rechtsschutz über den freien Vermittlermarkt hinaus zu erweitern?

Ludka: Konkret für die nächsten zwei bis drei Jahre würde ich diese Frage verneinen. Langfristig könnte das anders aussehen. Privatkunden benötigen natürlich auch eine Hausratversicherung und eine Privathaftpflichtversicherung. Das wäre die natürliche Abrundung zu unserem heutigen Produktportfolio.

Wir entwickeln derzeit eine neue Innendienst-Versicherungstechnik. Damit können wir schneller neue Produkte einführen und kommen der Online-Verarbeitung deutlich näher, um die Wartezeiten für Kunden erheblich zu reduzieren. Wenn das etabliert ist, sind wir offen dafür, breiter in den Markt zu gehen.

Stichtwort: Marktkonsolidierung. Die Itzehoer hat in der Vergangenheit kleinere Player übernommen. Folgt das einer langfristigen Strategie oder sehen Sie sich womöglich selbst als Übernahmekandidat?

Ludka: Solange wir weiter wachsen, brauchen wir uns nicht mit der Thematik zu beschäftigen. Die beiden Übernahmen waren bewusste strategische Entscheidungen. Ende der 2000er-Jahre haben wir entschieden, in den Direktmarkt einzusteigen. Dabei stellte sich die grundsätzliche Frage: selbst machen oder kaufen? Nach kritischer Prüfung zwischen Vorstand und Aufsichtsrat entschieden wir uns für den transaktionsbasierten Weg. Damals kam Admiral Direkt zu uns.

Später kam der Hinweis an den Vorstand, dass wir zu stark Kfz-lastig seien und eine weitere Sparte aufbauen sollten. Daraufhin hielten wir wieder Ausschau und übernahmen schließlich den Bestand der Alten Leipziger im Rechtsschutzbereich.

Für weitere Übernahmen in den Segmenten Kfz und Rechtsschutz sind wir jederzeit offen. Sollten Versicherer mit kleineren Beständen an Kooperationen denken, sind wir gerne gesprächsbereit.

Was sind ihre Pläne für die anderen Standorte München und Köln?

Ludka: Wir haben in München und Köln größere Produktionsstätten etabliert, die sich zu spezialisierten Kompetenzzentren entwickelt haben. München ist verantwortlich für den Rechtsschutz, insbesondere für die Schadenbearbeitung. In Köln wird unsere Direktversicherung sowohl vertrieblich als auch betrieblich abgewickelt, und in begrenztem Umfang findet dort auch die Schadenbearbeitung statt.

Die Zentralfunktionen haben wir in den vergangenen Jahren sukzessive nach Itzehoe geholt. Die beiden Standorte werden definitiv erhalten bleiben, aber sie werden weiterhin als Kompetenzzentren fungieren. Die Vorteile, die sich aus der großen Nähe und engen Zusammengehörigkeit an einem Standort ergeben, wollen wir weiterhin nutzen.

Quelle: Robertino Kutlaca

Bekannt ist die Itzehoer auch für ihre Nachhaltigkeitsaktivitäten unter der Marke „bessergrün“. Wie geht es hier weiter?

Ludka: Die Marke „bessergrün“ gehört mehreren Gesellschaftern, und diese haben sich im Laufe der Zeit in ihren Zielsetzungen auseinanderentwickelt. Mittelfristig haben wir die Entscheidung getroffen, uns aus „bessergrün“ zurückzuziehen und mit unserem Projekt „Wald und Moor“ den Nachhaltigkeitscharakter eigenständig fortzuführen.

Wir werden Nachhaltigkeit unverändert konsequent in unsere eigenen Überlegungen einbauen. Allerdings müssen wir in unserer Größenordnung sehr darauf achten, dass wir nicht in den Bereich des Greenwashing geraten. Deshalb sind wir in diesem Bereich eher defensiver unterwegs als manche Mitbewerber.

Wo werden sie konkret aktiv?

Ludka: Bei den Kapitalanlagen werden wir sukzessive umstellen, aber wir werden beispielsweise nicht die Verluste, die wir in der Lebensversicherung mit den Zinsentwicklungen hatten, kurzfristig realisieren, nur um nachhaltige Anlagen zu tätigen. Das wird ein langfristig angelegter Prozess sein.

Intern haben wir bereits dafür gesorgt, dass wir die Elektromobilität fördern. Wir stellen unseren Fuhrpark um und haben unseren Mitarbeitern ermöglicht, hier kostenlos Strom zu tanken. In der Kfz-Versicherung selbst waren wir immer offen für die Versicherung von Elektrofahrzeugen. Wir werden gleichwohl auch weiterhin Verbrenner versichern, da diese noch eine sehr hohe Bedeutung haben.

Stimmt es, dass Sie aufgrund des starken Wachstums Herausforderungen hatten, die Servicequalität und Erreichbarkeit im Kfz-Geschäft aufrechtzuerhalten und sich sogar von gut laufenden Beständen getrennt haben?

Ludka: Wir haben keine außergewöhnlichen Aktivitäten bezüglich der Aufgabe von Beständen gefahren. Wir haben eine ganz normale Flottensanierung im vergangenen Jahr durchgeführt, wie alle anderen Marktteilnehmer auch. Wir haben punktuell Beitragsanpassungen vorgenommen, um wieder in eine angemessene Ertragssituation zu kommen. Dort, wo das nicht möglich war, haben wir uns – wie in der Vergangenheit auch – von entsprechenden Beständen getrennt. Aber wir haben definitiv keine Bestände aktiv abgegeben, die positiv verliefen.

Zur Gewährleistung unserer Servicequalität haben wir teilweise externe Unterstützung in Anspruch genommen, zum Beispiel für Teile der Schadenregulierungsfunktion. Parallel dazu haben wir mit intensiven Maßnahmen versucht, zusätzliches Personal zu gewinnen, was zunehmend auch erfolgreich ist.

Bleiben wir bei der Kfz-Versicherung. Wie stark haben Sie noch Einfluss auf die Entwicklung von Schadenkosten und Schadeninflation?

Ludka: Unser Werkstattbonus – also die Werkstattbindung – ist für uns ein sehr wirksames Instrument, um Einfluss zu nehmen. Vollständig entziehen können wir uns den Marktentwicklungen natürlich nicht. Wir stellen jedoch fest, dass die Anpassungssätze der Werkstätten nicht mehr so extrem stark steigen. Letztendlich haben wir die Entwicklung marktweit durch entsprechende Beitragsanpassungen wieder in den Griff bekommen.

Haben Sie für die Combined Ratio einen konkreten Prognosewert für dieses Jahr?

Ludka: Für das Gesamtunternehmen wird sie definitiv unter 100 Prozent liegen. Im Automobilbereich wird sie etwa bei 100 Prozent liegen. Wir werden im Jahr 2025 damit aber noch etwas höher liegen als der Marktdurchschnitt.

Wie lösen Sie das Problem der Personalgewinnung an diesem eher strukturschwachen Standort? Mit welchen Argumenten können Sie neue Leute von der Itzehoer überzeugen?

Ludka: Wir setzen sehr stark auf die Ausbildung eigener Nachwuchskräfte. Wenn man in Itzehoe einen hochwertigen Ausbildungsplatz im Verwaltungssektor sucht, dann sind wir die erste Adresse. Die klassischen Versicherungskaufleute können wir auch in ausreichendem Umfang selbst ausbilden und aus der Region gewinnen.

Bei den höherwertigen Berufen müssen wir intensiver um die Kandidaten kämpfen. Interessant ist, dass die Region zeitweise versucht hat, im Bereich Windenergie und Batterietechnologie stark zu expandieren. Das ist gegenwärtig etwas auf dem Rückzug, wodurch sich die Situation für uns bei Ingenieuren und Technikern deutlich verbessert, da diese Unternehmen derzeit nicht mehr so stark einstellen.

Bedeutet es nicht höhere Anforderungen an den einzelnen Mitarbeiter, wenn jeder grundsätzlich jede Kundenanfrage beantworten können muss?

Ludka: Es bedeutet ein höheres Anforderungsprofil. Umgekehrt ist diese Tätigkeit jedoch auch deutlich interessanter für den Mitarbeiter. Bei der Itzehoer hängt der überwiegende Teil der Tätigkeiten mit der Kfz-Versicherung zusammen. Das heißt, der Mitarbeiter beschäftigt sich primär auf der Betriebs- und Schadenseite mit Kfz-Themen.

Für uns als Unternehmen hat dieses Modell einen weiteren Vorteil: Die Automatisierungsprozesse auf der Betriebsseite sind bereits relativ weit entwickelt, sodass der Anteil der Schadenbearbeitung kontinuierlich zunimmt, während auf der Betriebsseite immer weniger manuelle Tätigkeiten übrigbleiben. Das schafft für die Mitarbeiter auch Sicherheit: Bei wegfallenden Tätigkeiten durch Automatisierung haben sie auf der Schadenseite eine gute berufliche Perspektive.

Über den Interviewten:



Uwe Ludka, geboren 1963, ist Diplom-Wirtschaftsmathematiker. Seit 1988 im Unternehmen, seit 1997 im Vorstand, ist er seit 2015 Vorstandsvorsitzender der Itzehoer Versicherungen. Seine Ressorts sind Kapitalanlagen, Konzern-Risikomanagement, Organisation, Produktbereich Leben, Recht/Compliance/

Datenschutz, Revision und Unternehmensplanung sowie Rechnungswesen/Betriebswirtschaft.

Über das Unternehmen:



Die Itzehoer Versicherung/Brandgilde von 1691 ist ein Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit im privaten, gewerblichen und landwirtschaftlichen Bereich mit Hauptsitz in Itzehoe. Das Unternehmen wurde 1906 gegründet. Das Unternehmen wird durch vier Vertriebswege vertreten: im norddeutschen Raum durch Vertrauensleute, bundesweit durch Makler sowie Mehrfachagenten, im Online-Vertrieb in den Bereichen Kfz und Rechtsschutz über die Unternehmenstochter Admira Direkt am Standort Köln sowie über Kooperationsvertrieb. Die gebuchten Bruttobeitragseinnahmen lagen 2024 bei 852 Millionen Euro. Das Unternehmen beschäftigt 360 Mitarbeiter.