Nach dem Abgang bei der Baloise wird Christoph Wappler neuer Finanzvorstand der Itzehoer. Wer nach dem Abschied von Uwe Ludka zum Jahresende den Vorsitz übernimmt, bleibt offen.

Uwe Ludka (r.) bleibt noch bis Jahresende Vorstandsvorsitzender der Itzehoer Versicherungen. Am Mai gibt er bereits viele Ressorts an Christoph Wappler ab, der neuer Finanzvorstand wird.

Die entscheidende Frage bei den Itzehoer Versicherungen ist weiter ungeklärt: Wer wird Nachfolger von Uwe Ludka an der Unternehmensspitze? Der Abschied des 62-jährigen Vorstandsvorsitzenden war schon vergangenes Jahr angekündigt worden, jetzt ist er mit dem Jahresende 2026 auch konkret terminiert.

Neuer Finanzvorstand muss nicht zwingend Vorstandsvorsitzender werden

Im Juli 2025 hatte Ludka im exklusiven Interview mit DAS INVESTMENT Versicherungen gesagt: „Bei der Nachfolgeregelung sind zwei zentrale Fragen zu beantworten: Zum einen die Besetzung des Vorstandsvorsitzes und zum anderen die Verantwortung für das Finanzressort, das ich heute verantworte. Diese beiden Funktionen müssen nicht zwangsläufig in Personalunion geführt werden.“ Ludka hatte bei der Itzehoer eine Ära geprägt, war seit 1997 Vorstandsmitglied und seit 2015 Vorstandsvorsitzender.

Eine der beiden Fragen ist jetzt zumindest beantwortet: Christoph Wappler wird neuer Finanzvorstand beim schleswig-holsteinischen Regionalversicherer mit knapp 900 Beschäftigten und einem Beitragsvolumen von knapp einer Milliarde Euro. Seine Bestellung durch den Aufsichtsrat zum 1. Mai erfolgt laut einer Unternehmensmitteilung in Vorbereitung auf den Abschied Ludkas.

Der 47-Jährige soll zunächst die Bereiche Lebensversicherung/Kapitalanlage, Betriebsorganisation, Zentrale Dienste sowie das fachliche IT-Management übernehmen. Er ist damit mutaßlich ein Kandidat auf den Vorstandsvorsitz neben den beiden langjährigen Vorständen Frank Thomsen und Christoph Meurer.

Durch die Fusion von Helvetia und Baloise verlor Wappler seinen Job

Ja, ich möchte den/die oben ausgewählten Newsletter mit Informationen über die Kapitalmärkte und die Finanzbranche, insbesondere die Fonds-, Versicherungs-und Immobilienindustrie abonnieren. Hinweise zu der von der Einwilligung mitumfassten Erfolgsmessung, dem Einsatz der Versanddienstleister June Online Marketing und Mailingwork, der Protokollierung der Anmeldung, der neben der E-Mail-Adresse weiter erhobenen Daten, der Weitergabe der Daten innerhalb der Verlagsgruppe und zu Ihren Widerrufsrechten finden Sie in der Datenschutzerklärung . Diese Einwilligung können Sie jederzeit für die Zukunft widerrufen. Jetzt Anmelden Sie haben Post! Wir haben Ihnen eine Bestätigungs-E-Mail geschickt. Mit einem Klick auf den darin enthaltenen Button aktivieren Sie Ihr Abonnement. Tipp: Nichts bekommen? Schauen Sie auch in ihrem Spam-Ordner nach.

Wappler war erst zum Jahresende bei der Baloise Deutschland ausgeschieden. Dort war er seit 2017 zunächst als Bereichsleiter und später als Vorstandsmitglied für das Ressort Finanzen/Kaptitalanalgen verantwortlich. Laut Medienberichten ist Wappler ein personelles Opfer der Fusion des Unternehmens mit der Helvetia, im Zuge dessen zahlreiche Führungskräfte gingen oder gehen mussten, mutmaßlich, weil für sie im zusammengeschlossenen Unternehmen Helvetia Baloise kein Platz mehr war.

Einschließlich vorheriger Tätigkeiten bei Pricewaterhouse Coopers und Allianz kann der Betriebswirt mit Qualifikation als Steuerberater und Wirtschaftsprüfer laut Pressemitteilung auf 26 Jahre Erfahrung in der Versicherungsbranche mit Schwerpunkt auf Finanzen und Kapitalanlagen zurückblicken.

„Wir freuen uns, mit Christoph Wappler einen Finanzvorstand gefunden zu haben, der unsere Werte als VVaG teilt und vertritt“, sagt Ludka. „Mit seinen weitreichenden Fachkompetenzen ebenso wie mit seinem menschlichen Esprit passt Christoph hervorragend zur Itzehoer und wird eine Bereicherung für unser Team sein. Wenn ich Ende 2026 in den Ruhestand eintrete, bin ich überzeugt, dass die Finanzen unserer Itzehoer Versicherungen bei Christoph Wappler in besten Händen sind.“