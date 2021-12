Svetlana Kerschner 05.03.2010 Lesedauer: 2 Minuten

IVAG und Dirk Schneemann lehren das Gesichterlesen

Jedes Gesicht ist anders – und so einzigartig wie ein Fingerabdruck. Wie man im Gesicht des Kunden „lesen“ und so dessen Wünsche und Ziele besser erkennen kann, erklärt Coach und Trainer Dirk Schneemann am 18 März auf dem IVAG-Seminar-Tag in Bonn.