IVFP-Basisrenten-Rating 2019 Das sind die 24 besten Rürup-Renten-Tarife

Für ihr Basisrenten-Rating 2019 nahmen die IVFP-Forscher das Tarifangebot von 38 Versicherungsgesellschaften unter die Lupe. Dabei teilten sie die Tarife in folgende Kategorien ein: klassische Tarife, Klassik Plus, fondsgebundene Tarife mit Garantie, fondsgebundene Tarife ohne Garantie, Comfort-Tarife sowie Indexpolicen. Insgesamt untersuchten sie 90 Tarife in den Ratingbereichen Unternehmen, Rendite, Flexibilität und Transparenz und Service. Daraus errechneten sie eine Gesamtnote.

Insgesamt drei klassische und Klassik-Plus-Tarife bekamen die Gesamtnote „exzellent“. Weitere 13 wurden als „sehr gut“ ausgezeichnet. Bei den fondsgebundenen Produkten erhielten 15 Tarife die höchste Auszeichnung. Auch einen Comfort-Tarif befanden die Forscher für „exzellent“. Die fünf restlichen Top-Noten entfallen auf die Indexpolicen.

Stand: 3.12.2019; Quelle: IVFP

