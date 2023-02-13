betriebliche Krankenversicherung (bKV) Das sind die 12 besten bKV-Anbieter

Eine Wunderwaffe gegen den Fachkräftemangel ist die betriebliche Krankenversicherung (bKV) zwar nicht. Doch sie kann dabei helfen, Bewerber anzulocken. Weil das entsprechende Tarifangebot rasant wächst, müssen Vermittler stets auf dem Laufenden bleiben. Ein neues Rating benennt die 12 Top-Anbieter.

Augenoptikerin: Die betriebliche Krankenversicherung (bKV) wird für immer mehr deutsche Arbeitgeber ein Plus, um Mitarbeiter zu gewinnen und binden.

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Die betriebliche Krankenversicherung (bKV) ist für viele Unternehmen in Deutschland ein wichtiges Puzzlestück im sogenannten Personalmarketing: Die arbeitgeberfinanzierte Krankenzusatzversicherung kann im Wett­bewerb um die besten Köpfe den Ausschlag geben. Neben dem Gewinnen von stark umworbenen Talenten spielt das Upgrade zur gesetzlichen Krankenversicherung aber auch eine Rolle, um Mitarbeiter langfristig zu binden.

Steigende Abschlüsse in der betrieblichen Krankenversicherung

Die Attraktivität des relativ neuen Produkts zeigt sich auch in den stetig steigenden Abschlusszahlen: 22.300 Unternehmen in Deutschland bieten ihren Mitarbeitern inzwischen eine vom Arbeitgeber bezahlte bKV. Das entspricht einem Wachstum von 22,5 Prozent gegenüber dem Jahr 2021 als es erst 18.200 Betriebe waren. Die Zahl der Beschäftigten, die von einer bKV profitieren, stieg um 11,5 Prozent auf knapp 1,8 Millionen Personen 2022.

© Verband der Privaten Krankenversicherung e.V.

Auch Versicherungsvermittler, die vom bKV-Boom profitieren wollen, müssen up to date zu bleiben. Denn viele Versicherer bringen immer neue Tarifangebote auf den Markt. Das zeigt sich auch deutlich im aktuellen bKV-Rating des Instituts für Vorsorge und Finanzplanung (IVFP). Neben einer reinen Produktanalyse untersuchten die Analysten die sogenannte bKV-Kompetenz mit mehr als 70 Kriterien, die vor allem die Unternehmenskultur betreffen.

Michael Hauer © IVFP

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„Sie ist äußerst wichtig, denn neben Top-Tarifmerkmalen ist vor allem die Kompetenz des Versicherers gefragt, um Arbeitgebern ein individuelles Angebot unterbreiten zu können“, erklärt IVFP-Geschäftsführer Michael Hauer. Die Untersuchung stützt sich auf vier Teilbereiche, die mit einem Anteil von jeweils 25 Prozent in die Gesamtbewertung einfließen: Beratung, Vertragsgestaltung, Service & Verwaltung und das Produktportfolio.

Im letztgenannten Bereich zeigt sich die größte Weiterentwicklung hin zu sogenannten Budgettarifen. Mit ihnen stehen den Mitarbeitern ein bestimmter Betrag pro Jahr zur Verfügung, den sie weitestgehend nach eigenen Wünschen verwenden können – zum Beispiel für eine operative Sehschärfenkorrektur oder um Vorsorgeuntersuchungen durchführen zu lassen, ohne die gesetzlichen Altersgrenzen einhalten zu müssen.

In ihrem aktuellen bKV-Kompetenz-Rating hat das IVFP insgesamt 14 Krankenversicherer anhand von mehr als 70 Kriterien untersucht. Ein Anbieter könne sich hierbei keine großen Schwächen erlauben. Denn nur wer in allen vier Teilbereichen eine gewisse Kompetenz aufweist, erhalte eine gute Gesamtnote. Die beiden besten Ergebnisse sind die Auszeichnungen „Exzellent“ und „Sehr Gut“ – die aktuell zwölf Anbieter erreichen (siehe Tabelle).