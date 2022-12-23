„Exzellent“ IVFP kürt die besten Risikolebensversicherungen 2022

Welche Risikolebensversicherungen bieten das beste Preis-Leistungs-Verhältnis und punkten darüber hinaus in Sachen Transparenz, Service und Unternehmensqualität? Dieser Frage gingen die Forscher des Instituts für Vorsorge und Finanzplanung (IVFP) nach. Wir stellen die „exzellenten“ Policen vor.

Frau raucht vorm Laptop: Die IVFP-Forscher haben sowohl Risikolebensversicherung-Tarife für Raucher als auch für Nichtraucher analysiert.

In seiner Analyse untersuchten die IVFP-Forscher mehr als 90 Tarife der Risikolebensversicherung (RLV) in den Kategorien „Basis“ und „Premium“. Die Kategorie „Basis“ sichert dabei nur das reine Todesfallrisiko ab. „Premium-Tarife“ bieten zusätzlich Optionen wie eine Leistung bei schwerer Krankheit (Dread Disease) vor dem Versterben oder eine nachträgliche Erhöhung des Versicherungsschutzes ohne erneute Gesundheitsprüfung.

Alle Tarife wurden für 30- und 40-Jährige Angestellte und Handwerker – und dabei sowohl für Nichtraucher als auch für Raucher – berechnet. Die vorgegebene Versicherungssumme betrug 150.000 Euro. Die Gesamtnote ergibt sich aus vier Teilbereichsnoten – Unternehmensqualität, Preis-Leistung, Flexibilität sowie Transparenz und Service.

Hier die Tarife, die die Forscher mit der Bestnote „exzellent“ ausgezeichnet haben.

© IVFP

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- Fortsetzung folgt -

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