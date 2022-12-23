„Exzellent“ IVFP kürt die besten Risikolebensversicherungen 2022
In seiner Analyse untersuchten die IVFP-Forscher mehr als 90 Tarife der Risikolebensversicherung (RLV) in den Kategorien „Basis“ und „Premium“. Die Kategorie „Basis“ sichert dabei nur das reine Todesfallrisiko ab. „Premium-Tarife“ bieten zusätzlich Optionen wie eine Leistung bei schwerer Krankheit (Dread Disease) vor dem Versterben oder eine nachträgliche Erhöhung des Versicherungsschutzes ohne erneute Gesundheitsprüfung.
Alle Tarife wurden für 30- und 40-Jährige Angestellte und Handwerker – und dabei sowohl für Nichtraucher als auch für Raucher – berechnet. Die vorgegebene Versicherungssumme betrug 150.000 Euro. Die Gesamtnote ergibt sich aus vier Teilbereichsnoten – Unternehmensqualität, Preis-Leistung, Flexibilität sowie Transparenz und Service.
Hier die Tarife, die die Forscher mit der Bestnote „exzellent“ ausgezeichnet haben.