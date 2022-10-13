Neues Rating Die 9 Versicherer mit der höchsten Nachhaltigkeits-Kompetenz

Für die Transformation hin zum nachhaltigen Unternehmen ist ein langer Atem notwendig. Welche Versicherer in Deutschland bereits vorbildliche Strategien hierfür verfolgen, zeigt ein aktueller Wettbewerbsvergleich von 17 Versicherern. Besonders überzeugen konnten demnach folgende neun Anbieter.

Elektroauto an Ladestation: Neun der 17 getesteten Anbieter im IVFP Nachhaltigkeits-Kompetenz-Rating 2022 konnten die Tester besonders überzeugen und erhielten die Note „Sehr gut“.

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt und Cookies von diesen Drittplattformen gesetzt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung .

An dieser Stelle finden Sie externen Inhalt, der unseren Artikel ergänzt. Sie können sich die externen Inhalte mit einem Klick anzeigen lassen. Die eingebundene externe Seite setzt, wenn Sie den Inhalt einblenden, selbstständig Cookies, worauf wir keinen Einfluss haben.

Das Institut für Vorsorge und Finanzplanung (IVFP) hat die Ergebnisse seines ersten Nachhaltigkeits-Kompetenz-Ratings veröffentlicht. Dabei gehe es den Analysten um die Frage, wie ernst es die Versicherer mit ihrem Streben nach mehr Nachhaltigkeit meinen, erklärt IVFP-Geschäftsführer Michael Hauer.

Die Analysten untersuchen die Unternehmen dazu in den vier Teilbereichen Strategie, Prozesse, Produkt & Service sowie Kennzahlen. Der Fokus liege auf den strategischen Aspekten, was den zukunftsgewandten Charakter des Ratings betone: Die Ambieter würden nicht für etwaige Altlasten abgestraft.

Unternehmen, die glaubhaft für eine nachhaltige Transformationsstrategie stehen, gelten als Benchmark für ihre Branche. Aktuell überzeugten neun der insgesamt 17 bewerteten Versicherer die IVFP-Tester besonders. Diese Anbieter haben sie mit der Note „Sehr gut“ ausgezeichnet (siehe Tabelle oben).