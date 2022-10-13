Neues Rating Die 9 Versicherer mit der höchsten Nachhaltigkeits-Kompetenz
Das Institut für Vorsorge und Finanzplanung (IVFP) hat die Ergebnisse seines ersten Nachhaltigkeits-Kompetenz-Ratings veröffentlicht. Dabei gehe es den Analysten um die Frage, wie ernst es die Versicherer mit ihrem Streben nach mehr Nachhaltigkeit meinen, erklärt IVFP-Geschäftsführer Michael Hauer.
Die Analysten untersuchen die Unternehmen dazu in den vier Teilbereichen Strategie, Prozesse, Produkt & Service sowie Kennzahlen. Der Fokus liege auf den strategischen Aspekten, was den zukunftsgewandten Charakter des Ratings betone: Die Ambieter würden nicht für etwaige Altlasten abgestraft.
Unternehmen, die glaubhaft für eine nachhaltige Transformationsstrategie stehen, gelten als Benchmark für ihre Branche. Aktuell überzeugten neun der insgesamt 17 bewerteten Versicherer die IVFP-Tester besonders. Diese Anbieter haben sie mit der Note „Sehr gut“ ausgezeichnet (siehe Tabelle oben).