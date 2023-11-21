Kennzahlen-Studie IVFP-Rating: Warum so wenige Lebensversicherer nicht zur Spitze zählen

60 von 86 Lebensversicherern haben sich laut des IVFP in Sachen Unternehmensqualität nach einer Kennzahlenanalyse die Auszeichnungen „exzellent“ und „sehr gut“ verdient. Damit hat sich die Branche im Vorjahresvergleich verbessert. Die Rating-Systematik wirft allerdings einmal mehr Fragen auf.

Das Beratungsunternehmen Institut für Vorsorge und Finanzplanung (IVFP) hat erneut die aktuelle Qualität von Lebensversicherungsunternehmen untersucht. Berücksichtigt wurden 86 Gesellschaften. Damit fällt die Untersuchung umfangreicher aus als im Vorjahr, als 80 Unternehmen Eingang in die Studie fanden. Erstaunlich ist, dass die Anbieterzahl damit über der vom Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft zuletzt in seinem „Statistischem Jahrbuch 2023“ angegeben Anzahl von Lebensversicherern liegt.

Was wird untersucht?

Untersucht wurden vom IVFP hauptsächlich Werte, die sich aus den Zahlenwerken der Lebensversicherungsunternehmen respektive dessen Einbettung in eine Unternehmensgruppe (Konzernbericht) und aus öffentlich zugänglichen Quellen (Geschäftsbericht, Bafin-Berichte) herauslesen lassen. Die Kennzahlen wurden durch ein Benchmarksystem verifiziert, wobei laut der Studienautoren besonderer Wert auf die Berücksichtigung der Wechselwirkungen der einzelnen Kriterien gelegt wurde.

Konkret wurden 210 Punkte anhand von 24 Kriterien vergeben, aufgeteilt in die Bereiche Stabilität, Sicherheit, Ertragskraft und Markterfolg. „Um unerwünschte hohe Gewichtungen durch Korrelation bei den Einzelwerten zu verhindern, kommen entsprechende mathematische Mechanismen zum Einsatz“, sagt Michael Hauer, Geschäftsführer des IVFP. Einen Überblick über die Rating-Systematik gibt es hier.

Ein Sonderfall stellt die erst im Jahr 2021 gegründete Signal Iduna Lebensversicherung. Dort mussten sich die Analysten mit Zahlen aus dem ersten Geschäftsjahr begnügen. Sie sind somit nur eingeschränkt mit den anderen vergleichbar, die auf fünfjährigen Zeiträumen beruhen.

Rating intransparent und besonders anbieterfreundlich

Wie auch bei anderen Ratings des eigenen Hauses erweist sich das IVFP in Sachen Ergebnisdarstellung als intransparent. Dargestellt werden nur die Unternehmen, die im Gesamtergebnis die Noten „Exzellent“ und „Sehr Gut“ erhalten. Dies ist als besonders anbieterfreundlich zu werten, zumal es entgegen dem Schulnotensystem hier noch eine bessere als die eigentliche Topnote „Sehr Gut“ gibt und die gesamte Notenskalierung von den Studienautoren nicht veröffentlicht wird. Die schlechter als mit „Sehr Gut“ bewerteten Unternehmen werden zudem gar nicht in der Ergebnisübersicht aufgelistet.

Weiteres Manko: Durch den Umstand, dass die Versicherer innerhalb der Gesamtnoten nur alphabetisch sortiert werden und keine Angabe des Ergebnisses in Punkten erfolgt, gibt es zudem keine echte Rangfolge im Rating. Dies ist erfahrungsgemäß den eigenen Vermarktungsabsichten der Untersucher geschuldet. Vom IVFP ausgezeichnete Versicherer können kostenpflichtige Siegel zu Marketing- und Vertriebszwecken erwerben.

Die Übersicht der „besten“ Lebensversicherer

So überrascht auch nicht, dass 60 der 86 untersuchten Unternehmen eine Auszeichnung bekamen. Eine Übersicht gibt es hier. 24 Gesellschaften erhielten die Note „Exzellent“. Das sind vier Lebensversicherer mehr als noch im Vorjahr. Dazu zählen: