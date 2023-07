bAV-Direktversicherung Welche Anbieter Bestnoten sammeln

Die Bestandszahlen in der betrieblichen Altersversorgung (bAV) steigen seit Jahren, auch im Bereich der Direktversicherung, dem für Makler wichtigsten Durchführungsweg. Nach Zahlen des aktuellen Forschungsberichts des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales bestanden zum Jahresende 2021 insgesamt 5,3 Mio. aktive bAV-Verträge in der Direktversicherung. Ihr Anteil an den gesamten privaten bAV-Anwartschaften beträgt damit rund 35 Prozent.

IVFP mit zwölfter Untersuchung der bAV-Direktversicherer

„Die Entwicklung zeigt, dass die Versicherungsunternehmen die ihnen zur Verfügung stehende Zeit effektiv genutzt haben, um ihre Tarife zu verfeinern und ihren Kunden immer attraktivere Angebote zu unterbreiten.“ So zumindest das Urteil von Michael Hauer, Geschäftsführer des Instituts für Vorsorge und Finanzplanung (IVFP). Das Unternehmen hat zum zwölften Mal das Produktangebot in der Direktversicherung untersucht. Hauer weiter: „Dieser Trend zeigt sich auch in unserem Rating, denn die Tarife klettern mit ihren Ergebnissen Stück für Stück nach oben.“

Im aktuellen „bAV-Rating 2023“ wurden 79 Tarife von 40 Anbietern auf bis zu 87 Kriterien hin untersucht. Im Vorjahr waren es noch 81 Angebote. Die Einteilung der Tarife erfolgt dabei in die Kategorien „Klassik“, „Klassik Plus“, „fondsgebunden mit Garantien“, „Comfort“ und „Indexpolicen“, jeweils als beitragsorientierte Leistungszusage (BoLz). In die Gesamtbewertung flossen vier Teilbereiche ein: Unternehmensqualität (35 Prozent Gewichtung), Rendite (30 Prozent), Flexibilität (25 Prozent) sowie Transparenz und Service (10 Prozent).

Rating-Methodik wirft Fragen auf

Als Quellen für seine Untersuchungen nennt das IVFP die Versicherungsbedingungen, verbindliche Verbraucherinformationen, Antragsformulare, Geschäftsberichte, Werbematerialien sowie Produktinformationen über die Website der Versicherer. Die Ergebnisse werden mit den Auszeichnungen „Exzellent“, „Sehr Gut“ und „Gut“ bewertet, sowohl im Gesamtergebnis, als auch in den einzelnen Teilbereichen.

Die Untersuchungen des IVFP sind immer wieder Kritik ausgesetzt und gelten als besonders vorteilhaft für die Anbieter, die für die Auszeichnungen kostenpflichtige Siegel für eigene Marketingzwecke erwerben können. Stolze 61 von 79 Angeboten schneiden in diesem Jahr mit „Exzellent“ oder „Sehr Gut“ in der Gesamtbewertung ab, ohne dass klar wird, mit welcher gesamten Notenskalierung das Ratinghaus arbeitet. Gleichzeitig werden die Versicherer innerhalb der Gesamtnoten nur alphabetisch sortiert, eine echte Rangfolge gibt es somit nicht. Zudem nennt das IVFP die schlechter bewerteten Tarife in seiner Ergebnisübersicht überhaupt nicht. Das Unternehmen gibt indes an, mit seinen Auswertungen für mehr Markttransparenz zu sorgen.

Tarife der Stuttgarter und der Allianz schneiden am besten ab.

„Exzellente“ Produkte in allen fünf Kategorien erreichte, wie im vergangenen Jahr auch, kein Versicherer. In vier Bereichen mit der Höchstnote bedacht wurden insgesamt fünf Produkte der Allianz Lebensversicherung (nicht Klassisch). Die Stuttgarter Lebensversicherung ergatterte sogar für sechs Tarife die Bewertung „Exzellent“. Dabei fällt auf, dass dreimal ein Standard- und dreimal das dazugehörige „grüne“ Produkt ausgezeichnet wurde. Für drei Top-Bewertungen reichte es bei Tarifen der Alte Leipziger und der Württembergischen. Unter https://ivfp.de/bav-dv-rating-2023/ stehen die Ergebnisse online zur Verfügung.