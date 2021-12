IVG bündelt Fondsgeschäft

Die Bonner IVG legt ihr Fondsgeschäft für private und institutionelle Fonds unter dem Dach der IVG Funds GmbH zusammen. Die Fusion soll für einen einheitlichen Marktauftritt, Synergien in der Produktentwicklung und effizientere Prozesse sorgen. Die bisherigen rechtlichen Einheiten IVG Private Funds und IVG Institutional Funds bleiben auch künftig bestehen. In der Geschäftsführung sitzen neben Georg Reul, der im Vorstand der IVG Immobilien AG fürs Fondsgeschäft verantwortlich ist, Georg Klusak, Peter W. LeLoux, Rüdiger von Stengel und Ferdinand von Sydow. Letzterer ist neu im Unternehmen und verantwortet in der Geschäftsführung den Fondsvertrieb. Der 40-Jährige kommt von Invesco Real Estate. Bis 2005 arbeitete er für die Hypovereinsbank.