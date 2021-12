Redaktion 30.08.2016 Lesedauer: 1 Minute

IVS-Gründer Thomas Gütschow und Daniel Welker „Niemand kann alle Lösungsansätze einer Vermögensstrukturierung kennen“

Der Bedarf an Vermögensstrukturierung steigt. Der Grund dafür liegt in der Mischung aus zunehmender Regulierung und der verstärkten Internationalität der Vermögenden. Insgesamt steigt dadurch die Komplexität der Beratung – und der Bedarf der Spezialisten sich untereinander auszutauschen. Genau da setzt das neugegründet Institut für Vermögensstruktur an.