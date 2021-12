Seit den 1980er Jahren ist die Flexibilisierung der Arbeitszeit in der arbeitsmarktpolitischen Debatte von Politik und den Tarifparteien in den Vordergrund gerückt (zur historischen systematischen Einordung siehe Hüther, 2017). Gegenwärtig begünstigt die technologische Entwicklung insbesondere Arbeitsorganisationsformen, die sich durch große zeitliche Spielräume und wechselnde Arbeitsorte auszeichnen.

Kontrovers wird derzeit diskutiert, wie sich die zeitliche und räumliche Flexibilität von Arbeit für die Beschäftigten konkret auswirken. Einerseits wird die Gefahr gesundheitlicher Risiken betont, wenn sich die zeitliche Grenze zwischen Berufs- und Privatleben zunehmend auflöst, die Arbeit intensiviert und sich die Erreichbarkeit für berufliche Belange ausdehnt.

Andererseits werden Chancen für mehr Zeitsouveränität der Beschäftigten und damit Potenziale für eine bessere Vereinbarkeit von Beruf und Familie gesehen. In der Diskussion spiegeln sich gegensätzliche Annahmen über die tatsächlichen Freiheitsgrade der Beschäftigten in der Arbeitsgestaltung und über ihre Fähigkeiten wider, ein geringeres Maß an zeitlichen Vorgaben durch eine selbstbestimmte Planung zu ersetzen.