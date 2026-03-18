Die Kaufpreise für Häuser und Wohnungen steigen wieder, aber nicht überall. Wie unterschiedlich sich die Regionen bis 2035 entwickeln dürften, zeigt eine Prognose des IW Köln.

Neubau-Quartier im Raum Stuttgart: Im Süden Deutschlands profitieren auch ländlichere Regionen von einer hohen Nachfrage nach Wohnraum.

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Der deutsche Wohnimmobilienmarkt hat sich nach der Zinskrise stabilisiert – und dürfte langfristig wieder moderat wachsen. Das gilt jedoch nicht für alle Regionen, wie eine Analyse zeigt, die das Institut der deutschen Wirtschaft (IW Köln) für den Bundesverband der Volks- und Raiffeisenbanken (BVR) erstellt hat.

Laut der Studie von IW-Immobilienexperte Pekka Sagner, in die Daten zu allen 400 deutschen Kreisen und kreisfreien Städten eingeflossen sind, steigt der Medianpreis für Wohnimmobilien von rund 3.000 Euro je Quadratmeter im Jahr 2025 auf etwa 4.100 Euro im Jahr 2035. Real entspricht das einem durchschnittlichen Zuwachs von 1,1 Prozent pro Jahr. Bei einer angenommenen Inflation von 2 Prozent wären es nominal 3,1 Prozent jährlich.

Bereits 2027 soll das nominale Preisniveau des Zwischenhochs von 2022 wieder erreicht sein. Die außergewöhnlichen Wertzuwächse der Niedrigzinsära werden jedoch laut IW vorerst nicht zurückkehren. Stattdessen rücken andere Faktoren in den Vordergrund.

Steigende Bauzinsen, unsichere Wirtschaft

Kurzfristig werde die Dynamik der Immobilienmärkte vor allem durch die Bauzinsen sowie die Konjunktur bestimmt, so Pekka. Teure Baukredite machen den Weg zum Eigenheim schwieriger. Hinzu kommt der wirtschaftliche Strukturwandel in Regionen, die stark von der Autoindustrie oder energieintensiven Branchen geprägt sind. Unternehmen müssten sich an neue Technologien und Produktionsstrukturen anpassen – wenn das gelinge, würde das auch die Immobilienmärkte stützen.

Auf lange Sicht kommen weitere Treiber hinzu – allen voran die demografische Entwicklung. Entscheidend ist dabei laut IW weniger die klassische Stadt-Land-Unterscheidung. Vielmehr profitieren Regionen mit guter Anbindung an große Arbeitsmärkte, hoher wirtschaftlicher Dynamik und guter Erreichbarkeit. Selbst innerhalb einzelner Bundesländer können sich die Perspektiven der Kreise erheblich unterscheiden.

Metropolen wachsen, Peripherie stagniert

Auf der Gewinnerseite stehen laut IW Köln vor allem die großen Metropolregionen wie Hamburg, Berlin oder Frankfurt sowie das gut angebundene Umland. In Bayern und Baden-Württemberg dürften die Preise auch in ländlicheren Kreisen kontinuierlich weiter steigen – in den stärksten Regionen um mehr als zwei Prozent pro Jahr. München gehört nicht zur Spitzengruppe – dafür aber fast das gesamte Umland der bayerischen Landeshauptstadt. In Nordrhein-Westfalen ist hingegen Köln die einzige Stadt, für die die Prognose ein deutliches Wachstum ausweist.

Quelle: IW Köln

Besonders stark unter Druck geraten Regionen, in denen demografischer Rückgang und schwache Beschäftigungsperspektiven zusammenfallen. Dazu zählen vor allem weite Teile Ostdeutschlands außerhalb der großen Städte, das Saarland, ländlich geprägte Kreise in Rheinland-Pfalz sowie das Ruhrgebiet. In den am stärksten betroffenen Kreisen – etwa im Erzgebirge, der Vulkaneifel oder in Kronach – könnten Immobilienwerte bis 2035 um knapp 20 Prozent sinken.

Neubau in Metropolen, Erhalt auf dem Land

Das Auseinanderdriften sollte auch die Politik auf den Plan rufen, meint Pekka: „Wohnungspolitik muss stärker regional denken.“ In strukturschwachen Regionen drohe der Immobilienmarkt aufgrund fehlender Gewinnaussichten für Investitionen zusammenzubrechen. Dort müsse es darum gehen, den Bestand zu erhalten, energetisch zu modernisieren und lokale Wohnungsmärkte langfristig zu stabilisieren.

In den Wachstumsregionen gilt das Gegenteil: „In den Metropolen bleibt der Neubau die dringlichste Aufgabe – ohne mehr Angebot wird der Preisdruck weiter zunehmen“, so Sagner.