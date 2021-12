Redaktion 17.08.2016 Lesedauer: 1 Minute

IW-Kurzbericht Wo es am meisten Wohnraum für 25 Prozent des Nettoeinkommens gibt

„Die Mieten explodieren“ – mit solchen Schlagzeilen wird in der Öffentlichkeit seit Jahren der Eindruck erweckt, in Deutschland herrsche ein flächendeckender Mangel an bezahlbarem Wohnraum und die Politik müsse unbedingt gegensteuern. Beides ist falsch, so der Kurzbericht des Instituts der deutschen Wirtschaft Köln.